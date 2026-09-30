14 случаев в магазине, которые сделали обычный поход за покупками веселее

А продавцам из магазина вот прям "никуда не надо"?

У меня подруга одна растит сына. И такие вот задержки на работе - прям серпом по яйцам. Она и так приходит домой в 9-30 вечера, а задержись ещё на полчаса - сын уже спать может лечь. А потом через пару дней прилетает очередная двойка за несделанную домашку и отговорка "я забыль..."

Да и в целом, в жизни должен быть баланс между работой и личным временем.