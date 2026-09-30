Странно. Обычно те, которые обращаются к людям "брат", эту траву знают отлично))
14 случаев в магазине, которые сделали обычный поход за покупками веселее
Выходя из дому в магазин за хлебушком, не ожидаешь ничего экстраординарного. Но поход за продуктами или примерка могут неожиданно обернуться целой историей. В нашей статье — собрана маленькая коллекция занятных моментов из жизни магазинов, которые помогут поднять вам настроение не хуже теплой чашечки какао.
- Овощная лавка. Я и мужик-продавец:
— У вас есть кинза?
— Да.
— Помогите ее выбрать, я не помню, как она выглядит.
— Я тоже не знаю, как она выглядит, брат!
— Ого! Тогда откуда вы знаете, что она есть?
— Слышал, брат.
— Ладно, давайте посмотрим в интернете.
- Стою в магазине и жду, когда женщина передо мной наберет морковку. Как только она закончила, подхожу и так же набираю в пакетик. Но женщина не ушла: она стояла и несколько минут смотрела, как я выбираю. И тут она обращается ко мне и начинает рассказывать, что те морковки, у которых кончик круглый, а не острый — это «девочки», и они слаще.
Я ответила: «Да? О, спасибо большое!» Чудесная женщина улыбнулась в ответ и ушла. Ну вот, теперь и вы знаете, какая морковь слаще. На самом деле они, конечно же, не «девочки» и «мальчики» — это разные сорта, либо с острыми кончиками просто еще не до конца созрели. Но то, что с круглыми кончиками сладкая, — это правда!
У меня в детстве любая морковка была сладкая. Я свежепочищенную морковину макала в сахарницу и ела. Сейчас у нас нет сахара в доме.
- Недавно в супермаркете хотела взять грибы. Беру пачку, верчу в руках, женщина рядом рассматривает другую пачку. Что-то мне говорит, а я не понимаю (недавно переехала и еще не выучила язык), продолжаю крутить свою упаковку и думать, какая лучше. На что женщина просто забирает у меня ту пачку, дает свою — мол, вот эти хорошие. «Спасибо!» — говорю. Это очень необычно для меня, когда тебе помогают вот так просто выбрать то, что лучше.
А "добрая женщина" ушла с улыбкой и той пачкой грибов, которая на самом деле лучше
- Мерил пальто. Темно-серое, мягкое, бирка болтается на пуговице. Сунул руку в карман. Там розовая записка. Синей ручкой, с наклоном. Я стоял перед зеркалом с запиской в руке. Юля не знала, кто сунет руку в этот карман. Я проверил второй карман. Думал, может, Юля оставила во втором что-то поинтереснее. Но нет. Я повесил пальто обратно. Записку вернул на место, в карман, аккуратно, сердечком наружу.
Вот запнулась на слове "мерИл". Полезла проверять правописание - абсолютно верное. Но как же слово "измерЯл" тогда?
- Мы так однажды обнаружили бумажку с номером телефона и именем Марина в кармане джинсов, которые заказали мужу в ЦУМе через интернет. Я Марине позвонила, спросила, все ли у нее в порядке. Она сказала, что да!
- У нас муж славится своим застреванием в магазине на пару часов. Из эпичного: зашли в бутиковый магазин. Он что-то примерит и выходит из кабинки рассмотреть себя подальше, а рядом другой мужчина делает то же самое. А мы, жены, подносим новые варианты. Через какое-то время один на другого подглядывать начал: как на другом что смотрится? И просить принести такое же! В результате стоят оба в обновках, прислонившись к стеночке, играет музыка, они что-то обсуждают уже не меньше часа.
Ну пусть себе и обсуждают. А вы с новообретённой подругой по несчастью айда на кофе с ликёром, нервы после похода "за одеждой для мужа" лечить!
- В последнее время часто пользуюсь духами, но раньше у меня было 3–4 больших флакона, а сейчас я покупаю маленькие пробники. У подруги парфюмерный магазин, и она мне подбирает ароматы, зная мой вкус, а иногда дарит тестеры. Потом мне что-то надоедает, что-то очень нравится, и я беру объем побольше. И очень часто не смотрю на этикетку, а просто выбираю духи по аромату — под стиль одежды или настроение.
Однажды женщина в магазине сделала мне комплимент по поводу парфюма и спросила, что это за запах. А я его на себе не особо чувствую и не всегда помню, что утром рука схватила. Стою и смотрю на нее, пожимаю плечами, говорю, что не знаю. Наверное, она подумала, что я либо странная какая-то, либо из вредности не хочу говорить. Мне так неловко было!
Alla Ard - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Я тоже иногда пользуюсь маленькими тестерами, которые дарят в парфюмерных магазинах - у них зачастую какие-то названия незапоминающиеся. Но у меня никто не спрашивал как называются духи, наверное, запах никому не нравился.
Удобненько, когда пытаешься выбрать себе самую лучшую и сочную ягоду
- Столкнулась с ситуацией. Пришла в отдел с электроникой (не сетевой, а маленький магазинчик со всякой мелочевкой). Сидит продавщица, которой делают укладку (сзади стоит женщина — судя по манере общения, подружка или знакомая). И продавец отказалась поднять с места корпус, чтобы открыть витрину, типа: «Подождите, скоро закончим, вы же видите — немного занята». И еще подгоняет подружку, мол, быстрее, а то вдруг начальница придет и ругаться будет. Действительно... Надо успеть! Думаю: ладно, походила минут 10 по другим отделам, на выходе зашла снова, но за это время никто ничего не закончил. Плюнула и ушла.
Lisenok22 - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Вот это уже откровенное хамство!
- Я помню 88-й год, магазин «Лакомка» на проспекте. Стоишь в кассу, пробиваешь по 150 граммов «Белочки», «Красной Шапочки», по 100 «Раковых шеек» и «Дюшеса». Дальше идешь с этим чеком к прилавку, и там тебе взвешивают ровно по 150 шоколадных и по 100 карамелек. А чтобы получалось ровно, конфету режут пополам! Ну, весы тогда были рычажными, ясно, что не до грамма — плюс-минус пару граммов получалось. Но сам факт того, что леденцовую карамель тетка-продавец влегкую тесаком разрезала пополам, — вот это для меня было запредельно!
Кошачья прислуга - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Ничего себе! Никогда такого не видела и не встречала!
- В Испании у меня ничего даром не было, но навстречу шли! Вот приглянулся мне фиолетовый кактус — и все тут! И денег на него нет, и знаю, что в следующий раз его уже не будет. Прошу отложить. «Не-а, — говорят. — Давайте свой номер и точную дату, когда принесете деньги». И отдали растение сразу!
Вера Рогатнева - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Вот это уровень доверия в Испании!
- Я до сих пор не могу привыкнуть, что в Колумбии после закрытия магазина люди не торопятся. Вообще! Настоящая размеренная жизнь. Магазин закрылся, а они ходят. Выбирают. Думают. Живут свою лучшую жизнь. И самое поразительное — сотрудники тоже спокойны. Никто не орет, не гонит к кассе, не смотрит на тебя злыми глазами. И только я начинаю нервничать и ускоряться. Потому что где-то внутри меня уже привычно кассир: «Девушка, мы вообще-то закрываемся!»
А продавцам из магазина вот прям "никуда не надо"?
У меня подруга одна растит сына. И такие вот задержки на работе - прям серпом по яйцам. Она и так приходит домой в 9-30 вечера, а задержись ещё на полчаса - сын уже спать может лечь. А потом через пару дней прилетает очередная двойка за несделанную домашку и отговорка "я забыль..."
Да и в целом, в жизни должен быть баланс между работой и личным временем.
- Зашла купить хлеб. Смотрю — на всем хлебе дата «22.09». А я человек, которому нужен свежий хлеб, поэтому начала методично переворачивать весь прилавок в поисках сегодняшнего. Через пару минут ко мне подходит продавец и спрашивает:
— Что вы так упорно ищете?
— Свежий хлеб. Сегодняшний! А у вас весь хлеб вчерашний — 22.09!
— Сегодня 22 сентября...
Занавес.
«А вот такой котик работал в магазине сувениров в славном городе Тула!»
- Иду я, значит, в магазин. Дорогу мне переходит дедушка — старенький такой, с тростью. И тут из магазина вылетает женщина с криками: «Дедуля, дедуля!» А дедушка, видно, глуховат. Она ему снова кричит, он слышит это и поворачивается к ней. Она, улыбаясь, говорит: «Дедуля, а можно я вам пельмени просто так подарю?» Он так ровно, без эмоций смотрит на нее, протягивает руки и принимает подарок со словами: «Ага, можно, спасибо». Надеюсь, что он просто растерялся. Творите добро!
А мне кажется, деменция обедняет эмоции. Я у многих стариков замечаю, что они как бы деревянные становятся, без эмоций.
- В ювелирном магазине стояла у витрины и разглядывала роскошное кольцо с изумрудом. Подходит солидный мужчина, долго смотрит на меня, потом указывает продавцу на это кольцо и говорит: «Девушка, заверните! Мы берем!» А потом поворачивается ко мне и с улыбкой шепчет: «Вы так долго его рассматривали, доверяю вашему вкусу, значит, моей жене оно тоже понравится!» Я даже не нашлась, что ответить, честное слово.
А вот еще подборка теплых историй из магазинов, которые подарили радостное настроение и запомнились надолго.