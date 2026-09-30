17 человек, которые на работе не только зарплату получают, а еще и массу впечатлений

Работа — это то место, где мы проводим много времени, и, естественно, за многие часы труда чего только не случается. Продавца вдруг могут попросить поработать мастером маникюра, «мужа на час» будут убеждать в надежности унитаза, который тут же треснет, работника пункта самовывоза «отблагодарят» кабачками, а работник зоопарка неожиданно для себя обретет лучшего друга в лице тапира.