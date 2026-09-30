У нас как-то не принято четное количество цветов дарить. И если это "круглый" юбилей - дарят на один цветок больше. А "солидному мужчине" максимум чуть больше 30-ти, если теще 50?)). Пацан ещё по современным меркам).
17 человек, которые на работе не только зарплату получают, а еще и массу впечатлений
Работа — это то место, где мы проводим много времени, и, естественно, за многие часы труда чего только не случается. Продавца вдруг могут попросить поработать мастером маникюра, «мужа на час» будут убеждать в надежности унитаза, который тут же треснет, работника пункта самовывоза «отблагодарят» кабачками, а работник зоопарка неожиданно для себя обретет лучшего друга в лице тапира.
- Поехал поменять гофру за 3 тысячи. Думал: сейчас быстро сделаю и дальше поеду. Открывает мужчина: «Только аккуратно. Унитаз у нас хороший». Захожу в туалет. А унитаз шатается так, будто держится на уважении к хозяину. Болты ржавые. Герметика килограмм. Снизу старые подтеки. Говорю: «Тут бы аккуратно... может треснуть». Он: «Да не-е, крепкий». Начинаю снимать гофру. И тут — «хрусть». Наступила та самая тишина, когда все всё поняли без слов. Стоим. Смотрим на трещину. И тут клиент спокойно выдает: «Если честно... он уже давно треснутый был». В итоге вместо гофры поехали покупать новый унитаз. Стоит теперь беленький, красивый.
- Работаю обычным продавцом в цветочном магазине. Клиенты всякие бывают, но в основном все спокойно. Вчера зашел солидный мужчина, купил букет из пятидесяти роз. Ушел, но через полчаса заходит снова, весь красный. Рядом с ним — женщина, которая вдруг заявляет, что ей нужно заменить красные розы на белые. Я обалдела от такой просьбы: вроде как цветы не меняем... Тут мужчина увидел, что я замешкалась, и говорит, мол, не надо менять, давайте просто еще один букет. Оплатил все, и они ушли.
Спустя несколько дней он зашел снова. Оказалось, что букет он покупал теще на день рождения, а та терпеть не может красные розы, о чем он благополучно забыл. Вот его жена и решила, что они без проблем смогут его обменять.
«Курьер забирает ковры на стирку, а у кота срочная задача: „Наточить когти впрок“»
«Еще бы — целых две недели без любимых ковров! Где прикажете разминать лапки? На настоящей когтеточке? Не смешите кота!»
- Лет 10 тому назад мои родители держали несколько точек уличного мороженого в городе. В целях экономии на сотрудниках и для моего карманного заработка я там периодически подрабатывала летом.
За это время встречались самые разные люди, но очень часто к концу рабочего дня у меня уже дергался глаз. Один раз меня спросили, делаю ли я маникюр. Девушка хотела, чтобы я прямо на улице, около холодильника с мороженым, сделала ей маникюр. Мне потребовалось несколько минут объяснять ей, что это невозможно.
«Работаю на ферме, весной у нас появилось 829 белых ягнят, среди них вот этот очаровательный малыш»
- Работаю в пункте выдачи. Одна клиентка расспрашивала меня, есть ли у меня дача, растут ли там овощи. А дача есть, но огорода нет, наша семья без него обходится. И эта клиентка потом взяла и вероломно притащила мне прямо на пункт целый пакет кабачков. С улыбкой и безжалостным «Это вам!» она оставила его у стойки и ушла. И вот я осталась с ними наедине. Выбросить как-то стыдно, отдать некому. К счастью, их потом забрала другая клиентка.
Мужчина работает трубочистом. Приехал выяснять, почему не работает вентиляция. Оказалось дело не в засоре, завале, гнезде или птице — выросло дерево!
- Однажды мне написала девушка и сказала: «Я дала ваш контакт мужу. Он будет заказывать у вас цветы. Только, пожалуйста, не продавайте ему розы». Я, конечно, не стала задавать лишних вопросов. Подумала: ну мало ли — семейные обстоятельства, у каждого свои приколы.
Через какое-то время мне пишет ее муж: «Здравствуйте! Хотел бы заказать букет». Я такая: «Прекрасно!» И начинаю предлагать ему все самое красивое, что у нас есть: шикарные гортензии, нежные лизиантусы. Он все посмотрел и пишет: «А можно розы?»
Я пыталась. Предлагала другие цветы. Показывала фотографии. Собирала варианты. Внутренне уже почти умоляла выбрать хоть что-нибудь, кроме роз. Но запрос всегда был один: розы. В итоге он заказывал у нас цветы примерно шесть раз. И каждый раз — розы.
Мой муж тоже не признает других цветов. Только розы. Как же они надоели за все годы брака. Говорила, что хочу другие. Один раз подарил букет из разных и опять розы-розы-розы... Буду говорить дальше, главное не забыть перед праздником.
Мастер занимается обувью и оборудовал себе вот такую чудесную мастерскую, а особого шарма ей добавляет то, что она находится в лесу
- Я работал в зоопарке. Моим самым любимым зверем была тапир Далма. Несмотря на ее внешнюю суровость и достаточно жесткий характер, она просто лапочка. Тапиры не отличаются острым зрением, поэтому мир познают при помощи крайне чувствительного носа-хоботка. Из-за этого почти всегда создавалось ощущение, что она крайне наигранно тебе улыбается.
За что я так сильно полюбил Далму? За то, что у нее был закрытый вольер, в котором она лежала почти весь день, потому что тапиры — ночные животные.
Когда мне становилось грустно, хотелось ворчать на посетителей и начальство — я уходил к ней. Я клал на нее голову, чесал ей пузико или шею, и мы с ней вдвоем кайфовали. Иногда ели яблоки на пару.
Застать меня там вряд ли кто мог: начальство сюда заходило крайне редко, другие сотрудники — тем более, а посетителям снаружи ничего не видно. Знаете, какой на ощупь тапир? Нежнейшая кожа с коротенькими мягкими волосами.
Иногда у нее вдруг появлялось потрясающее настроение, и она выходила во двор побегать. Тогда на ее пути лучше было не стоять — начиналось родео! Я ловил свой звездный час и выходил побегать с ней на забаву посетителям.
- Работаю в пункте выдачи. Выношу клиентке заказ — большое зеркало в коробке. Ставлю коробку на стол, и клиентка говорит:
— Ой, там паучок!
Я смотрю — а там не паучок. Там здоровенный паук размером почти с мою руку! Сидит на противоположном краю коробки. Я пауков опасаюсь, а такого здоровенного вообще никогда вживую не видела. А он еще и поднял две передние лапы, мол, здрасьте! — тут же и я, и клиентка в один прыжок разлетелись в разные стороны от коробки.
И тут сын клиентки решил взять ситуацию в свои руки. Он храбро подошел к стойке, взял пакет и поймал этого «коня».
— Только не делай с ним ничего! — хором заорали мы.
— Да я и не собирался. Просто на улицу вынесу. Я сам его боюсь, — ответил наш герой и действительно вынес его наружу. Только когда он вернулся, мы перевели дух.
— Ваше зеркало из Австралии приехало, что ли? — спрашиваю я.
Парень глядит на коробку:
— Не, из Пензы. Знаете, если бы я такого у себя дома нашел — я бы переехал.
«Несколько коров с фермы, на которой я работаю. Они обожают, когда их обнимают! А некоторые даже бегом мчатся навстречу, как только меня видят и кладут шею мне на плечо»
- Связала тут дядьке белый свитер, сегодня звонит и просит постирать! Сам боится, что испортит, а жена не хочет ему помогать. Ну и он решил: раз я вязала, то и стирать буду. Даже не знаю, может, прачечную открыть?
«Заказчица захотела гусей из маршмеллоу, я сказала что попробую сделать. Лучше бы не пробовала»
- Как-то написал клиент. Ему нужно было поменять местами диван и кровать. В общем, мама и жена меняются комнатами. Ну, делов-то на пару часов. Согласился. Приехал. Хорошая семейная пара. А мама вообще супер — спокойная, доброжелательная, с улыбкой. Начал с кровати, потом взялся за диван.
Обычно после фразы «меняемся комнатами» ожидаешь какую-нибудь семейную сагу, но причина оказалась гораздо проще. В комнате мамы установлен кондиционер. Только мама им почти не пользуется. «Мне и без него хорошо», — говорит. А молодые летом от жары мучаются. Вот и решили поменяться комнатами. Честно говоря, пока работал, успел придумать несколько версий происходящего. Но проиграл обычному человеческому отношению друг к другу. Молодые несколько раз уточнили еще у мамы, точно ли она не против. А она только рукой машет: «Пользуйтесь. Вам нужнее».
«Я люблю свою работу! Особенно, когда приносят чайник со словами „носик припаять“. Ух, обожаю эти носики и в чайниках и в самоварах!»
Ну с самоваром понятно - там хоть внешний вид какой-то есть эстетичный. А обычный штампованный чайник чего ремонтировать? Там стоимость ремонта как новый чайник, наверное, обойдется.
«Чтобы припаять одно, надо перебрать весь предмет. И с мелким ремонтом самоваров аналогично».
- Работаем с мужем вместе. В последнее время отношения охладели. Наши погасшие глаза заметил повар в нашем буфете. И вот как-то раз хитро велел нам к 10 вечера прийти в закрытый сквер за нашим офисом. Проходим мы через спящую охрану в пустой сквер, а там прямо под деревьями стоит роскошно накрытый стол! Первое, второе, сервировка!
Повар наш периодически выходил, как заправский метрдотель в дорогом ресторане, учтиво подливал горячий чай, заботливо интересовался, не желаем ли мы десерта. В тот вечер я была на седьмом небе от счастья и думаю, какое же у него огромное сердце, что он решил посвятить нам весь свой вечер. После этого вечера мы с мужем поняли, как давно не проводили время просто вдвоем, без быта, без работы. Решили после этого на месяц рвануть в отпуск, чтобы отдохнenm и вспомнить, что мы есть друг у друга.