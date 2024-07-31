20+ питомцев, которые проявили чудеса сообразительности, сразив всех наповал

Некоторые истории милые, но есть и надуманные. Ой, если бы не кошка, мы бы попали в аварию, она всё знала. Рука-лицо. Банальная случайность, я вам таких из своей жизни стопку сейчас накатаю и без всяких котов. Или ой, они такие умные, сразу видно, что понимают "Кто это сделал?". Боги, они понимают интонацию. Мы над своим немцем прикалывались и одинаковым с "кто это сделал?" выражением спрашивали, например, "Кто взял Измаил?". И ровно так же он виновато прятал глаза. Конечно, наши питомцы не глупые, но зачем наделять их знанием языка и открытой чакрой в пятое измерение, ума не приложу