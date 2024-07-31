20+ питомцев, которые проявили чудеса сообразительности, сразив всех наповал
Спроси любого владельца домашнего животного, умный ли их питомец? Чуть ли не каждый ответит утвердительно и приведет в пример какую-то занимательную историю. Но некоторые мохнатые мордахи настолько сообразительны, что своими поступками поражают своих хозяев, а порой и спасают им жизни.
- У племянника поздно ночью сильно понизился сахар (он на инсулине) и он упал на пол в конвульсиях. Все спали и никто не знал, что ребенку стало плохо. Кот начал рваться к родителям в спальню, долго не мог их разбудить, он начал прыгать им на лицо, чтоб те проснулись. Сестра долго отгоняла его, не понимая, чего он хочет. Но животное не успокаивалось. Сестра встала только из-за того, что кот обычно тихий и спокойный, а тут просто взбесился. И увидела в коридоре лежащего без сознания сына… Только быстрое реагирование кота и вызов скорой помощи спас его от комы, а может даже от смерти, так как диабетическая кома, увы, часто приводит к смерти. © regina sultanova / ADME
- Животные намного умнее, чем мы думаем. Они видят то, чего не можем видеть мы. Помню случай, как наш кот кого-то черта вылез на нашу машину, а мы должны были ехали в город по делам. Мы пока сняли кота, пока отнесли его домой, прошло время. Поехали в путь, проезжая одно место, на дороге увидели ДТП, по времени это могло бы случиться с нами, но благодаря коту мы не пострадали. © Наталия Попова Андрухина / ADME
- Моя той-терьерша служила мне радио-няней, когда мой сын был младенцем. Когда я укладывала его спать в спальне, собака ложилась на нашу с мужем кровать и наблюдала за ребенком. Когда тот просыпался (а он редко оповещал плачем), она бежала ко мне и всем видом показывала, что нужно идти в спальню. © Гость / ADME
- В семье мужа 14 лет жила кошка Мальвина. Она категорически не переносила, когда кто-то сильно повышал голос. Из любого конца дома прибегала и вонзалась когтями в ногу кричащего. Домашние привыкли, но когда приходил кто-то с детьми, Мальвину приходилось изолировать в ванной или на балконе. © Такая Аля / ADME
- Моя Бася по молодости и неопытности на балконе погналась за птичкой и не рассчитала траекторию прыжка. Третий этаж... Перелом левой передней лапы. Ветеринар, гипс. Через месяц, именно в тот день, когда надо было ехать к доктору, чтобы снять гипс, кошка принесла мне этот гипс в зубах. Ну, вот откуда она узнала, что уже пора и можно? © Ирина Т / ADME
- Я уехала в командировку. Наша собака не могла знать, когда конкретно я вернусь. Но сестра сказала, что примерно за полчаса до моего возвращения Луч стал волноваться и топтаться у дверей. Жили мы в квартире на 4 этаже. Приехала я в 2 часа ночи. Вряд ли меня пес мог меня заранее учуять или услышать. А вот как он узнал о моем возвращении, не знаю, для меня загадка... © Nadyusha / ADME
- Ой, умные они, засранцы! Что ни говори, все понимают. Особенно, когда ругаю и спрашиваю: "Кто это сделал?", мой кошан глаза отводит. А если обижается, демонстративно садится спиной ко мне. © Ласточка19 / ADME
- Наш пес, которого нет уже 10 лет, очень любил, когда его расчесывали. У него была персональная расческа, которая хранилась на полке в шкафчике-пенале. У этого шкафчика был магнит на дверце. Если дверца была просто приоткрыта, а не захлопнута на магнит, то пес поддевал ее носом, приоткрывал и по просьбе "Поль, принеси расческу", доставал расческу и приносил. За это он получал сеанс расчесывания.
Однажды мы сидели в соседней комнате. Попросили: "Полик, неси расческу, будем тебя причесывать". Пес убежал, было слышно, как он толкает дверку. Потом он вернулся без расчески. Мы повторили: "Ну что же ты? Неси-неси давай" Пес еще раз сбегал в комнату и вернулся ни с чем. Мы снова попросили расческу (почему-то мы даже не подумали, что шкафчик закрыт). Тогда, пес убежал и вернулся, неся в зубах другую расческу, с зеркала в прихожей. Так что все они понимают! © Марина / ADME
- В моего бывшего мужа был пес, я его не очень любила, так как от него было много шума, шерсти, лая, а у нас тогда была новорожденная дочь. Мы жили в маленькой квартире и стиральная машинка стояла в кухонном гарнитуре, рядом с плитой. Так вот, однажды ночью, пес начал скулить под дверью спальни, мы не обращали внимания, потом его поругали, но вставать и впускать его не планировали. Но тут он начал просто бешено лаять. Я в ярости распахиваю дверь и сразу чувствую запах газа. Мы выбегаем на улицу, а муж побежал осматривать плиту. Как оказалось, вечером, когда машинка отжимала, при вибрации или от толчков отсоединился газовый шланг. И потихонечку газ сочился в квартиру. Откуда пес узнал, что это запах газа и что он смертелен, не знаю. Но он спас нам жизнь... Кстати, после развода я скучала только о собаке… © Настя Егорова / ADME
- Наш кот Ричик нас разбудил, когда сосед в 5 утра бросил окурок на наш балкон. Кот так истерически орал, что мы сразу проснулись и увидели, что вся квартира уже в дыму. Кот спас нас, наш красавчик. © Наталья Орхидеева
- Наш крыс Твичтип специально подталкивал соленый камень, чтобы дотянуться до вкусняшки. А еще приносил крышечку, чтобы мы налили ему кефир или йогурт. Он уносил на свой «стол», не пролив ни капли. Аккуратно кушал и приносил обратно (я до сих пор не знаю: за добавкой или, чтобы мы помыли его посуду). © Olga Mandola
- Что-то делаю на кухне и слышу визг моей собаки. Выскакиваю на улицу (живем в частном секторе), вижу пес ползет по земле и тянет задние лапы. Оказывается, мой друг его прутиком по попе лупанул в наказание. Ну, я и ору на друга, что, мол, хребет собаке сломал. А у меня в руках пакет с любимыми вкусняшками. Наш пес как только увидел их, бегом ко мне за лакомством. Никогда бы не поверила, что животные могут так притворятся, если бы сама не увидела все его ползание на брюхе! © Zoja Pankova
- Моя ласковая кошка однажды набросилась на знакомую, прошедшую в гости. Кошка на нее шипела, накидывалась и царапалась. Знакомая орала, чтобы я убрала эту тварь. Закрыла кошку в ванной, недоумеваю, потому что за 15 лет ее жизни это первый такой случай. Но к знакомой стала относиться настороженно. И правильно. После она пыталась рассорить нас с лучшей подругой, отбить моего парня и говорила за спиной гадости. И, вообще, оказалась, очень нехорошей личностью. © DrDonna / ADME
- Моего кота зовут Дон Пуфелино. Он сам разработал систему моего пробуждения, состоящую из 4 стадий. Все 4 мы проходим обычно в выходные, по будням редко доходим до 3, обычно хватает 1-2. Итак:
1. Усесться на тумбочке напротив хозяйки и долго-долго на нее смотреть.
2. Улечься на подушку, постукивать нежно лапой по лбу.
3. Кусать за ноги.
4. Скидывать со стола все, что при падении создает максимальный грохот.
А вот и фото рыжего паразита. © Светлана Березанская / ADME
- У меня в запасе тоже есть невероятная история. Однажды мои родители поехали на машине в другой город, а мне оставили собаку. Посреди первой ночи собака пришла ко мне в спальню и начала лаять. Я подумала, что, наверное, кто-то шумел в подъезде, проверила, что в квартире все в порядке и легла дальше спать. Когда родители вернулись, они взволнованно рассказали, что по дороге попали в довольно серьезную аварию, к счастью никто не пострадал. А случилось это как раз в то время, как пес меня разбудил. Вот как он узнал? © Lirio / ADME
- Наш котик периодически по ночами устраивал скачки по каждому спящему члену семьи. Разбудит всех, а потом спокойно спать укладывается. Мы поначалу жутко сердились, пока не проследили определенную закономерность: "тыгыдым" всегда начинался ровно за 15 минут до начала землетрясения. Жили мы в сейсмоопасной зоне. © Алена / ADME
- Этим летом меня впечатлила бродячая собака на таможне. Она, значит, гордо пробежала с трофеем в зубах - сворованной у кого-то полулитровой бутылкой воды. Прилегла неподалеку, деловито открутила зубами крышку и принялась непринужденно пить, наклонив емкость. Смотрелась, как превращенный в животное человек. © Гензель и Хрензель / ADME
- Кот научился открывать холодильник и доставать еду. Приставили стул, через пару недель, он уже отодвигал стул и опять же открывал и доставал еду. А холодильник у мамы дома старый, она и прикрутила к нему крючок. Так кот запрыгивал на холодильник, лапами тянул на себя крючок и открывал холодильник. © Евгения Еремеева / ADME
- Помню, когда была маленькая, родители меня отругали. Я села на пол и заревела. И тут ко мне подошла наша трехцветная кошка, встала на задние лапки и обняла меня. Боже, какая она милаха была… © HelenA / ADME
- Наша пожилая родственница пошла рано утором на почту, где получила пенсию. Назад возвращалась через парк. Может быть за ней проследили, но в безлюдной аллее дорогу загородил парень и потребовал отдать сумку с деньгами. Вдруг откуда-то возникла большая овчарка, бегущая с огромной скоростью к ним. Она будто летела над землей. И именно на грабителя. Тот быстро ретировался. За овчаркой, запыхавшись, подбежал ее хозяин и пояснил: "Я понял, что происходит, но сам не успевал и сказал собаке «Вперед, спасай человека»". И пес ведь понял, кого надо спасать. © Deleted User / ADME
- В детстве моя кошка привела маму из другой комнаты, когда я заболела. Вышло так: резко ночью у меня поднялась температура, мне стало плохо так, что я даже встать и кричать не могла. Лежу, тихонько скулю, на мое мяуканье прибежала кошка, начала мурчать, лицо облизывать. А я ей шепчу: "Позови маму, маму!" Она побежала в комнату родителей, дверь царапала так, что сорвала когти, а когда открыла, запрыгнула на маму, разбудила и привела ко мне. Моя Люсенька, очень умная кошка была... © CatKate / ADME
Вот еще 20+ случаев, когда домашние питомцы поразили хозяев своим интеллектом.
Комментарии
Некоторые истории милые, но есть и надуманные. Ой, если бы не кошка, мы бы попали в аварию, она всё знала. Рука-лицо. Банальная случайность, я вам таких из своей жизни стопку сейчас накатаю и без всяких котов. Или ой, они такие умные, сразу видно, что понимают "Кто это сделал?". Боги, они понимают интонацию. Мы над своим немцем прикалывались и одинаковым с "кто это сделал?" выражением спрашивали, например, "Кто взял Измаил?". И ровно так же он виновато прятал глаза. Конечно, наши питомцы не глупые, но зачем наделять их знанием языка и открытой чакрой в пятое измерение, ума не приложу