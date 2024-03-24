17 доказательств того, что уборка и без появления Мистера Пропера может пройти ярко

Я как-то в отеле потеряла линзу, вот отскочила куда-то и с концами. Ладно, хожу в очках. Через день на полочке в ванной в контейнере(не моем) лежит моя линза! Нашла нашу горничную, и да, это ей моя линза случайно попалась во время уборки, и она мою линзу и положила в контейнер с нужным раствором. Оказалось. ее мама тоже линзы носит и она знает, какое это расстройство потерять линзу.