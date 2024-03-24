17 доказательств того, что уборка и без появления Мистера Пропера может пройти ярко
Казалось бы, ну что может произойти такого во время уборки, что человек не удержится и понесет эту новость в интернет? А вот истории наших сегодняшних героев доказывают, что случиться может такое, что даже матерые сценаристы позавидуют.
- Прихожу вчера на работу, на ручке кабинета висят три пакета для мусора. В кабинете, естественно, мусор из урн не убран. Взял пакеты, положил их на полку. Сегодня прихожу на работу, коллега пришел раньше и рассказывает, что приходила уборщица и выдала такое: «Вы что, поленились мусор вынести?» В следующий раз оставит швабру и удивится, что мы пол не помыли в кабинете!
- Работала в маленьком мотеле. Однажды во время уборки нашла под кроватью деревянную ногу. Отдала ее хозяйке мотеля, но до сих пор не могу понять, как ее можно было забыть или не заметить. © CurrentlyNobody / Reddit
- Как-то я купила банку кокосового молока, чтобы использовать его для волос. Я положила его в контейнер и хранила в боковом ящике до следующего принятия душа. И забыла о ней. А год спустя во время уборки мы с мамой обнаружили вместо этой банки пушистое зеленое месиво из помоев. © Rx-Queen / Reddit
- Пару месяцев назад с одногруппниками шли по корпусу. Забрели в коридор, где была уборщица, которая мыла полы. Всегда было неловко проходить по мытому полу — все-таки работает человек. В общем, проходим мы вдоль стеночки, всячески извиняемся. Тут она нам отвечает: «Сколько учитесь — до сих пор летать не научились!» Дело было в авиационном универе. © Unknown author / Pikabu
- Убирая за постояльцем, нашла в ванной большие пустые упаковки из-под молока рядом с пустыми коробками из-под овсяных хлопьев. Уважаемый, успокаивающая ванна с овсянкой не так делается! © elgatodefelix / Reddit
- У нас на работе техничка очень боится электричества и удара током. И эта боязнь у нее, скорее, параноидальная. Вчера наблюдал, как она вытирала пыль с моего системного блока — взяла мокрую тряпку и била ею по верхней части системника. Типа если долбанет, то успеет отскочить. © Dimon315 / Pikabu
- Выхожу из квартиры. Живу на втором этаже. Половина этажа вымыта, а половина (с моей стороны) — нет. Спускаюсь вниз, вижу уборщицу. Спрашиваю, мол, в связи с чем не убрано. А она мне выдает: «А у вас там слишком грязно!» © Picwik / Pikabu
- Я неделю работала уборщицей. Моим худшим номером был тот, в котором у гостей была, я так понимаю, куча лишних порций желе, и вместо того, чтобы съесть их, они решили размазать их по простыням, полотенцам, коврам и занавескам. Я уволилась после той смены. © Karstaang / Reddit
- Работаю мойщиком окон. Самое странное, что я видел, — это как мужчина ел сосиску со своей собакой. Прямо как Леди и Бродяга пасту в мультике. Мы слишком рано пришли. Он увидел меня и выглядел оскорбленным. © Berglund0661 / Reddit
- Друг пришел в гости во время уборки.
Друг: «Ни фига себе, ты убираешь?»
Я: «Да, чем ты удивлен? Ты думал, я никогда не убираю?»
Друг: «Ну у тебя всегда бардак».
Я: «Согласен, но он же всегда разный». © Jeniay / Pikabu
- А я нашла простой и эффективный способ замотивировать 5-летнего ребенка убирать в своей комнате. Все дело в том, что к нам по ночам «стал приходить» гном Прибиралкин, который забирает одну неприбранную игрушку. Итог — никаких слез, уговоров, в комнате чисто. © Zyachka / Pikabu
- Сестра разбила тарелку в комнате. Осколки повсюду. Она испугалась попадания этих самых осколков куда не надо — навела в комнате просто идеальный порядок. Помыла все три раза, пропылесосила раз пять... В общем, любая домохозяйка обзавидовалась бы. Заходит к ней мама и говорит: «Ну, теперь-то я знаю как заставить вас убираться!», — идет ко мне и разбивает тарелку об пол. А я что? Я подмел раз и сел играть в приставку. © gitarakefirenot / Pikabu
- Жена попросила разобраться с игрушками, с которыми дети уже не играют. Итог: потренькал на детском синтезаторе, собрал пазл, построил башню, поиграл с машинками. Жена сказала, что уберет все сама. © Anzolitz / Pikabu
Нельзя игрушки убирать, в кучу сгрести и все, а когда все по полочкам разложено, так сразу деткам поиграть в них хочется, по итогу уборки и не было)))
- В квартире очень жарко, поэтому хожу в белье и полупрозрачной рубашке. Как-то убирала, мыла пол. Чтобы закончить мытье, нужно было выйти в общий коридор. Стою я в своем наряде со шваброй, и тут выходят соседи — мужик с сыном (сыну лет 19–20). После 5-секундного молчания сосед выдал: «Вот на таких нужно жениться, сынок!» И приятно, и стыдно одновременно. © Подслушано / Ideer
- Мир моего мужа рухнул, когда он застал меня моющей унитаз. Он стоит с офигевшими глазами, смотрит на меня и говорит: «Ты что, туалет моешь?» Говорю: «Да, а ты думал, кто моет туалет у нас дома?» На что получаю уникальный ответ: «Ну я думал он сам чистится. Я не думал, что его нужно мыть руками». Потом он на меня как на героиню смотрел. © Подслушано / Ideer
- Мне было года 3–4, мама убирала квартиру. Тут ей срочно что-то понадобилось в магазине, она вышла и оставила меня буквально на 5 минут. Я, видя, как мама устала, решила ей помочь с уборкой: взяла подсолнечное масло (без понятия зачем) и полила все полы в квартире. Вот у мамы счастья было! До сих пор стыдно. © Подслушано / Ideer
- Проходила практику в гостинице, работала горничной. Когда убирала в номере, забыла занести тапочки — пришлось идти за ними на другой этаж. Вернувшись, взяла ключ и, ничего не подозревая, открыла номер и увидела мужчину, сидившего на унитазе. Секунд пять мы просто пялились друг на друга, потом я протянула ему тапочки, он их надел, поблагодарил меня, и я ушла. Потом было жутко стыдно. © Подслушано / Ideer
Надеемся, что вы разбираетесь с уборкой так же быстро, как и люди из этой подборки историй — со своими проблемами.
Комментарии
Про мытье унитаза странный мужик конечно, я бы отказался от самоочищающегося унитаза 😁
Про тапочки история - ржака! Если представить себе эту ситуацию. Сидит себе мужик на унитазе, кайфует, и тут врывается девица, пялиться на него пятьсек, суёт ему тапки. А ему то, как раз в этот момент, они жутко необходимы! Бедный! Даже посра.. нормально не дадут со своим сервисом!
Я как-то в отеле потеряла линзу, вот отскочила куда-то и с концами. Ладно, хожу в очках. Через день на полочке в ванной в контейнере(не моем) лежит моя линза! Нашла нашу горничную, и да, это ей моя линза случайно попалась во время уборки, и она мою линзу и положила в контейнер с нужным раствором. Оказалось. ее мама тоже линзы носит и она знает, какое это расстройство потерять линзу.