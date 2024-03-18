15 историй о людях, которые любые проблемы решают, как семечки щелкают

Писатель Элвин Уайт утверждал, что гениальность чаще рождается в треснутом горшке, чем в целом. Хотя нельзя сказать, что герои этой статьи — гении, но с большой вероятностью им и в голову не пришли такие блестящие идеи и находки, если бы не назрела острая необходимость.