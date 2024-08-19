16 человек, которые от врача принесли не только рецепт, но и уморительную историю
Истории
2 часа назад
Все мы время от времени попадаем к докторам, будь то стоматолог, окулист или врач в женской консультации. Конечно, болеть хочется как можно реже, но из некоторых поликлиник выходишь не только с диагнозом или направлением к другим врачам, но и с потрясающей историей. Так что даже не жалко времени, потраченного в очереди среди ворчливых бабусек.
- Пришли с сыном к неврологу оформлять медкарту для детского сада. Идет прием. Резко без стука открывается дверь. Заваливается уборщица a-ля Баба-Яга с ведром и шваброй и заявляет доктору, мол, сейчас я тут у вaс уберу. Врач тихо возмущен, но вежливо говорит: «Нина Сергеевна, но у меня же люди! Почeму сейчас, а не после работы?» Та сходу отвечает: «А мне сегодня раньше надо уйти!» И начинает елозить шваброй по полу. Врач в шоке от наглости, но — интеллигент, сдерживается. Уборщица подъезжает шваброй к ногам сына, недовольно: «Мальчик, чего тут стоишь, подвинься!» А тот поднимает на нее свои наивные детские глазки и звонким голосом выдает: «Отвали». «Баба-Яга» резко краснеет, хватает свои инструменты и пулей покидает кабинет. Доктор, ни слова не говоря, берет направление и пишет: «Психически здоров». © Медицинские байки / VK
- Делали мне операцию с общей анестезией. Ко мне подошел анестезиолог с обычными вопросами, после которых он спросил, есть ли вопросы у меня. Я со страху говорю, что золотое колечко забыла снять, не знаю, куда можно положить. Он берет колечко, кладет в нагрудный карман и говорит: «Вот смотрите. Я его кладу вот сюда. Когда вы очнетесь, я его вам принесу». Пока мне делали операцию, в мою палату положили еще одну женщину. И вот она наблюдает, как меня привозят из операционной, кладут на кровать, а через несколько минут приходит врач и надевает мне золотое кольцо на палец. Он вышел, а она меня спрашивает: «И что это было?» А я отвечаю: «А тут женщинам после операции кольца дарят, и тебе дадут, с брюликом». © 7Natti7 / Pikabu
- Ко мне подошла девушка в женской консультации. Срок у нее маленький, пуза не было видно даже, а мне уже рожать скоро, я там как колобок сидела. Так она просила ее пропустить, потому что она беременная. «Ага, — говорю, — а мы тут все с насморком сидим, ждем». © DaProstoYlya / Pikabu
- Пришел в поликлинику по талону. Приходит бабуля — божий одуванчик, тоже по талону. «У меня, — говорит, — на столько-то». И время мое называет. Я сначала немного подвис, а потом говорю: «Можно талончик ваш глянуть?» Она мне талон протягивает, а там действительно время точно такое же, как и у меня. Но на прошедшую неделю! Я бабуле сообщил, что талончик-то просрочен. Она не сказала, что забыла, нет. Она сказала, что на прошлой неделе была занята и решила прийти сейчас. Очень огорчалась, что ее никто не хочет пропустить без очереди. Пошла за новым талоном. © DeDim / Pikabu
- Был у меня прием у терапевта по живой очереди. Я пришел как раз к открытию, к 8 утра.
Иду к кабинету, смотрю — там никого нет, но передо мной успевает девушка зайти в кабинет. Ну, думаю, и фиг с ним, будем ждать. Жду минут 20 — она не выходит, уже кучу бабок собрал за собой, бабки ропщут! Думаю: «Что за фигня?», стучусь, заглядываю в кабинет — а это, оказывается, была медсестра. Сидят там вдвоем с врачом, ждут пациентов. © optdesign / Pikabu
- Я помню, как мой окулист ушел в отпуск и вместо него был другой врач. Принимал два часа 3 раза в неделю. А у меня операция скоро на глаза, на которую нужно направление. Я записалась на 18:09 или 18:13 (такая была запись). Так какая-то бабка в очереди на меня все время ворчала, что талон у меня поддельный, на такое время не записывают, и вообще, я все придумала на своем телефоне. Но пойти спросить в регистратуру, действительно ли я записана, не захотела. © goyangi2life / Pikabu
- Как-то раз делали мне операцию. Оперировал меня друг семьи, общаемся давно и долго, он лучший хирург у нас в городе. Вот пришел день операции, я спокойненько ложусь на кушетку, меня везут в операционную. Вкололи общий наркоз и сказали досчитать до 10. Ну я и досчитал, лежу и тут чувствую резкую боль в районе живота. Смотрю на врачей, они на меня, друг мой звонко цыкает на всю операционную и выдает: «Вот же неудобно получилось», и тут я наконец отрубаюсь. Как оказалось, нужно было считать до момента анабиоза, только ассистентка слегка напутала и операцию начала еще «наживую». Врачи, конечно, в осадок выпали. © DenisBurakov / Pikabu
- Я лежала в пульмонологии, и была у нас одна бабуська. Нам разрешали приносить свою еду: был общий холодильник. И вот в какой-то день начинается страшный переполох. Медсестры заставили всех выбросить всю еду из тумбочек и холодильника, запретили любые продукты приносить. Спрашиваем, в чем дело. Подозрение то ли на дизентерию, то ли еще на что. У той бабульки была рвота и у ее соседки тоже, их в инфекционку увезли. Через пару дней выяснилось следующее: больничная кормежка бабке не нравилась, но и хранить еду в холодильнике она боялась, вдруг украдут. И она хранила вареные яички, супец и прочую еду из дома под своей кроватью! Несколько дней. И соседку угостила. А все отделение встало на уши из-за ее! © Polar.fox / Pikabu
- Из реальной беседы.
— У вас в больнице охранники и врачи злые.
— А что случилось?
— Да не пустили, сказали заведующему звонить. А я просто хотела сюрприз сделать маме на день рождения — букет цветов подарить. Она у вас тут лежала. И заведующий сказал, нельзя и все.
— Заведующий? Какого отделения?
— Аллергологии. © Ferrum59 / Pikabu
- Меня готовили к операции и попросили надеть специальный халат. Я так и сделал. Еще дали сетку для волос, надел и ее тоже. Сижу, жду. Тут мужик напротив меня стал как-то странно поглядывать и улыбаться. Я чувствовал себя глупо и снял сетку для волос. Подходит медсестра: «Вы все еще в трусах. Вам придется их снять!» Отвечаю: «Я не могу. Халат-то с открытой спиной». А медсестра: «Ничего страшного. Просто наденьте бумажные шорты, что мы вам дали». Тут меня настигло осознание, что я 30 минут сидел с труселями на голове. Полный провал! © Grant Mackay / Quora
- Угораздило меня жениться (я не жалуюсь) на милой и очаровательной женщине-стоматологе. Тогда я, наивный кардиолог, даже не подозревал, насколько это хитрые, злые и коварные люди. Как-то вечером ужинаем, и у меня от горячего прихватывает зуб. Милая срывается с места, открывает какую-то коробку, извлекает оттуда парочку инструментов и со зловещим видом тащит меня в ванную. Осмотр выявил, что я не слежу за своими зубами, так что мне завтра с утра к ней на прием. Приходим, сажусь в кресло, жена вставляет бор в машину и начинает меня чинить. Пару минут сверлит, потом что-то вспоминает и со зловещим видом задает вопрос: «Милый мой, скажи, а кто такая Катя?» © hpd1 / Pikabu
- Попытался быть крутым парнем и пошел на работу с пневмонией. Я-то думал, что это простуда. Итак, я, молодой и очень мускулистый парень, оказался в отделении интенсивной терапии. Позже я узнал, что другие пациенты ходили на меня смотреть, как на экспонат. В первый день в палату зашла молодая женщина, она пощупала мои руки и ноги, а затем ушла с выражением беспокойства на лице. Вернулась с медсестрой и заявила: «Его руки и ноги сильно опухли, вдруг в организме задерживается вода или что похуже?» Медсестра вздохнула и сказала: «Это мышцы, дорогая». © Thomas Gartman / Quora
- Стоматология. Выбегает из кабинета маленький пацан с квадратными от ужаса глазами. Ему хотели удалять зуб и сделали анестезию. Он постоянно высовывает уже одеревеневший и бесчувственный язык и с ужасом в голосе спрашивает: «А зачем укол сделали?» Его мамаша терпеливо объясняет, мол, чтобы зубик не больно было вырывать. На что мальчик орет: «Врешь ты все. Зуб можно и так вырвать, это вы меня сюда язык удалять привели!» И бросается к выходу. © Медицинские байки / VK
- Мама рассказала абсолютно потрясающую историю из больницы о том, как на нее ночью орал дежурный терапевт: «Вы должны терпеть боль». На фоне плаката с огромными буквами «Не терпите боль». © _faada_ / Twitter
- Для работы проводником на железной дороге надо было пройти психиатра. Перед кабинетом вся очередь нервничает, пускает шуточки. Захожу, спокойно общаемся. Он задал какие-то вопросы типа: «Есть ли вредные привычки? Не слышите ли вы голоса?» Врач уже подписывает направление, как вдруг замечает мою сумку: «Если сумка большая, то женщина в ней таскает все свои проблемы». А я ему в ответ: «Я эту сумку купила, чтобы в нее ноут влезал! Денег у меня мало, поэтому сумка хорошая, кожаная, но она у меня только одна!» Что на это ответить, он не знал, и отпустил меня.
- Сижу в поликлинике, жду своей очереди, в которой предпоследним был живенький дед, громко рассказывающий веселые истории, а за ним заняла молоденькая девушка. Очередь с удовольствием слушала рассказчика. Тут в коридоре, одна за другой, появились две женщины, и первая из них обратилась к очереди:
— Кто крайний?!
Последняя девушка скромно отозвалась:
— Я.
Спрашивающая, не раздумывая, ответила:
— Я тороплюсь, а ты молодая, подождешь, за мной будешь!
Девушка покраснела и спорить не стала. Дед-весельчак толкнул девушку в плечо и громко объявил:
— Как это ты последняя?! Я за тобой занимал! Я крайний!
Девушка растерянно пожала плечами, а женщина недовольно скривилась:
— Хорошо, за вами буду.
Но дед на этом не успокоился:
— Как это за мной? За мной заняла во-он та женщина
Он указал пальцем на вторую, которая пришла последней. Вторая улыбнулась, понимая происходящее, и ответила:
— Да, я отходила в регистратуру, за мной будете.
А по очереди прокралась чуть заметная ухмылка. © Подслушано у Медиков / VK
В общественных местах вообще порой такое происходит, что и на вечер стендапа можно не ходить. Достаточно просто проехаться в автобусе или сходить в магазин.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
Женщина вышла замуж за вдовца с ребенком. И влипла в историю, от которой мороз по коже
Народное творчество
11 месяцев назад
20+ человек, которые так мастерски экономят, что внутренняя жаба пищит от восторга
Народное творчество
1 год назад
Свекровь обвинила невестку в супружеской неверности. Но та поставила ее на место одной фразой
Народное творчество
6 месяцев назад
15+ доказательств того, что Италия — страна с какой-то другой планеты
Культура
9 месяцев назад
20+ человек, которые долго хранили в тайне рецепты своих коронных блюд и вот теперь готовы ими поделиться
Народное творчество
3 года назад
18 доказательств того, что у каждой девушки есть фотографии, которые она вряд ли поставит на аватарку
Народное творчество
2 года назад
16 ярких историй продавцов, которые от выходок покупателей буквально выпали в осадок
Народное творчество
1 год назад
15+ ярких примеров того, что творится на съемках популярных фильмов и сериалов
Кино
11 месяцев назад
16 человек, которые принесли из магазинов такие истории, что хоть сейчас ток-шоу по ним снимай
Народное творчество
2 года назад
14 знаменитостей, которые не побоялись поделиться фотографиями без фильтров
Культура
2 года назад
20+ вещей, дизайнеры которых потрудились на славу, чтобы не создать очередную ерунду
Дизайн
2 года назад
15 историй о том, как дети оказались мудрее взрослых и те обалдели от такого урока жизни
Семья
1 год назад