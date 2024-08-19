16 человек, которые от врача принесли не только рецепт, но и уморительную историю

Все мы время от времени попадаем к докторам, будь то стоматолог, окулист или врач в женской консультации. Конечно, болеть хочется как можно реже, но из некоторых поликлиник выходишь не только с диагнозом или направлением к другим врачам, но и с потрясающей историей. Так что даже не жалко времени, потраченного в очереди среди ворчливых бабусек.