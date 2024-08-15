20 доказательств того, что в общественных места встречаются такие кадры, что стендап-комики отдыхают

Мы даже не представляем, как много вокруг нас людей с некоторой степенью чудачества. Одни не упускают случая сострить над незнакомцем, другие только и живут, чтобы поскандалить, а третьи и вовсе устраивают целые спектакли на потеху публике. И стоит только выйти за порог своего жилья, как шансы наткнуться на подобных индивидуумов многократно повышаются. Героям нашей статьи как раз они и попались на жизненном пути. Кстати, в конце вы узнаете, как ненароком можно легко сойти за человека со странностями.

Работаю в магазине. Как-то произошел такой диалог. Приходит клиентка:

— У вас юбки есть?

К слову, у нас не магазин одежды. Отвечаю:

— Нет.

— А вообще?

— «Вообще» — это есть ли они в ТЦ?

— Нет, у вас.

Что? Боже, я сломалась в тот момент и молча смотрела ей в глаза несколько секунд, не найдя ответа. © Анастасия Токарева / ADME

— У вас юбки есть? К слову, у нас не магазин одежды. Отвечаю: — Нет. — А вообще? — «Вообще» — это есть ли они в ТЦ? — Нет, у вас. Что? Боже, я сломалась в тот момент и молча смотрела ей в глаза несколько секунд, не найдя ответа. © Анастасия Токарева / ADME Я как-то в автобусе ехала, там был обычный контингент — студенты, пенсионеры, женщины среднего возраста. Зашел какой-то мужик, видимо, из тех, кто исключительно на «лексусах» передвигается. И вот он начал звонить другу и рассказывать, как ему пришлось в силу ряда причин ехать на общественном транспорте. И в разговоре он очень громко произнес: «Тут все как нищие выглядят». © Тревожное Пирожное / ADME

Как-то в магазине увидела неплохой «суповой набор», то есть говяжьи кости с остатками мяса. Взяла для своей собачки побольше, решила порадовать. Когда на следующий день приехала на обед, муж с сыном ели борщ, который они сварили на этих костях. А собачку обломили по полной, сварили овсянку.

В следующий раз тоже решила купить этих косточек и попросила побольше. Надо заметить, я женщина пафосная и одеваюсь дорого и красиво. И продавщица сделала правильный вывод:

— У вас, наверное, очень крупная собачка?!

— Не-е-е, собачка мелкая. А вот муж с сыновьями — те еще кабаны. Мало возьмешь — опять собачку заставят «Геркулес» на воде кушать. © Истории коня Василия / VK

В следующий раз тоже решила купить этих косточек и попросила побольше. Надо заметить, я женщина пафосная и одеваюсь дорого и красиво. И продавщица сделала правильный вывод: — У вас, наверное, очень крупная собачка?! — Не-е-е, собачка мелкая. А вот муж с сыновьями — те еще кабаны. Мало возьмешь — опять собачку заставят «Геркулес» на воде кушать. © Истории коня Василия / VK Зашла в отделение банка заплатить за квартиру. Стоит две очереди человек по 10, присоединилась к одной. Стоим, тишина. Тут у парня, стоящего передо мной, звонит телефон. Он виноватым голосом:

— Да, я уже еду. В троллейбусе. Да. Уже скоро.

Тишина. Проходит минут 5. Ему опять звонок.

— Да. Ну еду еще. В пробку попали... Честно в троллейбусе. Сейчас уже буду, не злись... Пока.

Все улыбаются. Еще минут через 5 опять звонок.

— Да. Ну вот-вот уже, осталось пару остановок... Ну, честно в троллейбусе еду!

Тут к нему поворачивается мужик и так уверенным басом:

— Задняя площадочка, оплачиваем проезд!

Кто-то из соседней очереди:

— У меня проездной.

Мужик опять:

— Молодой человек, что у вас?!

Парень в телефон:

— Ну все, давай, мне надо кошелек достать. Скоро буду.

В следующие 20 минут, пока мы стояли в очереди, ему больше никто не звонил. Ржали до слез. © Причал смешных историй / VK

Как-то пришла в обычный магазин. Передо мной у кассы стоит девушка и говорит продавцу: "Взвесьте мне с полкило карамели ассорти. Продавец ей взвесила, после этого девушка ей говорит: "А теперь зеленые и красные уберите". Продавец ей отвечает, мол, вообще-то это ассорти, на что девушка ей с улыбкой: "Ну, так эти невкусные, почему я за них должна платить, если они мне не нравятся?" Продавец отказалась, девушка поскандалила и ушла без конфет. © Валентина Смирнова / ADME

Лето, жара, маршрутка, куча народу. Заходит бабуля лет под 90, в кружевной панамке с большим околышем. Хмурое лицо, потухший взгляд. Внимательно наблюдает за кондукторшей, сосредоточенно прикладывает карту к терминалу. Оплата прошла. Кондуктор: "Женщина!" - Кругом все напряженно застыло. - "А вам никто не говорил, что в этой шляпе вы похожи на королеву Великобритании?" Бабуля, не медля ни секунды, блестя искорками в глазах: "Да фиг с ней, со шляпой, мне бы вот пенсию, как у нее!" © delatnehegovsele / Pikabu

Работала в отделе бытовой техники. Хороший отдел, хорошо оформленные и красиво подсвеченные витрины, хороший ассортимент. Приходит дама, спрашивает гвозди, малярный скотч и плоскогубцы. Говорю, что стройматериалов у нас нет, у нас бытовая техника. Она тут же с претензией заявляет: "Я у вас и спрашиваю технические принадлежности, которые используются в быту!" Пока я возвращаюсь из ступора, она выходит, бросив в меня презрительное: "Нищета какая-то". Я прямо обиделась. © Ирландские сливки / ADME

Во времена моей работы в книжном магазине меня донимали по поводу туалета. Магазин находился в старом административном здании, на первом этаже. В магазин, естественно, был отдельный вход с улицы, а прямо рядом располагался главный вход в здание.

Заходит в наш магазин женщина средних лет и спрашивает, не можем ли мы пустить ее в туалет. Объясняем, что мы пустить не можем, но можно выйти, зайти в основную часть здания через главный вход и подняться на второй этаж, там есть туалет. Охранник ее пропустит, мы проверяли. Женщина не соглашается, говорит, что у нее больные ноги и ей тяжело подниматься на второй этаж, а в туалет очень хочется. Объясняем, что на первом этаже туалетов нет, мы сами ходим на второй, а то и на третий, просто не через главный вход, а через служебный, ведущий в коридор того же здания. Тетка не верит и начинает нас уговаривать пустить ее в наш (мифический) туалет. В итоге она довольно долго просто ходила за мной по магазину и ныла, что хочет в туалет, а на второй этаж не хочет. © Нэс / ADME

Заходит в наш магазин женщина средних лет и спрашивает, не можем ли мы пустить ее в туалет. Объясняем, что мы пустить не можем, но можно выйти, зайти в основную часть здания через главный вход и подняться на второй этаж, там есть туалет. Охранник ее пропустит, мы проверяли. Женщина не соглашается, говорит, что у нее больные ноги и ей тяжело подниматься на второй этаж, а в туалет очень хочется. Объясняем, что на первом этаже туалетов нет, мы сами ходим на второй, а то и на третий, просто не через главный вход, а через служебный, ведущий в коридор того же здания. Тетка не верит и начинает нас уговаривать пустить ее в наш (мифический) туалет. В итоге она довольно долго просто ходила за мной по магазину и ныла, что хочет в туалет, а на второй этаж не хочет. © Нэс / ADME Эту историю рассказал мой друг. Стоял он как-то в очереди в кофейню позади двух девочек-подростков, которые разговаривают друг с другом:

- А ты знала, что сегодня пятница, 13-е? Это плохая примета!

- Меня не касается, ведь я родилась в пятницу, 13-го.

- Сегодня? Да не, неправда!

- Не, не сегодня, в пятницу, 13 июля. Хотя этот день может наступить в любой месяц.

- О, интересно, а я тоже родилась в пятницу, 13-го?

- Эм, ну, ты родилась 7 марта, так что нет. © Tony Castaldo / Quora

- А ты знала, что сегодня пятница, 13-е? Это плохая примета! - Меня не касается, ведь я родилась в пятницу, 13-го. - Сегодня? Да не, неправда! - Не, не сегодня, в пятницу, 13 июля. Хотя этот день может наступить в любой месяц. - О, интересно, а я тоже родилась в пятницу, 13-го? - Эм, ну, ты родилась 7 марта, так что нет. © Tony Castaldo / Quora Стоял на остановке и услышал разговор двух мужиков. Один другому сказал: "Люди совсем офигели. Я вот на звонки Бори не отвечал, так он приперся ко мне домой и там начал требовать вернуть долг". © Подслушано / Ideer

Как-то припарковалась возле супермаркета, стала так, что никому не мешаю. Но мужику одному не понравилось, решил мне замечание сделать, что, мол, криво поставила или что-то вроде того. Ну, я и спрашиваю в его же тональности: "А вы что, парковщик?" Сколько ругательств я в свой адрес услышала, мамочки! © Бутербродик / ADME

Я человек воспитанный и терпеливый вообще, но в этой ситуации сорвалась. Стою в аптеке в очереди. Заходит громогласная дама и начинает ко всем приставать, мол, что лучше пропить от сердца? Ей вежливо стали объяснять, что лучше сходить к врачу. Но она так орала про свое больное сердце, что провизор не слышал клиентов и переспрашивал по много раз. Я повернулась к орущей тетке и с расстановкой сказала: «Пошла вон отсюда!» И она, как ни странно, быстро ретировалась. Все облегченно вздохнули, а провизор сказала: «Спасибо большое, я сама не могу ей так сказать». © Любовь Голикова / ADME

Вчера стою в магазине, пробивает мне кассир товары. В очереди больше никого. И тут на середине процесса подваливают две дамы за 60 и набрасываются на кассира с претензиями, мол, что-то у них с товаром не так, нужно разобраться. Как я на них орала! Что они, очередь из одного человека дождаться не могут? Пара минут осталась, а у них что — вопрос жизни и смерти? И ко второй кассе никак не подойти, полтора метра ведь по прямой? До сих пор возмущаюсь! © Natalya Doronina / ADME

Вспоминаю случай, который произошел при посадке в ПАЗик. Высокая девушка на каблуках и с высокой прической не рассчитала высоту двери и зацепилась прической за что-то. Оказалось, на ней был парик, который остался висеть на двери. А сидевший аксакал сказал: «Девушка, вы голову потеряли!» © Rustembek Musurmankulov / ADME

Недавно в аэропорту понадобилось мне в туалет. Смотрю, передо мной мужчина уверенно идет направо, значит, мне налево. Захожу и вижу, что конструкция фаянсовых друзей несколько отличается. Хорошо, что никого не было, выскочила оттуда, заглянула направо. А там все кабинки заняты, и этот парень мнется в центре. Говорю: «Извините, вы ошиблись, вам в левую комнату». Тут он изменился в лице и вылетел из нашего отсека. Ну бывает, ладно, темно было. © Татьяна Лобанова / ADME

Случай в магазине сантехники:

— Подскажите, пожалуйста, я ищу кран.

— Краны у нас на втором этаже.

— Но как я пойму, что это именно мой кран?

— Он попытается вас облить. © qxq5146 / Pikabu

— Подскажите, пожалуйста, я ищу кран. — Краны у нас на втором этаже. — Но как я пойму, что это именно мой кран? — Он попытается вас облить. © qxq5146 / Pikabu Я жду свой автобус на автовокзале, чтобы попасть домой в деревню. Время позднее, полдесятого вечера, я стою на платформе практически одна, и автобус последний по расписанию. Водитель автобуса решил надо мною приколоться и кричит другому водителю, чтобы я услышала: «Ой, все! Я устал! Никуда я не поеду! Домой пойду спать!» Я офигеваю от происходящего, но тут приходит кондуктор и шикает на водителя, чтоб он людей не пугал. © Дождь Из Мужиков / ADME

Утро. Будний день. В автобус на остановке практически не залезть. И тут какая-то бабуля сзади всех подпирает: «Поднимайтесь, мои хорошие, поднимайтесь, и я зайду. Мне за хлебушком свеженьким надо». В 8 утра, за хлебушком! На автобусе! Битком набитом людьми! © Stase4ka / ADME

Ехала как-то вечером на встречу со своим молодым человеком. Накануне мы поскандалили, и настроения никакого не было, потому что вечер обещал быть не томным, а продолжением разборок. В троллейбусе была только я и ребята из клоунской труппы. И значит, сижу вся расстроенная. Они же не могли пропустить такой момент: девушка, одна, грустная. В общем, для профессионалов — две минуты дела, и поездка уже превратилась в какой-то праздник. А из троллейбуса они меня вынесли на руках. Наверное, унесли бы дальше, но на остановке ждал тот самый молодой человек, который просто просунул руку в эту толпу и вытащил меня. Зря, конечно, нужно было с ними уйти. Хотя и разборок с ним не последовало, наверное, все же испугался в тот момент, что клоуны меня утащат. © Elena Marchuk / ADME

Ох, как-то работала официантом. Зима, заходит женщина, укутанная с головы до ног, лицо плотно обвязано шарфом до самых глаз. Что-то спрашивает у официанта, он просит повторить, потому что из-за такой «капусты» раздается что-то нечленораздельное. Женщина бросает уничижительный взгляд на него, отходит к следующему официанту, тот тоже ничего не понял. Подходит менеджер, тетка развязывает шарф и начинает кричать: "У вас тут что, все официанты глухие?"...Усадили ее худо-бедно, подходит к ней третий официант, которого задело оскорбление коллег, и начинает медленно переспрашивать и уточнять каждое ее слово. Тетка стала багровая, а возразить нечего. © Екатерина Карпюк / ADME

Бонус. Можно и самому стать кадром, от которого будут шарахаться

Работаю логопедом, был у меня на первом занятии ребенок, который искаженно произносил звук «ш». И я все не могла понять, как он ставит язык, что получается такой «неправильный» звук. После работы я захожу в супермаркет, брожу по рядам, а сама думаю про того ребенка и пытаюсь по-разному произнести звук «ш», чтоб понять, какое у него положение языка. И тут замечаю, что люди от меня шарахаются. Их можно понять: стоит тетка с пустым взглядом и шипит на полки с майонезом. © edCatInTheHat / ADME