16 человек, чья жадность раздулась до масштабов Вселенной

Так интересно почему аж пять женщин решили родить от этого конченного. Если он уже на свидании так раскрывается😁
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Многие стремятся к максимальной выгоде при минимальных затратах, однако у некоторых это переходит всякие границы. Герои нашей подборки столкнулись именно с такими персонажами. Хочется даже им посочувствовать, ведь иногда непонятно, откуда в людях столько жадности.
Так интересно почему аж пять женщин решили родить от этого конченного. Если он уже на свидании так раскрывается😁
Некоторые родственники частенько выкидывают какие-нибудь фокусы. У нас есть статья о девушке, которая не стала брать фамилию мужа и за это наслушалась гадостей от родни.
Жадность особенно хорошо проявляется, когда приходит время дарить подарки. На тему сюрпризов у нас есть еще две статьи: