16 человек, чья жадность раздулась до масштабов Вселенной

Многие стремятся к максимальной выгоде при минимальных затратах, однако у некоторых это переходит всякие границы. Герои нашей подборки столкнулись именно с такими персонажами. Хочется даже им посочувствовать, ведь иногда непонятно, откуда в людях столько жадности.

Праздновала юбилей за границей. Были самые близкие друзья. Я выбрала город, чтобы всем показать красоту невиданную и ресторан с большим выбором еды. Все уставшие, но довольные пошли есть. Я, естественно, это все оплатила. А гости пришли без подарков. И даже не подумали чего-нибудь подарить. Как-то обидно. Ведь сувениры все домой покупали при мне, а мне хоть бы открыточку подарили, юбилей все-таки. Даже лучшая подруга отморозилась. © Подслушано / VK

Пригласили на шашлыки знакомую пару. Купили все сами, попросили захватить лишь соль, так как сами забыли. Приехали они и долго бухтели, что мы их раньше не предупредили, когда они еще дома были, а теперь пришлось аж целую пачку покупать. Мне это как-то поднадоело, говорю им: «Закройте эту тему уже, сколько можно? Держи деньги за соль». Обиделись, уехали. © Mandarinus / Pikabu

Познакомилась с мужчиной, ходили несколько раз на свидания. И на последнем он проговорился, что у него есть дети. Их 5! Можно сказать, что от каждой женщины в его жизни у него есть ребенок. Не могу сказать, что меня это сильно испугало. Но стало мерзко от одного момента. Он хвалился тем, что начальник согласился написать ему на бумаге зарплату в 3 раза меньше обычной. По документам он получает одно, а в конверте ему додают остаток. А сделал он это для того, чтобы с него меньше алиментов высчитывали. Он этим гордится! А мне противно от этого стало. Короче, это было наше последнее свидание. © Рабочие истории / VK

Моя тетя, с которой у моего папы старые счеты, однажды позвонила ему и слезно попросила денег. Мол, у нее три кредита, работы нет, платить нечем, все заберут, останется на улице. Отец, помня старые обиды, все же дал ей денег. Сумма приличная. Через пару дней мы узнали, что нет никаких кредитов, и она купила себе новый телефон. На наш немой вопрос был ответ: «Ваш косяк». © Подслушано / Ideer

Криптокартограф даркнета 1 час назад Так интересно почему аж пять женщин решили родить от этого конченного. Если он уже на свидании так раскрывается😁 - - Ответить

Мать решила сделать мне подарок на день рождения. Зная, что я мечтаю о новой люстре, потащила меня в магазин со словами: «Ты выберешь, я оплачу — это будет мой подарок!» Я выбрала самую дешевую, но она была стильная и идеально подходила под мой интерьер. Через месяц мать сказала: «Я устала ждать, когда ты вернешь мне долг за люстру!» Долг за подарок мне на день рождения, который я не просила. © Подслушано / Ideer

Муж ушел к 18-тилетней, а я с двумя детьми осталась одна. Алиментов от него я не видела, вся помощь заключалась в подарках на праздники. Как-то раз он соизволил оплатить дочке выпускной. А тут после очередной встречи с отцом, дочурка возвращается и передает: «Папа сказал, что ему пришлось сменить работу на менее оплачиваемую. Если при прежней работе он мог позволить нам ни в чем не нуждаться, то сейчас помогать не получится». Я аж засмеялась. Дети ни в чем не нуждались лишь потому, что я пахала на трех работах. Вот смешной. Время идет, а он не меняется. © Рабочие истории / VK

Купила я как-то сапоги, а они по размеру великоваты оказались. Сестра увидела: «О, я их продам!» — и забрала. Жили отдельно. Через какое-то время напомнила ей, а она недоуменно: «Какие сапоги? Я у тебя не брала ничего!» Племянница услышала наш разговор и встряла: «Мама, ты забыла? Мы же продали их!» Сестра гаркнула на нее: «Не болтай!» Так вот и пропали мои деньги. © Подслушано / Ideer

Некоторые родственники частенько выкидывают какие-нибудь фокусы. У нас есть статья о девушке, которая не стала брать фамилию мужа и за это наслушалась гадостей от родни.

Встречалась с молодым человеком. У меня день рождения. Мама организовала шикарный стол. Мои друзья подарили мне отличные подарки. А мой молодой человек подарил мне... cвою ношеную рубашку. Все были в шоке, но сдержались. А потом, спустя время, он меня бросил со словами: «Тебе только деньги нужны», хотя не вкладывался в наши отношения вообще никак. Не считая рубашки, которой мы полы мыли. © 11ore11 / Pikabu

Пригласил меня знакомый в недорогое кафе на романтическое свидание. Заказали еды. Спустя час начала замечать, что мужчина из моей тарелки потихонечку доедает все, что я не стала. А под конец свидания он выдает, мол, не хватает денег, чтобы рассчитаться. Я была не готова к такому, поэтому взяла и направилась к выходу со словами: «Ну что ж, печально». У него сразу нашлись деньги, и еще потом пару раз он предлагал пойти с ним на свидание. Но мне такой жлоб даром уже не нужен. © Подслушано / VK

Знакомые как-то просили отдать диван, говорили, что им спать не на чем. Ну мы отдали им старый диван, слегка поломанный, все равно хотели выбрасывать. Я сам на машине им отвозил. Каково же было наше удивление, когда мы его неожиданно обнаружили на сайте объявлений по неслабой такой цене. Лучше бы отдали действительно нуждающимся. Дивана не жалко и денег не нужно, обидно за обман. © Unknown author / Pikabu

Жена бросила меня с дочкой, когда той было полтора года. Ничем не помогала, я все делал сам. Сейчас дочери пять лет. Жена появлялась раз в полгода. Месяц назад она пришла и подарила дочке планшет. Позавчера она снова пришла и начала требовать его обратно! Собрал этот планшет, кинул ей в ноги. Не увидит она теперь ребенка. © Подслушано / Ideer

Я хожу на пары, одногруппник ни разу за семестр не появился. Наступает сессия, объявляется этот одногруппник:

— Дай лабораторки переписать, а то автомат не поставят (18 работ с расчетами по два листа А4)

— Ок, с тебя 3 тысячи.

— В смысле?! Почему не просто так? Ты же староста, должна нам помогать! А за шоколадку? © SmartPeguin / Pikabu