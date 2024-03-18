17 человек, которые пытались удивить близких крутым подарком, но все пошло не по плану
Многие люди обожают дарить подарки. Им интересен процесс выбора и упаковки, а потом они с нетерпением ждут реакции одаряемого. Но на любом из этих этапов все может пойти кувырком. Истории в этой статье как раз о таких случаях.
- Сегодня я весь день была на работе, и мой мужчина пытался удивить меня цветами. Но вместо этого он скинул мне фотку букета, лежащего на мусорном баке, и сообщение следующего содержания: «Они были для тебя». Оказалось, выходя из машины, он увидел паука и его детенышей, выползающих из букета. Он запаниковал и швырнул цветы, они угодили в грязь. Стряхнув пауков, парень понял, что сам букет уже был грязным, лепестки опали, да и там могли остаться паучки. © TheBronzePrincess03 / Reddit
- Живем с подругой в разных городах. На очередную годовщину нашей дружбы я решила устроить ей сюрприз. Купила билеты, приехала в ее город. Стою под окнами с шариками и подарком, уже собираюсь звонить, но тут вдруг входящий вызов. Звонит та самая подруга. У меня промелькнула мысль, что она увидела меня в окно. Беру трубку, а та как заорет: «С годовщиной, подруга! Выгляни в окно!» Я смеялась на всю улицу, потому что мы, две дурочки, не сговариваясь, приехали друг к другу в город! Потом еще полдня спорили, кто все-таки вернется домой ближайшим рейсом. © Карамель / VK
- Парень решил сделать подарок — купил путевки в Доминикану. Но не учел, что я аэрофоб до мозга костей. Три недели настраивалась морально и физически, готовилась к перелету. И вот мы приехали в аэропорт, а там я молча вышла из машины, достала вещи из чемодана и поехала домой. Бросила. Не смогла себя заставить. Собираю вещи и переезжаю. © Подслушано / VK
- Заказала мужу идеальный подарок на день рождения, он давно его хотел. Для меня это было дорого, поэтому мы скинулись с моей мамой, чтобы подарок был от нас обеих. Но сюрприза не получилось. Он увидел в банковском приложении, что я хорошо потратилась, и по истории покупок выяснил, на что. Я очень расстроилась, столько усилий было к этому приложено. © CoffeeCatsDogs / Reddit
- Друзья подарили на день рождения сертификат на занятия по вышивке. Я давно хотела научиться, но все никак руки не доходили. Свекровь на днях его увидела, посмеялась и говорит: «Ты чего? Вышивать не умеешь? Еще и деньги на курсы какие-то потратила? Да я тебя сама научу!» Согласилась. В итоге из трехчасового занятия свекровь два часа рассказывала мне байки о жизни, еще полчаса учила готовить блины, ну а оставшиеся 30 минут рассказывала о том, что вышивка это легко, и я зря «купила» те курсы. © Мамдаринка / VK
Ну, дополнительно наладить отношения со свекровью-тоже хорошо. И на тот курс, надеюсь, она попала.
- У мужа есть дочка от прошлого брака, ей 14 лет. Пытаюсь наладить с ней отношения, так как муж обожает этого ребенка. Вчера взяла кредит и купила ей дорогой планшет. Думаете, ребенок обрадовался? Маленькая негодница мило улыбнулась и сказала, что маме отдаст на 8 марта, как от папы подарок. © Подслушано / VK
- Начала встречаться с парнем. Как-то раз созванивались по видеосвязи, он увидел подарки под елкой, удивился, как их много, сказал, что ему ничего не дарили последние 5 лет. Решила его порадовать. Купила именной стакан как из его любимого фильма, красиво упаковала, повязала бантик. А за два дня до Нового года он меня бросил. Накануне мы разговаривали, и все было хорошо. Теперь вот стоит этот стакан под елкой, а я каждый раз реву, когда на него смотрю. © softgirl_xo / Reddit
- У двоюродного племянника был день рождения, ребенку 4 года. Я принесла ему шарик, знаю, как он их любит. Тот, как увидел, дико обрадовался, схватил его и пробегал с ним весь вечер. А потом во время застолья ко мне подошла его крестная и обиженно заявила, что это нечестно — она ему дорогой конструктор купила, а я — шарик, и он играет с этим шариком, а не с ее подарком. Она еще старательно делала акцент на словах «дешевый подарок». Блин, ребенку-то какая разница, сколько стоил подарок? Он что, на ценник смотреть будет в 4 года? Вот честно, не понимаю я таких людей. © Палата № 6 / VK
Купила парню стакан, ну и подари. Ну и что, что расстались. Пусть он смотрит на стакан и ревёт.
- Долго не знала, что подарить маме на день рождения. Постоянно ей все не нравится, никак не угодить. Вспомнила, что она волосы сушит полотенцем, поэтому купила ей хороший фен, он-то ей точно пригодится! Так вот, пришла в гости к родителям, а там папа моим подарком рыбку себе сушит, чтобы таранку сделать. Ну, хоть кому-то мой подарок пришелся по душе. © Карамель / VK
- Мой муж считает, что его невозможно удивить подарком. Когда он берет в руки упаковку, то по весу или по звуку определяет, что внутри. В этот раз я решила его переиграть. Купила приставку, которую он хотел. Специально отключила навигатор, пока ездила за подарком, чтобы он не увидел, где я была. Поменяла пароль в банковском приложении, чтобы он не увидел историю покупок. Завернула приставку в очень большую коробку и еще накидала туда кучу всего, чтобы по весу он не определил, что внутри. Все было идеально. Вы не поверите, что испортило сюрприз. Вечер, мы ложимся спать и тут вдруг муж получает сообщение от игрового аккаунта: «Спасибо за покупку». Я просила продавца не подключать аккаунт мужа, но у того, видимо, в одно ухо влетело, в другое вылетело! Я чуть ли не разревелась от обиды, но муж меня поддержал. © breezfan22 / Reddit
- Сыну было пять лет. Мы собирались на день рождения моей сестры, его тети. Купили подарок, цветы, тортик. Говорю сыну, мол, все это мы дарим вместе, он может не волноваться за личный подарок. Но тот все равно решил порадовать любимую тетю, поэтому взял игрушку из дома, которую не жалко. Когда уже уходили с праздника, я спрашиваю: «Давид, тете понравился твой подарок?». Он сказал, что положил его под подушку, чтобы был сюрприз. Как же хорошо, что я успела позвонить сестре и предупредить. Огромный игрушечный черный паук под подушкой — такой себе сюрприз. © Мамдаринка / VK
- У моей подруги недавно родился сын. Я решила сделать подарок на рождение ребеночка и заказала столик для кормления. Это был специальный заказ по моим замерам и дизайну. Он должен был прийти ровно в срок родов, и подарить я его планировала как раз на выписку. Но все пошло не по плану. У подруги были преждевременные роды, и родила она на несколько дней раньше. На выписке все друзья были с подарками, а я в руках держала букет цветов и фотографию подарка. © Карамель / VK
- Мы с сестрой поссорились несколько месяцев назад, с тех пор не разговариваем. Она живет на другом конце страны. На Рождество я отправила подарок своей племяннице, так как считаю, что детей не должны затрагивать разногласия между взрослыми. Угадайте что? Сестра отправила этот подарок мне обратно. © Altruistic_Spirit542 / Reddit
- Дедушка живет в далекой деревне, путь туда сложный и долгий, поэтому я там бываю очень редко. В прошлом месяце решил навестить дедулю. Я затарился едой, сладостями и подарками. Решил ему телефон купить, отец говорил, что тот с кнопочным ходит. Сидим у дедули, я вручаю ему телефон. Дедуля смотрит и молчит, как воды в рот набрал! А потом достает свой кнопочный Нокиа 3310 и говорит: «Так зачем мне новый, этот же не сломался еще!» Он, наверное, и не сломается никогда. © Палата № 6 / VK
- Мне стукнуло 30. Лучшая подруга подарила мне ожерелье известного бренда. Я не очень разбираюсь в украшениях, обычно ношу только обручальное кольцо, очень редко золотую цепочку. Зашла на сайт этого бренда и с ужасом узнала, что ожерелье стоит $250! Понимаю, что она хотела сделать мне приятное. Я даже не рискну сказать, что мне не нравится подарок, иначе она расстроится. Но меня не покидает чувство, что подруга просто выбросила эти деньги на ветер. © Hot_Inspector6992 / Reddit
- Рождество, свекровь позвала к себе на ужин, накрыла стол. Приехали с мужем и малышом. Они нам подарили набор посуды, хотя я просила не тратиться на подарки. У нас в семье денег нет, купили им со свекром по набору с шампунем и бальзамом. По ее лицу было все сразу понятно. Краем уха услышала, как она свекру сказала: «Да уж, подарок на отвали!». Они прекрасно знают, что я в декрете, муж один работает. Я расплакалась, ушла в ванну, чтобы никто не видел, мужу не стала рассказывать. Так обидно, не могу успокоиться. А сегодня свекровь звонит, спрашивает как дела у нас. Мне кажется или это лицемерие? © Мамдаринка / VK
- Была у меня подруга в детстве из обеспеченной семьи. Однажды она меня позвала к себе на день рождения. Тогда был очень популярен мультик «Красавица и Чудовище». И я нашла в одном из библиотечных журналов мастер-класс, как сделать подставку для карандашей в виде чайника из того мультика. Очень старалась, все перерисовывала, раскрашивала, клеила и была искренне уверена, что этот подарок порадует любого. Однако позже я увидела его в мусорке, а меня она больше не звала на праздники. © Rigiksapfir / Pikabu
Праздники и подарки — это почти всегда непредсказуемо. У нас есть статья с подборкой историй от женщин, чье 8 марта не смогло пройти без сучка и задоринки.
Комментарии
Подарок шампунь и бальзам правда ну такое себе. Можно и лучше купить. А вот паук под подушкой прям шик 🤣
Ох уж эта вечная проблема - что подарить?
Вот я, например, сама себе не знаю, что подарить. Вроде всё есть. Можно какую-нибудь кофточку, но тяжело найти ту, что понравится. Украшения не ношу. Цветы не люблю. К 8 марта дочь со мной вела беседы, чтоб по-тихому узнать, что мне надо. А мне вот правда ничего не надо. Кое-как добрались до чая. Я его обожаю, особенно черный. Вот и купили мне подарочный набор чая, конфеты, какие люблю и гель для душа (а что такого? Вы видели, сколько они стоят?)
С подругой вот недавно решили сделать друг-другу подарки в параллель. Обе в заказе указали, что подарок, поэтому по всем вопросам с ним, доставкой, оплатой обращаться вот по этому телефону, чтоб одариваемой сюрприз не портить. Результат? Что мне позвонили, представились, подробно доложили, что и когда будут высылать, что ей пришло подтверждение оплаты за товар, чтоб она по своему счету еще проверила, всё ли правильно списано. Большие молодцы, спасибо всем. Вторую неделю ржем.
Подруги отмечают годовщину дружбы? Такое бывает?