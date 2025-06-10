15 человек, чьи кулинарные экспромты сбежали из-под контроля

«Мы с мамой хотели сделать пиццу, но она забыла, как правильно ее готовить, поэтому просто добавила то, что, по ее мнению, подходит для пиццы (грибы, огурцы, помидоры и прочее). Но проблема в том, что грибы и помидоры при запекании выделяют много жидкости, из-за чего основа пиццы размокает. Когда я взял пиццу, чтобы разрезать ее, ингредиенты упали на пол. Честно говоря, это была катастрофа, но я все равно ценю мамины старания». © OddRest650 / Reddit