15 человек, чьи кулинарные экспромты сбежали из-под контроля
Умение посмеяться над своими провалами — отличное качество, где бы эти провалы не случались: на собеседовании, в гостях или на собственной кухне. Мы нашли фото кулинарных экспериментов, при приготовлении которых что-то пошло не так. К счастью, их авторы не стали скрывать свои неудачи, а, наоборот, с юмором поделились ими с миром. Ну а в комментариях пользователи тут же подсыпали в эти блюда «перчинки».
1. Решили с мамулей приготовить пиццу
«Мы с мамой хотели сделать пиццу, но она забыла, как правильно ее готовить, поэтому просто добавила то, что, по ее мнению, подходит для пиццы (грибы, огурцы, помидоры и прочее). Но проблема в том, что грибы и помидоры при запекании выделяют много жидкости, из-за чего основа пиццы размокает. Когда я взял пиццу, чтобы разрезать ее, ингредиенты упали на пол. Честно говоря, это была катастрофа, но я все равно ценю мамины старания». © OddRest650 / Reddit
- А это точно пицца, а не конфеты? © ****__Yogurt / Reddit
2. Кускус, авокадо и соевый соус
«Пришлось взять горсть чипсов из тортильи, чтобы доесть это». © hustle_krow / Reddit
3. Когда не видно разницы
- Я никогда не была хорошей хозяйкой, а после этого случая и вовсе. Впервые была в гостях у парня, у него была свободная дача, мы вместе провели замечательный вечер. Утром проснулась пораньше, захотелось приготовить любимому романтический завтрак. Нашла в холодильнике яйца, сыр, но не хватало зелени. Обыскала кухню, нашла какую-то зелень в воде. Покрошила ее мелко, любимый проснулся, я подала ему завтрак. Он высоко оценил, спросил, что я положила в яичницу, объяснила, что нашла зеленушку возле холодильника. Оказалось, что это была трава для кролика... Я приготовила ему яичницу с клевером и одуванчиками. Мне показалось, что это щавель. © Не все поймут / VK
4. В следующий раз точно будет шедевр
«При второй попытке я попыталась сложить тесто в виде кальцоне». © ssavant / Reddit
- Я не буду критиковать эту вторую пиццу, пока ее не попробую. © walter-hoch-zwei / Reddit
5. «Мой парень говорит, что мой завтрак похож на наказание»
- Да ты что, это ж милота. © B4B4-Y4G4 / Reddit
6. «Захожу на кухню, а моя жена ест вот это»
А что? Белки, жиры есть. Острое работы желчго есть. Отличное начало дня
«Абсолютный ужас. Копченый тунец, кетчуп, черные оливки, маринованный халапеньо и сметана». © ForestElvenKing / Reddit
- Ты скоро станешь папой. © Logical_Garbage5643 / Reddit
7. Сон не всегда идет на пользу
- Много лет назад пекла десерты для одного ресторана. Забавный факт: их карамельный пирог готовят, кипятя огромную банку сгущенного молока в течение 5 часов. Однажды ночью мой бывший решил, что хочет приготовить такой пирог дома. Я устала и пошла спать, но сказала ему, чтобы он внимательно следил за сгущенкой и добавлял побольше воды. Видимо, он задремал, когда я уже спала. Проснулись через несколько часов от громкого хлопка. Мы так и не смогли оттереть всю карамель с потолка над кастрюлей. © kikazztknmz / Reddit
8. «Братец попытался приготовить омлет»
Да, раньше многие делали варёную сгущёнку, кипятя её в течение нескольких часов na водяной бане - главное нужно было следить, чтобы банка со сгущёнкой всегда находилась в воде, иначе могла взорваться и привет - весь потолок в сгущёнке и здравствуй ремонт кухни.
- Ммм, это что, не перемешанный омлет? Он явно съедобный, но я даже не понимаю, в чем тут была задумка. Парень думал, что желтки просто расплавятся или что-то вроде того? Как будто он прочитал в интернете половину первого предложения статьи об омлетах и решил, что все понял. © RecordStoreHippie / Reddit
- Самое замечательное в омлетах — это то, что даже если они выглядят отвратительно, они все равно вкусные. © hu94 / Reddit
9. Вот так и теряешь уверенность в себе
- Мы с парнем иногда покупаем наггетсы. Обычно это случается, когда мы возвращаемся домой уставшими и нет времени на готовку. Я всегда гордилась тем, что у меня получаются идеальные наггетсы. Прожаренные, хрустящие, без малейших сырых прожилок. И только вчера парень сказал мне, что они продаются готовыми. Мне нужно лишь их разогреть. Моя уверенность в своих кулинарных способностях рухнула. А парню смешно. © Карамель / VK
10. Когда приготовление пищи — не твое
- Решила сварить макароны. Казалось бы, дело простое, но не для меня. Пока ставила кастрюлю на плиту, задела локтем упаковку, макароны полетели по всей кухне. Пока собирала, забыла, что включила газ. Вода выкипела, кастрюля закоптилась. Ладно, достала другую кастрюлю, залила воду, пошла в комнату и отвлеклась. Прихожу, половина плиты в пене, вода убежала. В итоге сварила, но уронила дуршлаг в раковину — половина макарон улетела в слив. Оставшиеся решила смешать с оливковым маслом. Крышку на бутылке плохо закрыла — в тарелку вылилось полбутылки. Посмотрела на это... и просто заказала доставку. Видимо, готовка — не мой путь. © Карамель / VK
- Ой, да ладно. Когда я в первый раз макароны варила, то засыпала их в холодную воду. Мама до сих пор мне это припоминает. © Zoїa Ousoltseva / VK
Извините, но история с макаронами - это уже умственная отсталость какая-то. По отдельности такие файлы - ещё ок, но всё вместе одновременно…
11. «Это не самый худший из моих кулинарных экспериментов, но моя сестра была в ужасе»
«Рамен, краситель и яйцо». © Tr1kzt3r / Reddit
- Это как если бы вы случайно постирали красный носок с белым бельем. © ShopwornShortcut / Reddit
12. «Моя сестра сказала, что приготовила яичницу с консервированным тунцом»
«Она добавила туда еще и грибы. Если вы когда-нибудь готовили грибы, то знаете, сколько влаги они выделяют при нагревании. В итоге получился грибной суп с мокрой яичницей-болтуньей». © SignalSufficient4527 / Reddit
- Органический корм для кошек. © LoveSeasVoyage / Reddit
13. Суши из другой Вселенной
«Моя любимая закуска, которую я иногда ем перед ужином или когда очень голоден, — это яйца, кимчи и сардины на листьях водорослей. Не осуждайте меня пока не попробуете». © Donmiguelito199 / Reddit
- По крайней мере, это полезно для здоровья. © camo_hoodie / Reddit
14. «Вот какой салат готовил себе мой бывший сосед»
Репчатый лук ел как яблоко? Точно, ниже прочитала, что так он и сделал)))
«Я спросил его, собирается ли он хотя бы разрезать лук перед тем, как есть. Он ответил, что да, но я видел, как он воткнул вилку в него и убежал в свою комнату... Я почти уверен, что он съел его как яблоко». © Bion_07 / Reddit
- Он лгал тебе в лицо. © dizzypunched / Reddit
15. Главное — не перестараться
- Недавно вышла замуж, первое Рождество, готовлю ужин для мужа и его матери. Я взбивала картофельное пюре, когда они вошли. Я обернулась, чтобы поздороваться, миксер соскользнул, и я пролила картофельное пюре на свою свекровь. Оно было везде, в ее волосах, на ее пальто... Излишне говорить, что я была в ужасе. © funyfeet / Reddit
Мы надеемся, что эти советы помогут вам успешно справиться с трудностями преображения квартиры или дома. Ведь при ремонте тоже не всегда все идет как задумано, и эти пользователи знают об этом не понаслышке: