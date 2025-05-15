10 деталей, которые могут обернуться большими хлопотами после ремонта

В социальных сетях часто можно увидеть фото и видео, на которых запечатлены роскошные кухни с мраморными столешницами. Это и вправду выглядит очень красиво, однако мрамор не так практичен, как кажется на первый взгляд.

Это не самый износостойкий материал. При частой эксплуатации на нем очень быстро появляются царапины. Причем это может произойти, даже если просто что-то неудачно положить на поверхность. Кроме того, мрамор довольно маркий. Некоторые пятна могут остаться на его поверхности навсегда.

Если вы планируете не только любоваться столешницей, но и использовать ее по прямому назначению, лучше выбрать более износостойкий материал. Тем более что на рынке их много: от искусственного камня до привычного МДФ. Последний так вообще можно найти в любом дизайне. В том числе в таком, который будет имитировать мрамор.