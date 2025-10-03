16 раз, когда предложения руки и сердца вышли за рамки привычных сценариев

У людей стала легче жизнь, и, чтобы не заскучать, люди придумывают себе развлечения. Не просто позвать замуж любимую, а с вывертом, с кандибобером, на вершине горы или в пещере. Не просто сообщить о беременности, а замутить вечеринку с шарами, тортами. И обязательно что-нибудь пойдет не так, и есть повод для скандала или даже разрыва. Жизнь как пьеса, на публику, для зрителей. Смешно.