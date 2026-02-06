15 уморительных историй из жизни молодоженов
2 часа назад
Первый год брака — это время, когда розовые очки встречаются с суровой реальностью, а свекровь — с вашим личным пространством. Мы собрали 15 историй о молодоженах, чья семейная жизнь началась с нелепых признаний в кино, борьбы за плавки в море и уроков кулинарной дипломатии.
- Я свекровь до свадьбы в глаза не видела. А уже после она приехала, заглянула во все шкафы и прямо цокнула от порядка в них. Меня, мелкую 18-летнюю, аж распирала гордость за свою аккуратность. А потом я ушла на работу, возвращаюсь и обалдеваю от того, что все в доме переставлено и переложено на ее вкус.
- Мы проводили медовый месяц в отеле. И вот в номере было биде. Я решил позвонить на ресепшен: «А что это за смешной фонтанчик в туалете?» Жена смеется в истерике, а молодая девушка в трубке ответила: «Молодой человек, это для дам». Тогда я опять спросил: «А почему они не могут пить из обычного фонтана?» Думаю, она там всем рассказала о не самых умных молодоженах. © Billy Sullivan / Quora
- Мамина лучшая подруга тогда только вышла замуж. И вот как-то раз она 4 часа готовила целую кастрюлю вкусного борща на говядине. А новоиспеченный муж попробовал и выдал: «У мамы вкуснее». Так эта красотка пошла и вылила все 5 литров борща в унитаз. Больше он так не говорил. © vorontsovaa.smm
- Мы с женой только поженились, а домой стали названивать женщины и спрашивать Эдуарда. Я не понимал, откуда у них мой номер, но предупредил жену. И вот меня нет дома, звонок.
Девушка: «Можно услышать Эдуарда?»
Жена: «Его нет дома, а кто это?»
Девушка: «А ты сама-то кто?»
Жена: «Я его жена!»
Девушка: «Да не ври мне, разве в городе есть другой Эдуард Такой-то?»
Теперь мы знали фамилию моего тезки. Уверен, он специально давал своим подружкам мой номер. Но я нашел его в телефонном справочнике, и теперь, когда женщины звонят нам, мы даем им правильный номер. © Carlos Eduardo Strauch / Quora
- Мы тогда только поженились. Пошли как-то в кино. Сидим смотрим, и тут мне приспичило в туалет. В зале, конечно же, темно, поэтому, чтобы на обратном пути найти свое место, я решил посчитать ряды. Сделал свои дела, возвращаюсь, опять считаю ряды, присаживаюсь. В фильме начинается романтическая сцена, и я шепчу всякие милые нежности на ушко своей спутнице. Она тихонько слушает. А потом в зале включается свет, я перевожу взгляд на кресло рядом с собой — и меня аж передергивает. Она улыбается. Но это не моя жена, а какая-то незнакомая тетушка. Я ошибся, когда считал ряды на обратном пути. © Subhasis Dutta Roy / Quora
- Я своему мужу (только поженились) приволокла бездомного щенка. И уехала обратно на работу со словами: «Пожалуйста, пусть он побудет с тобой, а потом что-нибудь придумаем». Просто мы обсуждали заранее, что пока что не будем никого заводить. Когда я вернулась вечером, они уже съездили в ветклинику, потравили блох, помылись, поели и спят. Сегодня Кире 10 годиков, она весит 40 кг, и с мужем они неразлучные друзья. © a.shkil
- Давным-давно, когда еще люди не ездили «в заграницы», поехали мы с мужем на море. Молодые, горячие, только поженились. Сняли комнату в частном секторе. А душевые кабины там были по коллективному принципу — ряд с перегородками и шторками. И вот поздно уже, я неудачно опираюсь на стенку — и вся длинная конструкция падает с великим грохотом. Утром хозяйка ахала, и мы вместе с ней и другими жильцами. © Подслушано / Ideer
- Дело было лет 30 назад. Мы с мужем только поженились, и один наш хороший знакомый подарил нам путевку на море. Лето, солнце, жара, пляж... Стоит американец (не знаю, каким его ветром занесло) и загорает в плавках-стрингах. Уже темный от загара. Мой муж, увидев такой хитрый ход, сдвинул свои плавки и тоже стал загорать так. Кто же знал, что его загар ляжет настолько удачно, что последующую неделю он не сможет сидеть. Мог ходить, только намазавшись слоем сметаны. © Подслушано / VK
- Мама рассказала, как у них с папой был медовый месяц. Им дали две недели отпуска — вроде бы романтика, время только для двоих. Так бабушка, папина мама, тоже взяла отпуск... на те же две недели. «Чтоб детям скучно не было!» — объяснила она. © Подслушано / Ideer
- Кoгда мои родители поженились, дед собрался в дорогу, чтобы пoсмотреть на зятя. В этo время мой отец работал на заводе, а в свободное от работы время увлeкался классической борьбой. Дед приехал как раз во время очередных соревнований и захотел посмотреть, как борется молодой челoвек, решивший связать свою жизнь с его дочкой.
Бате пoпался сразу очень сильный соперник, поэтому схватка закончилась очень быстро. Утешением служило только то, что он прoиграл будущему чемпиону этого турнира. Покaзать себя перед тестем не получилось. А дед, прoсмотревший все схватки, пряча в усах улыбку и напустив на себя сeрьезный вид, сказал собравшимся:
— Ну, дочка, посмотрел я на твоего мужа и могу только одобрить твой выбoр! Из всех, кого победил сегодняшний чемпион, он самый толковый!
— Почeму? — удивились молодожены.
— Да глупые они! Кидал их чемпион, и так, и эдак, а они все никак не мoгли уразуметь, что им ничего не светит. Упирались, но все равно проиграли, только вспотели зря. А твой — орел! Сразу все пoнял, лег себе спокойненько — лежит, не дергается. Молодец! © Cool story / VK
- Когда мы только поженились, еще не умели планировать бюджет для семьи. Товарищ супруга подарил ему симпатёвую ручку «Паркер». И вот мой День рождения, денег практически нет. Супруг дарит мне эту ручку. Ну, ок. 23 февраля, денег нет — дарю ему эту же ручку. И так какое-то время она у нас туда-сюда передаривалась. Теперь эта ручка символ нашего благополучия. Дарим друг другу подарок и ручку. Менялись адреса, место службы, но ручка неизменна уже 11 лет. © Подслушано / Ideer
- Моя мама — учительница. Когда они с папой только поженились, ей дали классное руководство. Молодая и веселая она много времени проводила со своим 5 «Б». Однажды вечером после занятий играли они в снежки, мама с ними. Слепила она снежок, бросает, а вместе с ним и ее обручальное кольцо, которое было немного велико... Вот это был провал. Но не тут-то было! Дети начали дружно перебирать снег, а было уже темно, дело затянулось. И вот один мальчик крикнул: «Нашел!» © Подслушано / Ideer
- Поехала с мужем в медовый месяц в деревню, а работа у меня такая, что на связи нужно быть всегда. Жара, июль, речка внизу, а связь ловит только на вершине холма. Звонок. Бегу наверх. Договорила, спотыкаюсь, падаю на правое колено. Встаю — на левое. И так несколько раз. В итоге плюнула, легла на землю и просто скатилась вниз, как колобок. Ну и да, этот медовый месяц через девять месяцев подарил нам ляльку. © Мамдаринка / VK
- Медовый месяц в Турции. Подплываем на катамаране к берегу, начинаем заталкивать его обратно. К нам подходит турок и помогает. В это время наши сланцы начинают уплывать в море. Я бросаю катамаран и бегу за ними. Муж продолжает толкать катамаран. В тот момент, когда я наклоняюсь за сланцами, развязывается завязка купальника на бедрах — и плавки, естественно, тоже уплывают. Я забываю про обувь и бросаюсь спасать купальник. Турок тоже моментально переключается — оставляет катамаран и бежит ловить мои плавки. © Подслушано / Ideer
- Только поженились, поехали на барахолку прикупить что-нибудь. И там я увидела нереально роскошное нижнее белье. Беру! Возвращаемся домой, довольные! И тут вспоминаю, что нужно в магазин. Говорю мужу, мол, ты иди, я сбегаю. И вот возвращаюсь, захожу домой, а там муженек разложил все вещи на диван, вплоть до моих трусов, и, довольный, показывает мамочке своей! Блин, это что такое? Быстро собрала и сказала, что это мои личные вещи и они не для демонстрации. Благо, меня хватило не на так долго и я свалила из этой семейки. © dinara.nasip
Старт семейной жизни — это всегда испытание, которое либо закаляет брак, либо превращает его в одну большую комедию положений. А какой случай из первых дней вашей супружеской жизни вы вспоминаете до сих пор? Расскажите в комментариях!
