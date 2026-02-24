14 случаев на дороге, когда реальность оказалась круче любого кино

Хмурое утро, пробки, дождь и сигналящие со всех сторон машины... Кажется, дорога — это сплошной стресс. Но иногда именно в пути происходят моменты, которые заставляют улыбаться весь день. Неожиданная помощь, внезапный концерт на два голоса посреди оживленной улицы и даже подаренная машина! Вот 15 случаев на дороге, когда незнакомые люди подготовили участникам дорожного движения приятный сюрприз.