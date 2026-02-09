14 случаев, когда добро приходило в самый неожиданный момент

Говорят, что добро всегда возвращается — часто в тот момент, когда мы меньше всего этого ждем. Герои этих историй не искали выгоды и не ждали награды. Они просто сделали хорошее дело. Но добрые дела имеют свойство возвращаться в самый нужный момент: для кого-то случайная встреча обернулась спасением карьеры, а для кого-то — любовью всей жизни. Вот как работает закон вселенской благодарности.