15+ людей поделились фильмами и сериалами, которые стали для них спасением в трудные времена
Есть фильмы, которые действуют как мягкий плед и любимая кружка чая: они мгновенно возвращают чувство дома, где бы вы ни находились. В мире суеты такие картины — наше законное право на паузу. Мы собрали 15+ шедевров кино, которые люди по всему миру называют своим «безопасным местом». Это подборка о доброте, свете и о том, что все обязательно будет хорошо.
Бенни и Джун (1993)
Эффект от просмотра: осознание ценности друг друга.
- Поссорилась с мужем. Рыдала до пузырей из носу. А он лежит, фильм смотрит. Слышу знакомую музычку. Не выдержала, подползла под бочок. Так и помирились.
Удивительная миссис Мейзел (2017)
Эффект от просмотра: мощный заряд дерзости и оптимизма.
- Настоятельно рекомендую сериал «Удивительная миссис Мейзел» — это история о стойкости и надежде, дополненная шутками. Тот редкий случай, когда сериал действительно лечит душу! © mayabazaar00 / Reddit
Отпуск по обмену (2006)
Эффект от просмотра: ощущение рождественского чуда в любой день года.
- Когда на душе тяжело, это просто идеальный фильм. Он поможет поднять настроение. © Amyremy07 / Reddit
Головоломка (2015)
Эффект от просмотра: понимание своих эмоций.
- В самые темные времена я снова и снова пересматривала «Головоломку». Мне нравились эмоции, и я чувствовала, что понимаю главную героиню, когда она теряла себя. © Lexii546 / Reddit
- Я смотрела ее очень давно, когда у меня только что произошла крупная ссора с любимым. По телевизору показывали «Головоломку», к концу мультика я расплакалась и пошла извиняться. © TamDafookinMan / Reddit
Холодное сердце (2013)
Эффект от просмотра: помогает «отпустить и забыть».
- В один из самых худших месяцев в своей жизни я смотрела «Холодное сердце» каждый день. Мне было за сорок, но я отождествляла себя с Эльзой, пытающейся скрыть от мира ее силу, которая может причинить вред. Особенно мне нравилась та часть, где она уходит жить одна в свой ледяной замок, напевая «Отпусти и забудь». © Unknown author / Reddit
Друзья (1994)
Эффект от просмотра: мгновенная телепортация в круг близких людей, где вас всегда ждут.
- Когда вышел сериал «Друзья», мне было столько же лет, сколько героям. Теперь он напоминает мне о тех счастливых временах. Я пересматривала его кучу раз и знаю почти все диалоги наизусть, но они все равно меня дико веселят даже спустя столько лет! © Shoppingbear70 / Reddit
- Самый быстрый способ поднять себе настроение — включить любой эпизод этого сериала! © Sandra / ADME
Тед Лассо (2020)
Эффект от просмотра: прилив оптимизма.
- Обещаю, вы не пожалеете, если посмотрите этот сериал! Просто почувствуйте этот позитивный настрой. © Sekretorr / Reddit
- Я думаю, что «Тед Лассо» — это величайший сериал для поднятия настроения из когда-либо созданных. © deutscheprinzessin / Reddit
Анатомия страсти (2005)
Эффект от просмотра: понимание, что трудности — это часть жизни, и вы не одиноки в своей борьбе.
- Некоторые серии действительно очень тяжелые, но я думаю, именно они помогли мне понять, что я не единственная, кто переживает трудные времена. Это просто часть жизни, и каждый справляется с проблемами по-своему. © General-Cobbler-6054 / Reddit
Вечное сияние чистого разума (2004)
Эффект от просмотра: светлая грусть.
- Да, местами фильм выворачивает наизнанку, но оторваться невозможно. Потрясающая работа, которая оставляет послевкусие на несколько дней. © Familiar_Fishing4726 / Reddit
Тайная жизнь Уолтера Митти (2013)
Эффект от просмотра: вдохновение на первый шаг из зоны комфорта и жажда приключений.
- Это кино — глоток свежего воздуха. Оно буквально выталкивает из зоны комфорта навстречу новой жизни. © andreas7814 / Reddit
- Я так люблю этот фильм, он помог мне пережить трудные времена. © knight_92 / Reddit
- Я посмотрела этот фильм накануне своей первой в жизни самостоятельной поездки. Тогда я и представить не могла, насколько сильно он меня вдохновит. Все мое волнение перед поездкой исчезло. Это просто замечательный фильм! © Fire_Breather178 / Reddit
Изгой (2000)
Эффект от просмотра: пробуждение любви к жизни.
- Фильм «Изгой» дважды спасал меня. Он рассказывает о человеке, который теряет все, включая всякую надежду, но в итоге находит в себе любовь к жизни. © undone_-nic / Reddit
Умница Уилл Хантинг (1997)
Эффект от просмотра: глубокое эмоциональное исцеление.
- Очень эмоциональный, но в конечном итоге воодушевляющий фильм об исцелении, взаимосвязи, и о том, как не позволять боли определять вашу жизнь. © AustenBoyd062172 / Reddit
Крупная рыба (2003)
Эффект от просмотра: возвращение способности видеть сказку в обыденных вещах.
- Один из немногих фильмов, который может заставить большинство мужчин плакать. © greyfixer / Reddit
- Когда мне нужно поднять настроение, я смотрю фильм «Крупная рыба». Он трогательный, рассказывает потрясающую историю, отправляя зрителя в путешествие по всем жизненным взлетам и падениям. А еще он по-настоящему смешной. © Unknown author / Reddit
Душа (2020)
Эффект от просмотра: осознание, что счастье — это умение чувствовать вкус жизни прямо сейчас.
- Мой любимый мультфильм, который помогает вспомнить, почему жизнь прекрасна. Каждый раз он трогает меня до слез. © No_Inspector_3847 / Reddit
Маленькая мисс Счастье (2006)
Эффект от просмотра: искренний добрый смех.
- Я никогда не чувствовала себя так хорошо, как при просмотре этого фильма. Несколько дней я чувствовала себя опустошенной, а потом совершенно случайно наткнулась на него, и он действительно поднял мне настроение. © zaineee42 / Reddit
Вверх (2009)
Эффект от просмотра: очищающие слезы и готовность отправиться в свое «путешествие на шарах» в любом возрасте.
- Прекрасный мультик с остроумными шутками, которые я не понимал в детстве. В фильме есть несколько грустных моментов, но он действительно трогательный и стоит того, чтобы пересмотреть его во взрослом возрасте. © teaganmoroney / Reddit
Пересматривать любимое кино в сотый раз — это не признак скуки, а способ позаботиться о себе. А какой фильм или сериал — ваш персональный «спасательный круг»? Если вы еще такой не нашли, то смотрите нашу подборку любимых женских фильмов.