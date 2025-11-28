В интернете назвали самые любимые фильмы женщин. И результат нас удивил
Впервые популярная киносоцсеть Letterboxd опубликовала рейтинг, который ломает все стереотипы: «Самые лучшие фильмы по мнению женщин». Для составления этого списка учитывались только те картины, которые пользовательницы сервиса добавили в «избранное» — то есть те, что действительно тронули их сердца. Получилась не просто подборка, а уникальный срез женских кинопредпочтений, где нашлось место совершенно неожиданным лентам, а то, что мы привыкли считать «классикой» фильмов для женщин, оказалось даже не в первой десятке.
Худшие из лучших
В самом конце списка «любимцев» женской аудитории неожиданно оказались фильмы из популярнейших франшиз. «Дюна» (2021), «Голодные игры» (2012) и «Шрек 2» (2004) хоть и попали в топ, но до вершины им еще далеко. Фильмы «Грязные танцы» (1987) и «Эдвард руки-ножницы» (1990) тоже не возглавили топ, несмотря на запоминающиеся истории любви. А вот картины «Пэрл» (2022), «Худший человек на свете» (2021) и мультфильм Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе» (2008) удивили тем, что большая часть женской аудитории добавила их в топ «избранных» фильмов, и теперь они стоят в одном ряду с другими крайне популярными фильмами.
Фильмы детства в конце топа
Поднимаемся выше по этому списку и в следующей десятке много фильмов, вышедших в конце девяностых и начале 2000-х. Часть из них знакомы многим киноманам с детства. Среди них невероятная драма «Побег из Шоушенка» (1995), комедии, над которыми мы от души смеялись, — «Бестолковые» (1995), «Ловушка для родителей» (1998), «Из 13 в 30» (2004) и «Идеальный голос» (2012), а также фильм о невероятном приключении одного хоббита — «Властелин колец: Братство кольца» (2001). В эту компанию затесались и несколько новинок: «Волны» (2019),
«Злая: Сказка о ведьме Запада» (2024) и «Грешники» (2025).
От мультфильмов до научной фантастики
Дальше в список вошли и легендарный фильм «Криминальное чтиво» (1994), и научно-фантастическая драма «Прибытие» (2016), и мюзикл «Звуки музыки» (1965) и мультфильмы «Идеальная грусть» (1997), «Рататуй» (2007), «Как приручить дракона» (2010), и комедии «Назад в будущее» (1985), «500 дней лета» (2009).
«Начало» оказалось ближе к концу
Популярный фильм «Начало» (2010) не занял мест в первой тройке, а оказался в компании других картин: комедийных драм «Джуно» (2007) и «Останься со мной» (1986), ужастиком «Сияние» (1980), мелодрамой «Принцесса-невеста» (1987), мультфильмами «Труп невесты» (2005) и «Принцесса Мононоке» (1997), а также спортивной драмой «Претенденты» (2024).
«Титаник» уступил место новым историям любви
Одна из самых красивых историй любви, рассказанная в фильме «Титаник» (1997), оказалась аж на 58-м месте. Рядом с новым супергеройским мультфильмом «Человек-паук: Через вселенные» (2023) и с легендарной драмой «Форест Гамп» (1994). Также в середине списка оказался третий эпизод «Звездных войн: Месть ситхов» (2004), и менее популярные картины «Прошлые жизни» (2023) и «Солнцестояние» (2019). Здесь же оказался фильм из Китая режиссера Вонга Карвая «Любовное настроение» (2000).
Психологические триллеры оказываются в первой половине топа
Рядом в списке оказались такие мрачные фильмы как «Исчезнувшая» (2014), «Семь» (1995) и «Шоу Трумена» (1998). Очень контрастно они смотрят с мультфильмом «Человек-паук: Через вселенные» (2018). В этой же десятки фильмы о пути к успеху: «Почти знаменит» (2000) и «Дьявол носит Прада» (2006), а также мелодрама «Когда Гарри встретил Салли» (1989).
«Сумерки» больше не в фаворитах
«Сумерки» (2008), которые традиционно считаются очень «женскими», оказались не в фаворитах, а только в середине списка, и заняли всего лишь 40-е место. Их обогнал фильме о Гарри Поттере, но в топе только третья часть «Гарри Поттер и Узник Азкабана» (2004). Его поставили на 38-е место. Их обогнали мультфильм «Рапунцель» (2010), драма «Донни Дарко» (2001), боевик «Убить Билла» (2003), мелодрама «Бойфренд из будущего» (2013) и комедия «Как отделаться от парня за 10 дней» (2003).
«Дневник памяти» обогнал «Амели»
«Дневник памяти» (2004) занял 21-е место и обогнал фильмы «Амели» (2001), «Бойцовский клуб» (1999), «Умница Уилл Хантинг» (1997), «Паразиты» (2019), «Крик» (1996), «Красивый мальчик» (2018).
Немного не дотянули до первой десятки
На 20-месте в списке «избранных» у женщин оказался фильм «Одержимость» (2014). Его обогнали «Перед рассветом» (1995), «Маленькая мисс Счастье» (2006), «Бесподобный мистер Фокс» (2009), мюзикл «Мамма MIA!» (2008) и два мультфильма Хаяо Миядзаки «Ходячий замок Хаула» (2004) и «Унесенные призраками» (2001). А буквально за шаг до десятки лучших оказался «Черный лебедь» (2010).
Топ-10
Единственный мультфильм в первой десятке «Коралина в стране кошмаров» (2009). Четвертое, пятое и седьмое место заняли фильмы о любви «10 причин моей ненависти» (1999), «Гордость и предубеждение» (2005) и «Вечное сияние чистого разума» (2004). А вот на шестом месте, неожиданно для многих оказался фантастический фильм «Интерстеллар» (2014).
Лидеры рейтинга
Итак, в первой тройке оказался фильм «Маленькие женщины» (2019). Второе место занял мюзикл «Ла-Ла Ленд» (2016), что неудивительно, ведь это очень популярное и любимое многими кино. А вот 1-ое место заняла неожиданная картина «Общество мертвых поэтов» (1989). Оказалось, что для многих женщин светлое и грустное кино — это самый топ, а не истории про вампиров.
Этот список показывает, что киноманам-женщинам одинаково дороги как классические драмы и фантастические фильмы, так и ленты, которые традиционно считаются «визитной карточкой» поп-культуры. Главное — это эмоциональный отклик, который вызывает картина. Если вы искали, что посмотреть сегодня вечером, этот рейтинг — идеальный ориентир. А какие из этих фильмов есть в вашем личном списке избранных? А если хотите узнать несколько интересных фактов о кино, то читайте другие наши статьи:
