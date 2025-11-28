В интернете назвали самые любимые фильмы женщин. И результат нас удивил

В самом конце списка «любимцев» женской аудитории неожиданно оказались фильмы из популярнейших франшиз. «Дюна» (2021), «Голодные игры» (2012) и «Шрек 2» (2004) хоть и попали в топ, но до вершины им еще далеко. Фильмы «Грязные танцы» (1987) и «Эдвард руки-ножницы» (1990) тоже не возглавили топ, несмотря на запоминающиеся истории любви. А вот картины «Пэрл» (2022), «Худший человек на свете» (2021) и мультфильм Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе» (2008) удивили тем, что большая часть женской аудитории добавила их в топ «избранных» фильмов, и теперь они стоят в одном ряду с другими крайне популярными фильмами.