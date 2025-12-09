19 случаев, когда разные актеры сыграли одного персонажа так круто, что мы любим всех сразу

Многие герои настолько полюбились зрителям, что с завидной регулярностью появляются на экранах. Например, Виктор Франкенштейн, Джо Марч или Уэнздей Аддамс. Иногда новое воплощение известных персонажей не слишком радует зрителей. Но в некоторых случаях актеров подбирают настолько удачно, что сложно определить, кому больше удалась эта роль.

Кориолан Сноу — Дональд Сазерленд и Рэйф Файнс

«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» (2015) и «Голодные игры: Рассвет жатвы» (2026)

Эффи Бряк — Элизабет Бэнкс и Эль Фэннинг

«Голодные игры» (2012) и «Голодные игры: Рассвет жатвы» (2026)

Хеймитч Эбернети — Вуди Харрельсон и Джозеф Зада

«Голодные игры» (2012) и «Голодные игры: Рассвет жатвы» (2026)

Супермен — Генри Кавилл и Дэвид Коренсвет

«Человек из стали» (2013) и «Супермен» (2025)

Лоис Лейн — Эми Адамс и Рэйчел Броснахэн

«Лига справедливости» (2017) и «Супермен» (2025)

Виктор Франкенштейн — Кеннет Брана и Оскар Айзек

«Франкенштейн Мэри Шелли» (1994) и «Франкенштейн» (2025)

Возлюбленная Виктора — Хелена Бонэм Картер и Миа Гот

Чадо Брюн
2 часа назад

Очень странная роль у Мии. Она может жару наподдать, а тут вялая сосиса была

-
-
Ответить

«Франкенштейн Мэри Шелли» (1994) и «Франкенштейн» (2025)

Бен Ричардс — Арнольд Шварценеггер и Глен Пауэлл

«Бегущий человек» (1987) и «Бегущий человек» (2025)

Добрая ведьма Глинда — Мишель Уильямс и Ариана Гранде-Бутера

«Оз: Великий и Ужасный» (2013) и «Злая: Сказка о ведьме Запада» (2024)

Бодхи — Патрик Суэйзи и Эдгар Рамирес

«На гребне волны» (1991) и «На гребне волны» (2015)

Кэйди Хирон — Линдси Лохан и Энгаури Райс

«Дрянные девчонки» (2004) и «Дрянные девчонки» (2024)

Донна Шеридан — Мерил Стрип и Лили Джеймс

«Мамма MIA!» (2008) и «Mamma Mia! 2» (2018)

Макс Рокатански — Мел Гибсон и Том Харди

«Безумный Макс» (1979) и «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)

Фуриоса — Шарлиз Терон и Аня Тейлор-Джой

«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015) и «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» (2024)

Си Джей Паркер — Памела Андерсон и Келли Рорбах

«Спасатели Малибу» (1989-2001) и «Спасатели Малибу» (2017)

Далтон — Патрик Суэйзи и Джейк Джилленхол

«Дом у дороги» (1989) и «Дом у дороги» (2024)

Ведьма — Анжелика Хьюстон и Энн Хэтэуэй

«Ведьмы» (1990) и «Ведьмы» (2020)

Уэнздей Аддамс — Кристина Риччи и Дженна Ортега

«Ценности семейки Аддамс» (1993) и «Уэнздей» (2022 — н.в.)

Джо Марч — Майя Хоук и Сирша Ронан

Чертово_колёсико
2 часа назад

ну "Маленькие женщины" 2017 года трудно назвать "старым" по отношению к фильму 2019 года, если бы сравнивали с Вайноной Райдер, больше бы поняла. а так -в каждой последующей экранизации героини все более и более ванильные, все сложнее поверить, что они испытывали нужду.

-
-
Ответить

«Маленькие женщины» (2017) и «Маленькие женщины» (2019)

Комментарии

Уведомления
Юш
3 часа назад

Очень круто сыграли все актеры в "Голодных играх" 2026 года.

-
-
Ответить

