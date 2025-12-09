19 случаев, когда разные актеры сыграли одного персонажа так круто, что мы любим всех сразу

ну "Маленькие женщины" 2017 года трудно назвать "старым" по отношению к фильму 2019 года, если бы сравнивали с Вайноной Райдер, больше бы поняла. а так -в каждой последующей экранизации героини все более и более ванильные, все сложнее поверить, что они испытывали нужду.