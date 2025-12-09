19 случаев, когда разные актеры сыграли одного персонажа так круто, что мы любим всех сразу
Многие герои настолько полюбились зрителям, что с завидной регулярностью появляются на экранах. Например, Виктор Франкенштейн, Джо Марч или Уэнздей Аддамс. Иногда новое воплощение известных персонажей не слишком радует зрителей. Но в некоторых случаях актеров подбирают настолько удачно, что сложно определить, кому больше удалась эта роль.
Кориолан Сноу — Дональд Сазерленд и Рэйф Файнс
«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» (2015) и «Голодные игры: Рассвет жатвы» (2026)
Эффи Бряк — Элизабет Бэнкс и Эль Фэннинг
«Голодные игры» (2012) и «Голодные игры: Рассвет жатвы» (2026)
Хеймитч Эбернети — Вуди Харрельсон и Джозеф Зада
«Голодные игры» (2012) и «Голодные игры: Рассвет жатвы» (2026)
Супермен — Генри Кавилл и Дэвид Коренсвет
«Человек из стали» (2013) и «Супермен» (2025)
Лоис Лейн — Эми Адамс и Рэйчел Броснахэн
«Лига справедливости» (2017) и «Супермен» (2025)
Виктор Франкенштейн — Кеннет Брана и Оскар Айзек
«Франкенштейн Мэри Шелли» (1994) и «Франкенштейн» (2025)
Возлюбленная Виктора — Хелена Бонэм Картер и Миа Гот
«Франкенштейн Мэри Шелли» (1994) и «Франкенштейн» (2025)
Бен Ричардс — Арнольд Шварценеггер и Глен Пауэлл
«Бегущий человек» (1987) и «Бегущий человек» (2025)
Добрая ведьма Глинда — Мишель Уильямс и Ариана Гранде-Бутера
«Оз: Великий и Ужасный» (2013) и «Злая: Сказка о ведьме Запада» (2024)
Бодхи — Патрик Суэйзи и Эдгар Рамирес
«На гребне волны» (1991) и «На гребне волны» (2015)
Кэйди Хирон — Линдси Лохан и Энгаури Райс
«Дрянные девчонки» (2004) и «Дрянные девчонки» (2024)
Донна Шеридан — Мерил Стрип и Лили Джеймс
«Мамма MIA!» (2008) и «Mamma Mia! 2» (2018)
Макс Рокатански — Мел Гибсон и Том Харди
«Безумный Макс» (1979) и «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)
Фуриоса — Шарлиз Терон и Аня Тейлор-Джой
«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015) и «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» (2024)
Си Джей Паркер — Памела Андерсон и Келли Рорбах
«Спасатели Малибу» (1989-2001) и «Спасатели Малибу» (2017)
Далтон — Патрик Суэйзи и Джейк Джилленхол
«Дом у дороги» (1989) и «Дом у дороги» (2024)
Ведьма — Анжелика Хьюстон и Энн Хэтэуэй
«Ведьмы» (1990) и «Ведьмы» (2020)
Уэнздей Аддамс — Кристина Риччи и Дженна Ортега
«Ценности семейки Аддамс» (1993) и «Уэнздей» (2022 — н.в.)
Джо Марч — Майя Хоук и Сирша Ронан
«Маленькие женщины» (2017) и «Маленькие женщины» (2019)
