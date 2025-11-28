13 звезд Золотого века Голливуда, которые и в образе героев боевиков выглядят на все сто

13 звезд Золотого века Голливуда, которые и в образе героев боевиков выглядят на все сто

Благодаря ИИ мы теперь можем творить новых киногероев собственными руками: пара минут — и вот вам Кларк Гейбл в образе Джеймса Бонда и Марлон Брандо в роли Терминатора. Мы позволили нашей фантазии разыграться и представить, что было бы, если бы голливудские знаменитости прошлого сыграли в боевике. Посмотрите только, что получилось.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Вивьен Ли и Кларк Гейбл

© Gone with the Wind / MGM, AI-generated image

Мэрилин Монро

Одри Хепберн

Элизабет Тейлор и Пол Ньюман

Софи Лорен

Марлон Брандо

Грейс Келли

Грета Гарбо

© Queen Christina / MGM, AI-generated image

Ингрид Бергман

© Casablanca / Warner Bros., AI-generated image

Питер О’Тул

Марлен Дитрих

Фрэнк Синатра

Джейн Фонда

