Вот как нейросеть видит 18 знаменитых актрис прошлого, если бы они строили карьеру сегодня

Кино
3 часа назад
Вот как нейросеть видит 18 знаменитых актрис прошлого, если бы они строили карьеру сегодня

Представьте, если бы наши любимые звезды кинематографа начали свой путь не в прошлом веке, а сейчас, в эпоху цифровых технологий, соцсетей и бума косметологии! А нам и представлять не нужно: мы уже сделали подборку фото-коллажей, где легендарные образы прошлого встречаются с футуристическими реинкарнациями.

Алиса Фрейндлих

Екатерина Савинова

Анастасия Вертинская

Светлана Тома

Ирина Алферова

Наталья Варлей

Светлана Светличная

C est La Vie Lily
2 часа назад

Эти что справа, практически все на одно лицо, только причёски, макияж и цвет волос различается. В топку их всех.

-
-
Ответить

Нина Дорошина

Людмила Гурченко

Маргарита Терехова

Вера Алентова

Наталья Фатеева и Наталья Кустинская

Наталья Андрейченко

Татьяна Васильева

Александра Яковлева

Нонна Мордюкова

Лариса Гузеева

Элина Быстрицкая

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
2 часа назад

Слуште!! Аффторы Адме!! Задолбали вы своими тупыми ИИшными постами. Придумайте уже что-нибудь интересное.

-
-
Ответить

Похожее