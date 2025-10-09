Вот как нейросеть видит 18 знаменитых актрис прошлого, если бы они строили карьеру сегодня
3 часа назад
Представьте, если бы наши любимые звезды кинематографа начали свой путь не в прошлом веке, а сейчас, в эпоху цифровых технологий, соцсетей и бума косметологии! А нам и представлять не нужно: мы уже сделали подборку фото-коллажей, где легендарные образы прошлого встречаются с футуристическими реинкарнациями.
Алиса Фрейндлих
Екатерина Савинова
Анастасия Вертинская
Светлана Тома
Ирина Алферова
Наталья Варлей
Светлана Светличная
Эти что справа, практически все на одно лицо, только причёски, макияж и цвет волос различается. В топку их всех.
-
-
Ответить
Нина Дорошина
Людмила Гурченко
Маргарита Терехова
Вера Алентова
Наталья Фатеева и Наталья Кустинская
Наталья Андрейченко
Татьяна Васильева
Александра Яковлева
Нонна Мордюкова
Лариса Гузеева
Элина Быстрицкая
Фото на превью Жестокий романс / Мосфильм, AI-generated image, Тихий Дон / Киностудия им. М. Горького, AI-generated image
Комментарии
Уведомления
Слуште!! Аффторы Адме!! Задолбали вы своими тупыми ИИшными постами. Придумайте уже что-нибудь интересное.
-
-
Ответить
