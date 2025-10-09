Вот как нейросеть видит 18 знаменитых актрис прошлого, если бы они строили карьеру сегодня

Представьте, если бы наши любимые звезды кинематографа начали свой путь не в прошлом веке, а сейчас, в эпоху цифровых технологий, соцсетей и бума косметологии! А нам и представлять не нужно: мы уже сделали подборку фото-коллажей, где легендарные образы прошлого встречаются с футуристическими реинкарнациями.