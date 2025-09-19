Мы посмотрели, как с годами изменились 18 актеров второго плана, которых мы обожали

Старые фильмы обладают магией, которая не тускнеет со временем. Мудрые сюжеты, искрометные шутки и душевные песни находят отклик в сердце снова и снова. И если главные роли становились народной легендой, то подлинное настроение и тот самый «дух эпохи» создавали гениальные актеры второго плана. Именно эти мастера, часто остававшиеся «в тени», и стали предметом нашей сегодняшней статьи.