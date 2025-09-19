Мы посмотрели, как с годами изменились 18 актеров второго плана, которых мы обожали
Старые фильмы обладают магией, которая не тускнеет со временем. Мудрые сюжеты, искрометные шутки и душевные песни находят отклик в сердце снова и снова. И если главные роли становились народной легендой, то подлинное настроение и тот самый «дух эпохи» создавали гениальные актеры второго плана. Именно эти мастера, часто остававшиеся «в тени», и стали предметом нашей сегодняшней статьи.
Елизавета Никищихина
В «Покровских воротах» у нее небольшая, но заметная роль знакомой Маргариты Павловны. Позже актриса много снималась в исторических драмах, и всегда оставалась узнаваемой даже в небольших ролях.
Лембит Ульфсак
В «Мэри Поппинс, до свидания» он запомнился как обаятельный Роберт Робертсон. А спустя годы его работа в «Мандаринах» принесла фильму номинацию на «Оскар».
Ирина Алферова
Хотя у Алферовой было немало главных ролей, для миллионов зрителей она навсегда останется Констанцией из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров». Ее изящество и нежность сделали персонаж поистине культовым.
Татьяна Лютаева
В «Гардемаринах» она сыграла яркую Анастасию Ягужинскую — роль, которую помнят до сих пор. Позже актриса много работала в театре и кино, оставаясь символом интеллигентного женского шарма.
Валентина Талызина
Со своим неповторимым голосом и интонацией, актриса украсила «Иронию судьбы», сыграв подругу главной героини. Несомненно, даже в небольших ролях Талызина всегда создавала ощущение настоящей жизни.
Валентин Гафт
Гафт всегда умел превращать второстепенного персонажа в событие фильма — будь то «Чародеи» или «Гараж». Его едкая ирония и блестящая подача сделали его любимцем зрителей.
Наталья Кустинская
В «Иване Васильевиче...» ее красота была поистине ослепительной. Кустинская часто играла эффектных красавиц, и именно эти образы принесли ей народную любовь.
Александр Ширвиндт
В «Иронии судьбы» он появился в небольшой, но очень запоминающейся роли. Фирменный юмор и мягкая ирония стали визитной карточкой актера на долгие годы.
Лидия Смирнова
В «Девчатах» и «Даче» ее героини были теплыми, душевными, вызывающими улыбку. Смирнова умела превращать обыденные женские образы в настоящую поэзию жизни.
Нина Русланова
Я тебе духи купил...Красная москва...Нету духов !!! - А ты их с Колей выпил...🤣🤣🤣
В «Афоне» Русланова сыграла простую и живую женщину, в которой зрители легко узнавали соседку или знакомую. Позже ее драматические роли открыли огромную глубину таланта актрисы.
Светлана Немоляева
Незабвенная Ольга Рыжова из «Служебного романа» — еще один пример того, как эпизодическая роль может принести народную славу. Ее героиню любят и цитируют до сих пор.
Людмила Иванова
Мы Боровскому сюрприз купили, можно пока у Вас спрятать, что-бы он раньше времени не обрадывался...🤣🤣🤣
Роль общественницы Шуры в «Служебном романе» сделала Иванову одной из самых узнаваемых актрис в стране. Эта излишне активная героиня до сих пор вызывает улыбку у зрителей.
Светлана Светличная
Образ «женщины в белом» из «Бриллиантовой руки» стал в свое время одновременно и шокирующим и магически притягательным для многих зрителей. И все таки даже спустя десятилетия мы помним актрису именно по этой эпизодической роли.
Раиса Куркина
В «Белом солнце пустыни» она сыграла Настасью, жену таможенника Павла Артемьевича Верещагина. И хотя роль была небольшой, Куркина оставила яркий след в истории нашей культуры. Совсем скоро актрисе исполнится 98 лет.
Вера Ивлева
Ивлева много играла в театре и кино, а ее экранные образы всегда отличались мягкостью и искренностью. Даже в малых ролях актриса умела создать атмосферу тепла и уюта.
Тамара Носова
Ее яркая роль из «Карнавальной ночи» полюбилась зрителям с первых же кадров. У Носовой был непревзойденный талант и редкий дар комедийной легкости.
Инна Чурикова
Она и Жанна Д'арк замечательная... И Ася Клячкина которая хотела выйти замуж...
Миллионы зрителей впервые увидели актрису в образе Марфуши из «Морозко». Этот комичный персонаж в ее исполнении стал неотъемлемой частью милого и душевного фольклора.
Валентина Ананьина
Ананьина часто играла «соседок» и «тетушек», и зрители узнавали в ее героинях себя и своих знакомых. Ее образы кажутся довольно простыми, но именно они создавали живую ткань всех фильмов с ее участием.
Их лица знакомы каждому, их фразы разобраны на цитаты. Все они без остатка отдавали себя роли, становясь не просто актерами, а частью нашей общей памяти. И пока мы цитируем их героев, используем их образы в жизни и с теплотой вспоминаем самые незначительные, на первый взгляд, сцены — они продолжают жить.
