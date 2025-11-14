15 женщин, которые пошли в салон красоты почистить перышки, а вышли с историей на миллион
Ходить в салон красоты за обновлением образа — всегда маленькое приключение. Но каждая женщина знает, что это не только про уход, но и про большие риски. Ведь не все руки одинаково волшебные, поэтому иногда результат оказывается просто шокирующим. Именно из таких случаев рождаются невероятные истории, после которых уже не до укладок, зато есть что рассказать миру.
«Вот что просила и что в итоге получилось»
«Хотела такие ноготочки на Хэллоуин. Просто разочарована»
«Дочка мне показала свой маникюр после процедуры. Разве это то, что она просила?»
- Всю жизнь мечтала о каре. Даже немного завидовала тем, кто состригал большую длину. Хотелось пойти и сбросить волосы, но мне запрещали. Сегодня записалась в парикмахерскую, чтобы состричь 10-15 см. Сижу в кресле и чувствую, как облегчается голова. Посмотрела в зеркало, отрезали около 40 см — каре. Сказать, что я была в шоке — ничего не сказать. Я хотела каре, но не таким способом! Оказалось, что у парикмахера был первый рабочий день. Ругать ее не стала, попросту не смогла из-за воспитания. Сейчас смотрю в зеркало и не понимаю, смеяться мне или плакать? © Карамель / VK
- Я изменила своему парикмахеру. Или как там сейчас говорят: стилист, мастер. Я пошла к другому за экспериментами, но в итоге стала противно рыжей, почти не спала три ночи. Сегодня вернулась к своему, покаялась. В отместку он рубанул мне каре. © farangiz_ali
- Все детство ходила с длинными волосами и не любила их. Но мама не разрешала стричься, как я в детстве это называла, «под карате». И лет в 11 я ее все-таки уговорила. Пришли в салон, я сажусь в кресло, и очень гордо говорю парикмахеру: «Подстригите меня под карате», все еще была убеждена, что эта стрижка так и называется. Парикмахер говорит: «Может, под каре?» Я говорю: «Нет-нет, под карате!» Так она еще и с юморком оказалась, и все взмахи расческами сопровождала всякими звуками по типу «кия-кия». © Палата № 6 / VK
«Слева — что хотела получить, справа — результат. У парикмахера, видимо, был неудачный день»
«Обычно мне всегда везет с мастерами, но не в этот раз»
«Просила сделать нежный балаяж. Парикмахер отказывается это исправлять»
«Слева — что просила у парикмахера, справа — результат»
Да мне только кончики подровнять
- Пришла ко мне девушка по записи наращивать ресницы. Я начинаю поправлять ей шапочку и замечаю, что ее лоб довольно-таки горячий. Задаю резонный вопрос: «У вас, случайно, нет температуры?» На что получаю отрицательный ответ. Минут через 10 ее голова все еще горячая, и я снова спрашиваю, точно ли все у нее в порядке. Говорит, все в порядке. Тогда решаю зайти с козырей и заявляю, что если у нее реально повышена температура, то очень велика вероятность того, что наращенные ресницы отпадут прямо завтра, и денег я ей из-за этого не верну. И о чудо! Она вдруг понимает, что плохо себя чувствует и, возможно, у нее температура. © Ram5ag3 / Pikabu
- Решила сходить на стрижку. Сижу себе спокойно, и вдруг мастер выдает: «А вы не будете забирать волосы, чтобы их сжечь дома?» Я ответила, что таким не занимаюсь. Потом смотрю, она собрала сверху пучок и отрезала. Я подумала: «Ну ладно, может такая техника». А та вдруг взяла и «случайно» дернула меня за волосы, потом собрала сверху пучок и отрезала. Я подумала ну ладно, может такая техника. При сушке задела феном, потом спросила, почему у меня такие жирные волосы и мыть их надо чаще, хотя мою ежедневно, и когда я напомнила что она сама перед стрижкой волосы намазала бальзамом, она замолчала. © Алёна Осипова / Карамель / VK
- Меня мама однажды записала к парикмахеру. Это был первый и последний раз, когда я доверила свои волосы мужчине. Мне нужно было осветленные кончики затонировать в цвет корней. Он начал красить, что-то намудрил с пигментами и концы волос оказались синие. Смотрит и говорит: «Не переживай, сейчас все исправим». И начинает отстригать волосы, даже не спросив моего мнения. Ушла я оттуда с тремя волосками на голове, еще два года после волосы отращивала. © Кристина Очеретинская / Карамель / VK
- Отрастила длинные волосы, пошла в парикмахерскую стричься под каре. Так вот, кому там была интересна реакция парикмахера, она посмотрела, потрогала мои волосы, и убежала, сказала, что не может этого сделать. В итоге меня постригла другая. © Палата № 6 / VK
