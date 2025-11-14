15 женщин, которые пошли в салон красоты почистить перышки, а вышли с историей на миллион

Тоже хочу высказать комплименты мастеру-мужчине! Это был единственный мастер, который не боялся брать ответственность на себя, советовал вопреки моим первоначальным пожеланиям и получалось лучше! Я всегда уходила с блеском радости в глазах, увидев свое отражение! И дома без подвохов - укладывалось идеально и моей не профессиональной рукой. Я с ним побыла и с каре, и с укороченным на затылке каре, и медной, и блондом (кстати, где ни спрашиваю, больше никто так быстро и качественно (за 40-45 минут) не смог меня помелировать... через начесывание! Кому ни скажу, удивляются, что за техника такая... И давай 2.5 часа по прядям мазюкать... Ужасная трата времени. И кожа часто пересушивается. Я знала, что такая звезда не может долго задержаться в нашей парикмахерской. В один день его обидели (без спроса заняли его место и еще инструменты брали) - он в тот же день собрался и ушел. И контактов в парикмахерской не оставил... Думаю, у него все хорошо, ему бы свое дело открывать. А вот мне его не хватает... Мастеру Сергею, красивому мужчине и отличному мастеру - респект!