20 историй о людях, которые случайно прославились в интернете и знатно обалдели от этого

1 час назад
20 историй о людях, которые случайно прославились в интернете и знатно обалдели от этого

Многие люди мечтают прославиться, благо, что для этого сейчас есть подходящее место — интернет. Но некоторые везунчики становятся звездами совершенно неожиданно, а порой и не по своей воле. Кто-то случайно попадает в кадр, другие решают сходить на свидание с новой пассией или сталкиваются с вредной бабушкой в автобусе. Оказаться в сети можно даже после не слишком удачного маникюра. Мы решили собрать истории людей, которые не гнались за славой, но в результате ее получили.

  • Работаю в своем цветочном магазине. Мы ко всем букетам клиентов бесплатную шоколадку или конфеты прикладываем. Все шло отлично, пока одна история чуть не испортила нашу репутацию. Девушка написала в соцсетях, что наши курьеры пристают к клиенткам. Что тут началось! Бросились разбираться, и оказалось, что курьер всего лишь, доставив букет, забыл в машине шоколадку. Вернулся за ней и передал клиентке. А она, не разобравшись, решила, что он к ней подкатывает, и раздула из этого драму. Слухи разошлись быстро, пришлось убеждать клиентов, доказывая, что у нас работают профессионалы, а не донжуаны. Теперь к каждому букету мы добавляем карточку с объяснением, что сладости — это комплимент от магазина. © Палата № 6 / VK
  • Однажды помог бездомному с едой. Купил всякую мелочовку: хлеб, молоко, колбасу, минералку, одноразовые столовые приборы (стаканы, вилки, тарелки). А через пару месяцев обнаружил себя на видео в сети. Оказывается, я участвовал в социальном эксперименте. Сперва посмеялся, но потом автор этого ролика заявил, что приличную сумму заплатил всем участникам. Никаких денег я, естественно, не получал. © egorfrolov4090 / YouTube
  • Дело было давным-давно. У нас в книжном объявили день, когда в продажу поступит «Гарри Поттер и Орден Феникса». Бабушка меня к магазину пораньше привела, чтобы в очереди не стоять, и мне в результате достался первый экземпляр книги. Когда вышел следующий «Гарри Поттер» опять пришли пораньше. В магазине меня узнали, опять дали первый экземпляр, подарочную коробку, да еще и интервью со мной сделали. До сих пор обе книги бережно храню. © SoulKing77 / Reddit
  • Был как-то на хоккейном матче и в меня шайбой попали. Ничего страшного, но этот момент кто-то на видео снял. А на следующее утро я проснулся звездой. Все местное хоккейное сообщество про меня в сети писало. До сих пор угораю, когда вспоминаю то видео. © brendan87na / Reddit
  • Я регулярно опаздываю на работу, поэтому марафет навожу прямо в такси, тем более мне 45 минут ехать. Могу сделать в машине маску, укладку и накраситься. Не вижу ничего плохого в такой экономии времени. Но вчера я разлетелась по интернету. Какой-то таксист пару дней назад снял, что я делаю на заднем сидении, и выложил в сеть. В комментах меня уже прозвали женщиной, которая живет в такси. © Карамель / VK
  • Однажды попала на маникюр к не самому лучшему мастеру. Она мне все пальцы в лаке измазала. А потом на просторах интернета нашла пост этой барышни. Оказывается, я была ее самым сложным клиентом. И, видите ли, я окончательно ее добила, попросив приклеить наклейку для ногтей вверх тормашками. Действительно попросила мастерицу перевернуть наклейку на ногтях в конце маникюра. Собственно, так и поняла, что история обо мне. © warrena7079 / YouTube
  • Как-то подруга написала, что нашла пост обо мне в сети. Сразу почуяла неладное. Залезаю в интернет и обалдеваю. Я тогда была единственной женщиной торговым представителем в нашем районе. Один товарищ написал: «Интересно, а каково ей работается?» и понеслось. Узнала, что некоторые клиенты приезжают с другого конца города, чтобы поболтать с «довольно привлекательной девушкой чудачкой». Было и еще много всякой чепухи. Но в целом меня эта история скорее посмешила и даже польстила мне. Знакомые до сих пор ее изредка вспоминают. © goldfish347 / Reddit
  • Встречался с одной девушкой почти два месяца, и вдруг после очередного свидания она пропала. Перестала отвечать на мои сообщения. Разволновался, ведь всякое может случиться. А потом наткнулся на ее сообщение в интернете. Барышня выставила меня там настоящим чудовищем. Дело в том, что когда мы последний раз виделись, ее пес полез ко мне целоваться. Я его мягко отпихнул, и собака просто плюхнулась мне на колени. А по ее словам, я вел себя значительно хуже. И теперь она просто не может меня видеть. И слава богу, подумал я. © Rorschach****** / Reddit
  • Ехал в автобусе, тут заходит старушка и нависает надо мной. Пару минут сверлила меня взглядом, а потом велела уступить место девушке, которая стояла рядом. Уступил, но девушка садиться не захотела, зато села бабуля. Ладно. Хотя рядом другие свободные места были. Стою, копаюсь в телефоне и вдруг вижу новый пост в одной из городских групп. А там вот эта история с бабушкой из автобуса. Видно, кто-то из других пассажиров, ее только что скинул. © slowly3411 / YouTube
  • Несколько лет подряд к нам на работу приходит резюме одного и того же парня. Он уже легенда среди кадровиков, потому что кадр резюме рассылает пачками и всем сразу. Товарищ не пишет о своих навыках, а просто просит заценить очередной рэп-клип собственного производства и добавляет ссылку на него. Под каждым клипом минимум тысяча просмотров, а все комментарии от таких же бедолаг, как и я. Очень надеюсь, что однажды он прославится и перестанет слать нам свой рэп. © Не все поймут / VK
  • Работала в магазине. Однажды ко мне пришла покупательница и стала рассказывать историю одной кошки, которую она прочитала в интернете. С каждым ее словом история мне казалась все более и более знакомой. Она закончила, назвав имя кошки. А потом говорит: «Вы представляете?» А я в ответ: «Конечно, ведь это моя кошка!» © Мяурелла / YouTube
  • Про меня написал продавец магазина, что я у него двумя пальцами брезгливо выбираю фрукты и овощи. Я-то просто старалась не хватать продукты грубо. Но, видимо, этому кадру что-то не понравилось. © AnnaEiler / YouTube
  • Нашел в соцсети историю, где парень рассказывал, что мы с ним были лучшие друзья. Самое забавное, что этот фрукт буквально когда-то проходу мне не давал, и вечно травил меня. © SlimeyFishGoo / Reddit
  • Мы с другом собирали огромный пазл девять часов. Тут в комнату залетела его собака и мигом все разнесла. Пока я стонала и бесилась, приятель меня сфоткал и выложил этот снимок в сети. © zangalia / Reddit
  • Наши местные блогеры сделали челлендж, в котором пытались за сутки заработать максимальную сумму денег на улице. Я мелькнул в секундной сцене, где мне пытались втюхать ручку. Звездой я не стал, но теперь каждый знакомый при встрече спрашивает меня: «Почему ты не купил ручку?» © bush3867 / YouTube
  • Сходила с парнем на свидание и решила не продолжать знакомство. Так он выложил пост, в котором все переврал. Дескать, я совершенно не проявляла интереса к нему и все в таком духе. Народ тут же бросился его поддерживать, утешать и рассказывать, как ему повезло, что мы не вместе. Я сначала бесилась, а потом плюнула на это и забыла. © cmc / Reddit
  • Ехала за рулем и передо мной остановилась машина, чтоб пропустить встречную. Тоже остановилась. Стоим, вдруг машина передо мной неожиданно начала назад сдавать, я не успела среагировать, и она въехала в меня. Оттуда вышел пожилой дедушка и давай на меня ругаться, почему я тут стою, если он назад едет! Долгая история, но полиция объяснила ему, что он не прав. А на следующий день вижу в новостях города фото наших машин сверху (видимо, из соседнего дома) и подпись: «Встретились два одиночества». Прошло несколько лет, но до сих пор обидно. © ЭльвираГорбунова-с4и / YouTube
  • С детства ходила в студию на уроки пения. Там мы с другой девчонкой пели одну песню про двух веселых девушек в деревне. Недавно наткнулась на довольно популярное видео, где парни выпускники сделали пародию на эту песню. Они на сцене делали вид, что поют, а сама запись песни была наша. © Lisalisa-podliza / YouTube
  • Отдыхали на новогодних праздниках с подругой в Таиланде. На пляже к нам подошел парень и предложил бесплатную фотосессию — для его портфолио. Фотки получились — огонь, мы просто пищали от восторга! А недавно захожу в интернет и у меня глаза на лоб лезут. Там выскакивает рекламный баннер какой-то страховой компании, а на нем моя подруженция в купальнике. Оказывается, парень те снимки продал, и подруга еще долго всякое разное рекламировала. Кульминацией стали огромные баннеры фитнес-центра в нашем городе. Ее даже узнавать на улице стали.
  • Поцапался со своей девушкой из-за какой-то ерунды, а потом нашел пост, где она всю эту историю рассказала. Правда, любимая пару мелочей не упомянула, но главное — все ее жалели! Советовали бросить меня, потому что я нарцисс и токсичная личность. Я сильно разозлился, создал новый аккаунт и пошел ругаться с этими сердобольными советчиками. А через какое-то время в пост заглянула и девушка. И вот картина маслом — мы сидим в одной квартире в разных комнатах и продолжаем скандал уже на просторах интернета. Часа два это длилось, наша ссора даже попала в топы. Остальные пользователи просто увлеченно наблюдали за этим. А потом мы выдохлись и поняли, какую ерунду творим. Помирились, извинились друг перед другом. Кстати, сейчас счастливо женаты. © Unknown author / Reddit

А вы когда-нибудь находили о себе историю в интернете? Как это получилось? Делитесь в комментариях.

