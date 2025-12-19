14 человек, у которых на работе такое творится, что хоть плачь от смеха

Истории
1 час назад
Коллеги бывают разные: одни болтают без остановки, другие начальству на всякие мелочи жалуются, а третьи на разборки с генеральными мужей водят. Какими бы они ни были, мы их, конечно, все равно любим. Где-то в самой глубине души...

  • Вышла на работу из декрета, и сразу же начальство меня полюбило. Коллеги в ауте, не понимают, в чем мой успех. А я просто беру детские поделки — какие не жалко — приношу в кабинет начальству и заявляю, что это мои детки сделали для них, очень старались. Всех это умиляет, а мои дети получают сладкое вознаграждение. © mommdarinka
  • Коллега недавно женился, ему около 30 лет. В какой-то момент он вдруг начинает смеяться, прям видно, что максимально счастлив. И говорит нам: «Моя жена заказала какие-то шампуни и краски и оплатила моей картой». Он сказал это с такой радостью и гордостью, что было понятно, что он очень давно хотел испытать такие чувства. Весь день счастливый и довольный ходил, рассказывал об этом. © mediniyy
Оливьешка
1 час назад

На днях наткнулась на статью про финдом (фeтиш когда сабмиссив тратит деньги на свою госпожу). Так что мне кажется, что коллегу автора всё очень даже устраивает в его отношениях.

  • Освободилась пораньше и решила зайти к мужу на работу, чтобы поехать домой вместе. Он уже заканчивал, оставалось где-то полчаса, поэтому я присела на диванчик в холле и стала ждать. Мимо прошла одна его коллега, поздоровалась, потом принесла мне чай. Другая тоже увидела меня, поздоровалась и принесла мне печенье. Мимо шла третья, увидела, что я как будто скучаю, сбегала куда-то, принесла мне раскраски и карандаши. Потом меня увидел начальник, наругал за то, что я сижу на неудобном диванчике и усадил меня за свой стол с хорошим креслом. Обожаю коллектив мужа, потому и люблю к ним приходить. © Мамдаринка / VK
  • Шеф сказал, что я слишком быстро все делаю. Попросил создавать видимость занятости, а то коллеги жалуются. Я предложила отдать им мою часть работы, а я возьму их. Через два дня все дружно попросили вернуть все обратно, ведь этот пони (то есть я) делал работу за четверых (платили соответственно). Начальник поржал, принес шоколадку, а коллеги на меня больше не жаловались. © rita__abr__47
  • Работал я в ресторане быстрого питания с одним парнем, который все хвастался своими успехами в качалке и футболе. И была у него занятная привычка ходить в туалет раз по пять за день. И всякий раз, когда он оттуда возвращался, он, расправив плечи, гордо объявлял: «Так, это уже третий раз!» © KillerKackwurst4 / Reddit
Julia
8 часов назад

Может это дочь пришла к отцу на работу, а не жена к мужу. Тем более ей раскраски и карандаши принесли.

  • Я собиралась поехать за границу к подруге и оформила отпуск за 2 месяца. За неделю до поездки коллеге вдруг тоже понадобился отпуск ровно на те же даты, чтобы свозить дочку и внука к морю. Так она замутила встречу аж с генеральным, чтобы вытребовать у него этот отпуск, а с собой умудрилась притащить мужа. Муж генеральному и сказал, что дать ей отпуск, а мой подвинуть, было бы справедливо, поскольку его жена в компании работает на 10 лет дольше меня. © tilton9 / Reddit
  • Муж сегодня заказал себе доставку во время обеда в офис. К нему подходит его коллега и говорит: «А тебе что, твоя жена не готовит?» Он ей ответил: «Нормальный человек не будет такое спрашивать, а пожелает приятного аппетита». Коллега молча развернулась и ушла, с тех пор с ним не разговаривала. © almirabiss
  • Мы же все на работе делаем что-то, что не должны делать, правда? Ну, в телефонах зависаем, соцсети читаем или минут на пять устраиваем себе незапланированные перерывы. Невинные, в общем-то, вещи. Так вот, один чувак у нас в офисе всякий раз, как видит, что я делаю что-то такое, пишет на меня докладную! © Joelovesfood / Reddit
Liou
8 часов назад

С докладными: надо писать докладную на чувака каждый раз, когда он пишет на кого-нибудь докладную, а не занимается рабочими обязанностями

  • Есть у меня коллега, которая очень увлекается аниме и любит болтать. Она часами — я серьезно — описывает персонажей и события из сериалов, которые сейчас смотрит. К тому же она пишет собственную книгу и оставшиеся часы с удовольствием объясняет мне детали сюжета. Я делаю лицо кирпичом, никак не реагируя на эти рассказы, а иногда прямо прошу ее помолчать, потому что не могу сосредоточиться на работе, но она все болтает и болтает. Я даже посередине ее рассказов иногда ухожу в другую комнату, но, когда возвращаюсь, она продолжает рассказ как ни в чем не бывало... © Homiehomemrowess / Reddit
  • Была у меня коллега, которая явно на меня зуб точила. Только вот я никак не могла догадаться о причине. Менеджер вмешался в этот «конфликт», когда всем стало ясно, что это уже довольно большая проблема. Тут-то и выяснилось, что девушка обиделась на меня, потому что я однажды в ответ на ее «доброе утро» ничего не сказала. Ну блин, я, наверное, просто не расслышала. © Lizzythelizzard122 / Reddit
  • Я работала раньше 8 лет главным бухгалтером, и меня частенько вызывали в выходные на работу, если было какое-нибудь ЧП с документами. И вот как-то сижу я на йоге. Шеф звонит и говорит: «Давай срочно в офис». Я приезжаю, а он на голубом глазу выдает: «Помой мне бокал, пожалуйста». В этот момент я и решила сменить профессию. © tattoo_leroisolo
  • Одна коллега обиделась, что меня назначили руководить проектом, которым хотела рулить она. Да так обиделась, что завела табличку, в которой отмечала, в какое время и прихожу и ухожу. Через два месяца она отдала эту табличку директору. Та ржала в голос, ведь у нас с ней была договоренность, что я прихожу и ухожу в какое хочу время, главное — отработать определенное количество часов в неделю. © Beachy5313 / Reddit
  • Подрабатывал я как-то летом уборщиком в офисном здании. Мне надо было убрать все рабочии места, и на каждое приходилось всего 15 минут. И тут я как увидел стол одного парня, так сразу и побежал к директору спрашивать разрешения потратить все утро на уборку его места. Она, как только услышала имя сотрудника, тут же разрешила. Уж 10 лет прошло, а я все помню, как крошки высыпались из его клавиатуры в таком количестве, что можно было голодающую деревню накормить. © Unknown author / Reddit
  • Девушка нашего директора — она же наш финансист и рекрутер — патрулировала офис, заглядывая в ланчбоксы коллег. Мясо искала. Сама была убежденной вегетарианкой и очень просила народ не мыть общей губкой свои тарелки, если в них есть что-то мясное. © MarshallApplewhiteDo / Reddit

