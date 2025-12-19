14 человек, у которых на работе такое творится, что хоть плачь от смеха

На днях наткнулась на статью про финдом (фeтиш когда сабмиссив тратит деньги на свою госпожу). Так что мне кажется, что коллегу автора всё очень даже устраивает в его отношениях.
Коллеги бывают разные: одни болтают без остановки, другие начальству на всякие мелочи жалуются, а третьи на разборки с генеральными мужей водят. Какими бы они ни были, мы их, конечно, все равно любим. Где-то в самой глубине души...
Может это дочь пришла к отцу на работу, а не жена к мужу. Тем более ей раскраски и карандаши принесли.
С докладными: надо писать докладную на чувака каждый раз, когда он пишет на кого-нибудь докладную, а не занимается рабочими обязанностями
