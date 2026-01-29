14 поступков, в которых любви больше, чем в миллионе алых роз

От последней истории двоякие эмоций! Будто любит жену за функции: хорошая нянька, хорошая кухарка, прачка, и т.д.



То есть она ему может сказать, а я люблю тебя за то, что ты зарабатываешь хорошо. Что предполагает, что если с ним что-то случится и он потеряет работоспособность - то его можно будет сдать в утиль и найти и "любить" нового, более функционального.