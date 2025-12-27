17 историй от людей, чья рабочая смена превратилась в один сплошной анекдот

Как-то на вокзале видела бомжиху, которая шустро засовывала заработанное (наверное попрошайничеством) себе в трусы, понятное дело никого не смущаясь. Так что деньги стирать с хлоркой можно абсолютно все. Но я предпочитаю рассчитываться карточкой и мыть руки )))
Работа — это место, где мы проводим большую часть жизни, и порой она подкидывает такие сюжеты, что ни один сценарист не придумает. В этой подборке мы собрали истории от людей, чьи трудовые будни превратились в проверку на выдержку и чувство юмора. От курьезов на кассе до начальников, которые получили по заслугам, — это случаи, которые доказывают: даже в самый тяжелый день всегда найдется место для истории, достойной хорошего анекдота.
- Приятельница первый день вышла на работу на завод. Боязливая как кролик, спросить что-то у незнакомца — невозможно. И вот она позабыла, как пройти в цех. Ну и решила просто идти за рабочими, мол, они-то ее выведут куда надо. Идут, и тут вдруг эти самые рабочие взяли и завели ее в мужской туалет. © Чёрная курица / Dzen
- Работала в небольшом продуктовом. Приходит бабуся с кучей сумок, ставит их на пол. Набрала всякого и такая говорит: «Сейчас заплачу». Наклоняется к своим сумкам, что-то долго копошится. А потом у меня аж глаз выпал: она юбку задирает и из своих панталон достает кошелек. Я потом все монеты, которые она мне дала, с хлоркой вымыла. © Евгения с. / Dzen
- Я работал в банке. Однажды коллега просто взял $ 3000 наличными. Знаете почему? Слишком лень было убирать их в кассу. Он решил, что просто унесет их в кармане домой, а завтра вернет. Так он и сделал, конечно, но его все равно уволили. © elmatador12 / Reddit
- Я работаю в сфере строительства. Пришли к нам два новых сотрудника. Сидим с начальником, обсуждаем что-то, тут он кого-то из новеньких просит сходить за кофе. Они взяли деньги, ушли вдвоем. И больше не вернулись. © Dendad1218 / Reddit
- Решили мы поставить забор. Я работаю из дома, а муж ходит в офис. Обсудили мы с ним все значит, он сказал чего хочет. Позвали работников. Я им объяснила что требуется, обсуждаем проект. Уже садимся подписывать договор, как вдруг один из них выдает: «Знаете, давайте лучше ваш муж придет, пусть он и подпишет. Хочу иметь дело с человеком, который за все это заплатит». Короче, я просто попросила их уйти с глаз домой. Они-то не в курсе, что я зарабатываю больше, хотя это и не так важно. © Diligent-Reaction-23 / Reddit
- Работал прошлым летом в магазине одной крупной сети. Приходит мужик лет 40, ставит сушилку для фруктов на стойку, где кассы, и сразу уходит. Возвращается через 3 дня и говорит: «А чего вы мне деньги не вернули?» Оказалось, что ему не понравился внешний вид, а заказывал он доставку онлайн. Ну позвонил по горячей линии, и ему сказали, мол, вы можете вернуть товар в любом нашем магазине. Он пришел без чека, без разговоров — просто поставил и 3 дня ждал деньги. © koeni9se99 / Pikabu
- Нам на работе как-то нужно было дофига писем отправить. Поэтому чтобы не писать от руки, решили распечатать наклейки с адресами клиентов и просто их наклеить. Привлекли для помощи коллегу. Приходит она, вручаю ей пачку конвертов и наклейки. Через 15 минут она показывает, каких успехов добилась. Смотрю — а там стикеры попросту наклеены на поле с нашим обратным адресом. © teamcaptain / Reddit
Простите, но история с коллегой и конвертами напомнила пословицу: "Заставь дурака богу молиться, так он весь лоб расшибёт" (с)
- Начальников, как правило, не любят. На моей прошлой работе не исключение. Общалась как-то по телефону на рабочем месте одна из наших сотрудниц со своей сменщицей, в очередной раз ругая начальницу. Тут на вторую линию звонит начальница. Дала очередные ценные указания по работе и в грубой форме отчитала, что та разговаривает по телефону на рабочем месте. Сотрудница, после разговора разъяренная, пытается опять позвонить своей сменщице, чтобы передать свои чувства. Но звонит случайно начальнице. Не узнав даже по голосу ее «алло», с ходу выпаливает: «Представь, она вообще офигела. Штрафы ввела». И еще много неприглядных эпитетов. В ответ последовала тишина, а затем: «Спасибо, но ты уволена!» © Подслушано / Ideer
- Чиню компьютеры. Пришел в офис по вызову, мол, ничего не работает. Обычно люди просто забывают включить комп в розетку или прочая ерунда, но тут приехал, действительно, не включается. Спрашиваю: «А что вы делали вообще, когда он выключился?» Дама заявляет: «А я использовала его функцию охлаждения». Оказалось, что она приняла разъем в виде воронки сзади корпуса за лоток для воды. Несу я, значит, этот комп к мусорке. Коллеги из IT в непонятных смотрят на меня, но все вопросы отпали, когда я молча вылил из процессора воду. © azrael1102 / Reddit
Сдох допустим блок питания. А из процессора слить воду невозможно. Писал явно человек, не имеющий понятия о ремонте компов.
- Пришла я позавчера в солярий. Дождь у нас лил как из ведра. Администратор на входе просила всех надеть бахилы, которые сама же и выдавала. Села я на стульчик ждать своей очереди. Тут влетает девушка. На кроссовках столько грязи, что аж самих кроссовок не видно, такое ощущение, что в солярий она бежала по полю. И такая с ходу: «Здравствуйте, мне позагорать надо!» Администратор ей говорит: «Хорошо, только перед вами 2 человека, наденьте бахилы и присядьте, пожалуйста». Женщина эта делает удивленное лицо: «В смысле ждать? Я не хочу ждать, мне сейчас надо!» Администратор вежливо пытается объяснить, что прямо сейчас никак не получится, она людей из кабинок не выгонит, да и очередь тоже не подвинется. Эта начинает орать, как потерпевшая, что это вообще за контора, какие тут все непонимающие, ей позагорать надо. Администратор все это время пытается ее успокоить и протягивает бахилы, чтобы клиентка надела. Женщина так посмотрела на бахилы и говорит: «Что это вообще такое, какие еще бахилы? Все, пошли вы все знаете куда? Лучше буду ходить бледная, как аристократка, чем приду к вам еще раз!» хлопнула дверью и ушла. Я была просто в шоке. Администратор тоже. Я думала, такое бывает только в историях в интернете, но нет. Такие реально существуют! © Рабочие истории / VK
- Работала в обувном. С начала сентября мы начинали постепенно выставлять зимнюю обувь. Как-то одна женщина лет 50-60 два месяца ежедневно ходила к нам мерить зимние сапоги. Она ни разу не поздоровалась, почти не говорила с нами, перемеряет за пару часов весь ассортимент, девчонок погоняет, как саврасок, и уходит молча. Так ничего и не купила © Рыжая лиса / ADME
- Обучал новую сотрудницу, лет 40. Однажды приходит на работу вся в соплях. Говорю ей, мол, да ты больная на сквозь, иди домой. А она уверяет меня, что с ней все в порядке. Объясняю, что у нас в конторе можно без проблем взять больничный и все в таком роде. А она в ответ: «А я и не болею. Вот недавно была в гостях у племянника, ребенка, вот он там вообще с жутким гриппом лежит». Я в ужасе, говорю, мол, так ты заразилась. А она в ответ рассмеялась и заявила: «Ты чего такой глупый? Ты вообще в курсе, что взрослые от детей ничем заразиться не могут?» © Bwoah_Its_Kimi / Reddit
- Работала в аптеке. Женщина пришла и орет мне в окошко: «Дайте что-то от головы». Я предложила несколько вариантов, а она в ответ: «Все не то. Мне не надо таблетки, мне надо что-то, чтобы забыть все проблемы». Ох, женщина, мне бы такую таблетку.
- Работаю кассиром. И почти каждую смену, предлагая пакет, я замечаю, что есть несколько видов покупателей: Первый тип — мужчины. Спрашиваю: «Пакет нужен?» А он вместо того, чтобы сказать «да» или «нет», зависает на несколько секунд, спрашивает жену/девушку/тещу, а если она отошла куда-то, то: «Щас, я у жены спрошу». Ну серьезно?! Это же всего лишь пакет, Карл! Реши сам, нужен тебе пакет или нет, ну будь мужиком! Второй тип — целые семьи. «Пакет нужен?» И тут начинается глобальное совещание, консилиум, сложные математические вычисления по поводу пакета. А ты как дурак ждешь, пока они определятся. А еще красота, когда позади стоит очередь и тоже ждет этого ответа. Третий — те, которым пакет не нужен. А потом резко нужен, когда ты уже посчитал, дал сдачу и уже обслуживаешь следующего покупателя. Четвертый — те, которым предлагаешь пакет, а в ответ молчание. Ну раз нет ответа — нет пакета. А потом в конце: «Девушка, а пакет?!» Есть, конечно, и обычные покупатели, но я ненавижу предлагать пакеты, потому что знаю, что сейчас начнется одно и то же. © Подслушано / Ideer
Вероника Неретина, поздравляю Вас💐 Вашу историю опубликовали.
- Меня как-то клиентка просила повернуть фотографию так, что бы она на фото стояла лицом (на фото она стояла спиной, да и фото не мое, а из ее архива). Я сначала думала, что она шутит, но нет. Она считала это реальным: «ведь фотошоп творит волшебные вещи, сам. А вы его просто включаете и говорите, что ему сделать». © Вероника Неретина / ADME
- Я официант. Однажды клиентка полчаса не могла заказать еду. Мясо она не ест, картофель тоже. Плотно есть не хотела, но и с перекусом было сложно. Короче, мучились мы мучались. В итоге она заказывает: «Принесите мне ягненка». Офигеть, она попросту не знала, что ягненок — это красное мясо. © alittlebitcheeky / Reddit
- Моя знакомая работала в ювелирном магазине. Подошел мужчина и попросил показать бриллиантовые сережки и кольцо. Одет был грязновато, она сделала знак охраннику, чтобы наблюдал. Мужчина оплатил покупку. Она долго переживала, что не смогла правильно его оценить. Оказалось, это был нефтяник. Прилетел с вахты и решил сделать жене подарок. © Полина Нефедова
Кажется, в любой профессии есть место для случая, который потом годами пересказываешь друзьям за ужином. А какая из этих историй напомнила вам ваших коллег или клиентов? Случалось ли с вами на работе что-то настолько нелепое, что в это трудно поверить? Расскажите в комментариях!
