14 казусов, которые произошли, пока люди просто ждали своей очереди

Простота хуже воровства. Помню, одно время были модны многоярусные юбки - и мне такую купили - белую с тонкой голубой каймой. Вот иду я с тётями летом в Баку в этой юбке, и на мне ещё такая красивая блузка с вышивкой, подходит какая-то женщина и спрашивает у одной из тёть - "А как вы такую юбку на девочку сшили?", а я уже подросток 15-16 лет, и не успела тётя что-нибудь ответить - эта мадам прямо посреди улицы задирает мне все ярусы юбки, и я стою практически в тонком последнем ярусе посреди тротуара - я сразу же одёргиваю все ярусы, и иду вперёд. Вот что у таких в голове - нет, чтобы сказать - "А можно посмотреть как она сшита? Может быть зайдём в примерочную ближайшего магазина одежды?". Нет, надо задрать юбку посреди тротуара многомиллионного города!