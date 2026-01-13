14 казусов, которые произошли, пока люди просто ждали своей очереди
Нет ничего более непредсказуемого, чем скопление незнакомых людей, вынужденных долго ждать в одном месте. В такой атмосфере начинают происходить удивительные вещ: случайные диалоги, странные выходки и внезапные повороты событий. Мы собрали именно такие истории, которые превратили банальное ожидание своей очереди в незабываемое приключение.
- Стоим с пятилетней дочкой в супермаркете. Огромная очередь. Все уже устали. Дочка подошла к какому-то мужчине и рассказывает, что чипсы — плохо для здоровья. Мол, нужно кефир пить и суп кушать. Я увела ее, извинилась. Выходим на улицу, и вдруг этот мужчина попросил номер. Я конечно этого не ожидала, стою, молчу, ну он и развернулся уходить. Я догнала, записала номер. Может так и начнется наша сказка в этом году. Ведь я третий год в разводе. © Мамдаринка
- Сидим в очереди к детскому врачу. Моя крошка спит, а рядом сидят мама с девочкой лет пяти и играют в «Крокодила». Сначала мама угадывала все, что девочка придумывала, а потом девочка минут 7 выставляла язык и громко смеялась, но мама не могла угадать. Любопытно стало всем, девочка рассказала: «Мама, ты что, это же папа, когда смотрит футбол». Легли все. © Мамдаринка
- Пару месяцев назад стоим с дочкой в очереди в магазине одежды. Подходит женщина и спрашивает: «Вы в очереди?» Это было очевидно, поэтому я немного растерялась, но ответила, что да. Она кивнула с понимающим видом, а потом просто прошла мимо нас и встала впереди! Я подумала, что она меня не так поняла, и говорю: «Извините, но мы, вообще-то, в очереди, она начинается вон там», — и показываю в конец. Она посмотрела на меня и выдала: «Я знаю», — но даже не пошевелилась. Мы с дочкой просто переглянулись и пожали плечами. До сих пор не втыкаю: зачем спрашивать, если все равно собираешься влезть без очереди? Ну и ладно. © slowsunslumber / Reddit
- Вчера стояла в очереди в рентген-кабинет. Передо мной нарисовался мужик с золотой печаткой на мизинце. Прям такой весь из себя — телефон распальцован, пахнет дорогим парфюмом, волосы убраны в такой модный пучок. Блин, ну прям картинка. И вот он начинает звонить по громкой связи. Всем же интересно, какие у него важные звонки! Медсестра просит его говорить тише. А он ей такой с ухмылкой: — Я с клиентом разговариваю, это бизнес, ничего не могу поделать. И продолжает орать на весь коридор! © anna_psychologist7
- Зима, стоим в магазине, очередь огромная — конец рабочего дня. Все уставшие, тележки битком. И тут заплывает фифочка: в короткой шубке, губы уточкой. Постояла секунду и нагло прет к кассе без очереди. Народ возмутился: «Куда лезешь?!» А она поворачивается, хлопает ресницами и выдает: «У вас совесть есть? У меня парень там на улице, на холоде ждет! Мне что, час стоять, пока он там околеет?» Тут один мужик не выдержал и громко ответил: «Девушка, не переживайте! Если этот замерзнет, вы себе сразу нового найдете! В очередь!»
- Стояла в очереди в магазине и стала свидетелем такой сцены: впереди девушка — строит из себя королеву, а за ней обычный мужчина. Она раз чихнула, мужик вежливо: «Будьте здоровы». Она второй раз, он снова: «Будьте здоровы». На третий раз эта мадам резко разворачивается и орет на весь магазин: «Вы что от меня хотите?! Хватит ко мне клеиться! У меня, между прочим, парень есть». Мужик посмотрел на нее с жалостью и громко ответил: «Девушка, успокойтесь. Я и коту своему говорю „будь здоров“, когда он чихает. Это просто вежливость!»
"Хлопай ресницами и взлетай..." (с) - хит из 90-х. Зачем стояла в очереди - нужно было подлететь к кассе.
- Недавно я стояла в очереди на кассе. Передо мной мужчина начал нервничать из-за того, что его карта не проходила, он суетился, что-то объяснял. Я вдруг почувствовала, как сама начинаю напряженно держать пакет, сжимать пальцы, участилось сердцебиение. У меня все в порядке, но внутри будто я тоже сейчас за что-то отвечаю и будто тоже должна: не подвести, помочь, контролировать. Я расплатилась и только потом поняла, что все это время почти не дышала. © jelezova_sm
- Стою в магазине, рассматриваю вещи. Подходит женщина и спрашивает: «А где вы купили такие брюки?» Отвечаю: «Сама сшила». Она говорит: «Можете показать?» А что там показывать? Повернитесь так, теперь сяк, покажите сзади, и т.д. А потом берет и задирает мне кофту, чтобы посмотреть, что у меня на талии. И тут я просто потеряла дар речи. Стою, не понимаю, как реагировать. © bibigul_zhuman
Простота хуже воровства. Помню, одно время были модны многоярусные юбки - и мне такую купили - белую с тонкой голубой каймой. Вот иду я с тётями летом в Баку в этой юбке, и на мне ещё такая красивая блузка с вышивкой, подходит какая-то женщина и спрашивает у одной из тёть - "А как вы такую юбку на девочку сшили?", а я уже подросток 15-16 лет, и не успела тётя что-нибудь ответить - эта мадам прямо посреди улицы задирает мне все ярусы юбки, и я стою практически в тонком последнем ярусе посреди тротуара - я сразу же одёргиваю все ярусы, и иду вперёд. Вот что у таких в голове - нет, чтобы сказать - "А можно посмотреть как она сшита? Может быть зайдём в примерочную ближайшего магазина одежды?". Нет, надо задрать юбку посреди тротуара многомиллионного города!
- Я как-то стояла в магазине, в очереди за колбасой, и спросила у одного мужика, вкусная, не вкусная колбаса, которую он брал. И он подождал меня на улице, не поленился и предложил попробовать у него дома. Вот я в шоке была. А вы боитесь к девушке подойти. © massagee.pmr
- Ходил вчера в магазин за хлебом для жены. В очереди на кассе какая-то девушка стояла, в телефон тыкала. Не стал бы и внимания обращать, если бы не заметил внезапно, что у нее наушник один в ухе, и она еле слышно с кем-то разговаривает. Причем очень серьезно. Стою, слушаю. Оказалось, она на собеседовании, прямо из очереди в супермаркете! Отвечает про опыт работы, компетенции. А сама пакет с замороженными пельменями держит и яблоки выбирает. Когда начала объяснять про «стрессоустойчивость», чуть не заржал в голос. Многозадачность в женщине заложена природой. © alex.rexby
- Мы с девушкой стояли в очереди за попкорном в кинотеатре, когда я заметил, что за нами идет ее отец в шляпе и с накладными усами. Это был 1964 год, нам было по 12 лет. © Unknown author / Reddit
- Стою в очереди на почте. Рядом стояла женщина с дочкой, которая прыгала и танцевала. В какой-то момент у матери сдали нервы, она вывела мелкую из очереди и спросила: «Ты видишь здесь хоть кого-то, кто так же прыгает и скачет?» То, что произошло дальше, не поддается логике. Семеро совершенно незнакомых взрослых, даже не глядя друг на друга, вдруг начали синхронно подпрыгивать и кружиться на месте. Сотрудники за стойкой прыснули со смеху, девочка зажала рот ладошкой, чтобы не захохотать в голос, но мать уже не могла сдерживаться, ее тоже прорвало. В итоге мы все — и мама, и дочка, и вся очередь просто стояли, смеялись и танцевали. © Alfred Kelvy / Quora
- Дело было перед Днем матери. Везде очереди. Впереди меня в очереди стоял мужчина лет тридцати с небольшим и его сын лет пяти-шести. Очередь бесконечная, в магазине духота, и сын явно устал. И тут он на весь зал выдает своим пронзительным голоском: «Но пап, мама же сказала, что ей ничего не нужно на День матери!» Измотанный отец тяжело вздохнул, посмотрел на свое чадо и ответил: «Я знаю, сынок. Но мы все равно купим эту открытку и подарок. Подрастешь — поймешь». И в этот момент все мудрые мужчины в очереди понимающе закивали. © 010101XYZ / Quora
- Зашла в рыбный магазин, а там в очереди женщина стоит, и то ей не так, и вот это. Смотрит на рыбку и говорит продавцу: «Что-то глаза у этой скумбрии какие-то мутные». Продавец, недолго думая, достает эту рыбку с витрины, разворачивает головой к себе, рассматривает и выдает: «Ну да. Мне ее рожа тоже сразу не понравилась!» © Подслушано / VK
А здесь еще истории, когда людям бонусом к покупкам в магазине завернули комедийную историю
Комментарии
В последней истории женщина права - если у рыбы глаза мутные, то она уже испортилась, не следует покупать такую.