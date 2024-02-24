17 бедолаг, которых после первого рабочего дня хочется теплым какао отпаивать

Начинать новую работу всегда волнительно. Для кого-то она становится трамплином для карьеры, а кто-то сталкивается с таким начальством или условиями труда, что в первый же день бежит подавать заявление по собственному. А уж первая работа в жизни точно запоминается навсегда.

Мне 18, первая работа уборщицей. После ответа на вопрос о работе получаю: «А, ну, нормально», — и пренебрежительный взгляд. А мне нравится! Привожу в порядок полки в зале, пол отмываю до блеска, коллектив хороший. Не стыжусь. © Подслушано / Ideer

Моим первым местом работы был комиссионный магазин. Я работал в отделе, куда люди приносили в дар всякие старые и ненужные вещи. Надо было принять это все, отнести в специальную комнату, взвесить и оценить. Нам приносили все, что только можно: рухлядь, старые игрушки, мебель, унитазы. Особенно меня повеселил один мужик, который заявился с 3 мешками скошенной травы. © rebbitpls / Reddit Эта девушка-продавец проявила просто ангельское терпение, когда покупательницы обратились к ней с не совсем обычной просьбой. Первый рабочий день. Мне нужно было спросить у работодателя, когда же выдадут трудовой договор. А мысли были спутаны. И вот появляется в офисе начальство. Догоняю его и уже готовлюсь поинтересоваться договором. Но вдруг вместо этого ляпаю: «А есть у вас для сотрудников бесплатный кофе?» Чуть в обморок не упала от того, что болтаю невесть что. И переспрашивать было стыдно, чтобы еще что-то не ляпнуть. © user4674004 / Pikabu

Первая работа моя была аистом в роддоме (ростовой куклой). Ты напяливаешь на себя такой костюм, в котором и зимой-то неимоверно жарко, а летом так тем более, и, когда приходят родители с ребенком на выписку, их встречают, поздравляют и говорят: «А еще поздравить вас прилетел наш аист». После этого ты выходишь из-за ширмочки и делаешь что-нибудь в духе птицы (крылышками там помахать, все такое). Больше всего бесило то, что клюв не держался, ибо был сделан из мягкого материала (предположительно, поролона). © Poindexter / Pikabu

Работал в бассейне на выставочном стенде с едой. По-моему, я хомячил больше, чем продавал. А главное, мне за это еще и платили. Отличная работа. © ishyaboyee / Reddit

В 17 лет я пела в джаз-группе. Как-то мы выступали на берегу моря, сцена была прямо на пляже. Для зрителей на песке установили столики, горели свечи, шум прибоя. Красота. И тут во время концерта одной вокалистке в рот залетела муха. Я потом даже петь не могла.

Устроилась в торговую сеть администратором. Начальник с порога огорошил: будешь, мол работать каждый день, двое суток днем, потом двое — вечером, и так по кругу. Обалдела я знатно, спрашиваю: «А как же выходные?» Он глаза выпучил и выдал: «Ой, ну так у вас же целых два дня будет, чтобы выспаться, а в следующие два дня свободен весь вечер». Ушла оттуда. Начальнику сказала, что крепостное право отменили полтора века назад, а он даже не понял. © Подслушано / Ideer

Меня взяли помощником администратора в отцовскую контору. Я должен был отвечать на телефонные звонки. И все бы ничего, да только в фирме еще работали мой папа, два его брата, дедушка и еще один родственник. И у всех были одинаковые фамилии. Обычный телефонный разговор звучал примерно так:

— Здравствуйте, это компания X, чем я могу вам помочь?

— Позовите, пожалуйста... — тут звучала наша фамилия.

— А какого именно?

— Ой, даже не знаю...

Обычно я просто выяснял, по какому вопросу звонил человек, и таким образом вычислял нужного родственника. Все они работали в разных отделах. Любимым моим вопросом было: «А сколько вообще людей с такой фамилией у вас работает?» Когда я отвечал, что шестеро, следовало изумленное мычание. © DoWidzenia / Reddit

Устроился я на фабрику по производству сиропа для газировки. Поставили меня к одному из аппаратов, который смешивал сахарный раствор, концентрат и воду. Первый день, вдруг какой-то шум в цехе — все бегут на улицу. Оказывается, пчелы налетели. Выключаю машину. Но что-то делаю не так, и она меня обдает фонтаном этого сиропа с головы до ног. От пчел-то я спасся, но на улице пришлось стоять прямо на солнцепеке, и скоро я был покрыт прочной оранжевой коркой. Настоящий леденец. Уволился через 3 дня. © poppasocket / Reddit

На заре трудовой деятельности работал я в пекарне. Мы продавали крендели. Выпечку перед продажей нужно было макнуть в жбан с теплым маслом и посыпать солью. Жбан был здоровенный и вмещал в себя около 20 л. А главное, каждый вечер нужно было тащить эту штуку в холодильник. Мы ненавидели эту работу: крышка плохо прилегала, и все боялись пролить масло. И вот одна девчонка забыла проверить, хорошо ли закрыт жбан, поскользнулась, и вся жидкость вылилась на нее. Она была буквально покрыта маслом с головы до ног. © itsbcos / Reddit

Когда учился в старших классах, я подрабатывал в пиццерии. И вот приходит к нам как-то дама и начинает раздавать какие-то брошюры, где всякая чушь о ней напечатана. А самое смешное то, что на ней была футболка с ее собственной фоткой и подписью под ней: «Не доверяйте этой женщине». Заказала маленькую пиццу «Пеперони», а пока та готовилась, наша клиентка вышла на улицу, начала орать, прыгать и размахивать руками. Вот это было нечто. © C8H9NO2 / Reddit

Родственник помог мне устроиться на первую работу. Я должна была шить чехлы на катера и лодки. Как надо работать со швейной машинкой, я знала весьма приблизительно. Зато мне было скучно, да и денежки бы не помешали. И вот первый день. Владелец, мрачноватый мужик, кивает на 3 катера и говорит, что для них нужны чехлы и это будут моим первым заданием. Измерила первый и постаралась нарисовать выкройку. Получился прямоугольник. Но лодка-то не была прямоугольной. Я занервничала, позвонила маме — повелительнице швейных машинок и знатоку геометрии. Попробовала следовать ее советам, но лучше не стало. В результате мама приехала и помогла мне сшить первый чехол. Вернее, она это сделала, а я так, внесла пару деталей. Вечером я, мама и владелец все обсудили и сошлись на том, что лучше бы мне уволиться. © Jane Melvin / Quora

Устроилась я на работу в психиатрическое заведение. Первый день, я еще форму не надела, а уже заблудилась в бесконечных коридорах. Стучу в дверь, открывает доктор и говорит: «Садись, милая, я тебе помогу». Объясняю, что работаю тут, а он в ответ: «Так я здесь тоже для этого, дорогая». Тут я и поняла, что стучаться в дверь в подобном заведении, да еще и без рабочей одежды, было большой ошибкой. Доказать, что со мной все в порядке, было невозможно. В общем, дала доктору телефон моего начальства, и он смущенно заметил, что за мной скоро придут. © Susan Rose / Quora

Устроилась я после вуза в крупную компанию бухгалтером. Выхожу в первый день, а там нежданчики один за другим: очумелая система штрафов, друг друга все называют не по имени, а по прозвищу. Но самый отпад случился, когда кто-то из сотрудников вышел в туалет и отсутствовал больше 15 минут. А когда вернулся, у него тут же появилось на компе «окошечко» с просьбой внести причину отсутствия на рабочем месте. В итоге отработала 4 часа, отпросилась в университет и на следующий день «уволилась». © neskazhinskaya / Pikabu

Тетя устроилась воспитателем в садик. На прогулке спрашивает она одного мальчика: «Как тебя зовут?» Он: «Алеша». Тетя напряглась: в списке детей никакого Алеши не было. Вернулись в помещение, заведующая: «Ну, что, все?» Тетя, да, мол, вот и мы с Алешкой пришли. «Это не Алеша, а Даня». А потом мама малыша разъяснила, что он всем Алешей Поповичем представляется. © Подслушано / Ideer

В этой статье — истории пользователей, чьи дочки и сынки пошли в детский сад и принесли оттуда кучу историй, которые когда-нибудь станут семейными байками.

На своей первой работе я продержалась 1 день. Было мне лет 14, и я устроилась в детский музей. Предполагалось, что я буду ухаживать за змеями, ящерицами и прочими рептилиями. Меня обуревали восторг и такой энтузиазм, что я как-то упустила один момент: змей, ящериц и других рептилий я просто на дух не переношу. И вот первый рабочий день, меня приводят в комнату со всеми этими клетками и террариумами и говорят, что в мои обязанности входит кормить созданий, чистить вольеры, ну и заодно в комнате убирать. Я тут же вцепилась в веник, стала подметать пол. До конца дня это орудие труда из рук не выпускала. В общем, вечером ушла домой и больше на работу не возвращалась. © Nanette Kirk / Quora

Первый рабочий день в поликлинике. Пыталась пройти сквозь огромную толпу бабушек, мам с ревущими детьми к своему кабинету. Накричали, сказали вставать в конец очереди. Пыталась объяснить, что я и есть фельдшер — просто не услышали. Расплакалась, позвала заведующую, она всех построила, бабушки рассказывали о проблемах детишек пряча глаза, а мне стыдно, что сама отпор не дала. © Подслушано / Ideer