20 фото, на которых большая разница соседствует со счастливой улыбкой

Героями нашей статьи стали люди, которые поработали над собой и теперь себя от радости не помнят. Для того чтобы измениться, кому-то из них понадобилось несколько лет, другим же удалось сделать это гораздо быстрее. Но в любом случае они рады поделиться фотографиями своего прогресса.

«Я просто похудела и увеличила губы, но вау, как изменилось мое лицо!»

«Решился наконец на накладку из волос. Пока привыкаю, но уже счастлив»

«2,5 года в брекетах»

«Сделала липосакцию подбородка. Уверенность в себе взлетела просто до небес!»

Ты выглядишь как совершенно другой человек! © itsyourmom1 / Reddit

«Я в 31 и в 41 год. Просто поставила в приоритет себя. А еще добавила ботокс, дорогущий уход за кожей и косметику»

Вот это разница, аж дыхание перехватило. Даже близко на свой возраст не выглядишь. © Msink / Reddit

«Сбросил около 70 кг»

«Я в 14 и в 26. Просто начал любить себя, а не свою бывшую»

Кто бы мог подумать, что твоя линия челюсти просто скрывалась! © currylover95 / Reddit

«За 2 года вся моя жизнь изменилась. Я похудела, много двигаюсь, занимаюсь спортом и борюсь с депрессией каждый день»

«Вот как я изменился почти за год. Это был долгий путь»

«Это я после трех сеансов микронидлинга и RF-лифтинга. Также открыла для себя корейский уход за кожей и стала поклонницей муцина улитки»

«Как же я довольна своими новыми бровями! Прошел всего час, а жизнь уже изменилась»

Я обычно никогда не пишу комментарии, но как же круто они на тебе смотрятся! Потрясающе. © ___CupCake / Reddit

«Между этими фото разница в один год. Я как будто заново открыла себя и свой стиль»

«Похудела. Оказалось, что мой генетический двойной подбородок не такой уж и генетический»

«До брекетов и после»

«Вот как я изменился за год»

«Я в 19 и в 25 лет. Прошла лечение аутоиммунных заболеваний и полюбила крутой макияж»

«Вот такая разница за 2 года. Последние несколько лет были сумасшедшими: развод, переезд. Но сегодня я наконец-то счастлива»

Потрясающе выглядишь! И намного моложе. © DeedaInSeattle / Reddit

«Я до перманентного макияжа бровей и после»

Прям видно, насколько уверенней вы теперь себя чувствуете! В этом и есть красота. Вам очень идет. © Cultural-Error597 / Reddit

«Попрощался со своей ужасной прической»