20 фото, на которых большая разница соседствует со счастливой улыбкой
Фотоподборки
3 часа назад
Героями нашей статьи стали люди, которые поработали над собой и теперь себя от радости не помнят. Для того чтобы измениться, кому-то из них понадобилось несколько лет, другим же удалось сделать это гораздо быстрее. Но в любом случае они рады поделиться фотографиями своего прогресса.
«Я просто похудела и увеличила губы, но вау, как изменилось мое лицо!»
- Потрясающее преображение! © StrongBumblebee8557 / Reddit
«Решился наконец на накладку из волос. Пока привыкаю, но уже счастлив»
«2,5 года в брекетах»
«Сделала липосакцию подбородка. Уверенность в себе взлетела просто до небес!»
- Ты выглядишь как совершенно другой человек! © itsyourmom1 / Reddit
«Я в 31 и в 41 год. Просто поставила в приоритет себя. А еще добавила ботокс, дорогущий уход за кожей и косметику»
- Вот это разница, аж дыхание перехватило. Даже близко на свой возраст не выглядишь. © Msink / Reddit
«Сбросил около 70 кг»
«Я в 14 и в 26. Просто начал любить себя, а не свою бывшую»
Т.е. в 14 он выглядел так, потому что думал о бывшей? Как же он выглядел в пять, интересно. Находился в токсичных отношениях?
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- Кто бы мог подумать, что твоя линия челюсти просто скрывалась! © currylover95 / Reddit
«За 2 года вся моя жизнь изменилась. Я похудела, много двигаюсь, занимаюсь спортом и борюсь с депрессией каждый день»
«Вот как я изменился почти за год. Это был долгий путь»
«Это я после трех сеансов микронидлинга и RF-лифтинга. Также открыла для себя корейский уход за кожей и стала поклонницей муцина улитки»
- Отличный результат! © ohno_xoxo / Reddit
«Как же я довольна своими новыми бровями! Прошел всего час, а жизнь уже изменилась»
Девушка красивая, брови - супер, но блин, чего там могло у неё прям в жизни измениться за час
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- Я обычно никогда не пишу комментарии, но как же круто они на тебе смотрятся! Потрясающе. © ___CupCake / Reddit
«Между этими фото разница в один год. Я как будто заново открыла себя и свой стиль»
«Похудела. Оказалось, что мой генетический двойной подбородок не такой уж и генетический»
«До брекетов и после»
«Вот как я изменился за год»
«Я в 19 и в 25 лет. Прошла лечение аутоиммунных заболеваний и полюбила крутой макияж»
«Вот такая разница за 2 года. Последние несколько лет были сумасшедшими: развод, переезд. Но сегодня я наконец-то счастлива»
Охринеть, это будто её бабушка. Я в шоке. Это мега крутое преображение
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- Потрясающе выглядишь! И намного моложе. © DeedaInSeattle / Reddit
«Я до перманентного макияжа бровей и после»
- Прям видно, насколько уверенней вы теперь себя чувствуете! В этом и есть красота. Вам очень идет. © Cultural-Error597 / Reddit
«Попрощался со своей ужасной прической»
«Как же круто, что я сделала липосакцию подбородка! Мою шею наконец-то видно!»
А вот еще несколько статей с фотографиями людей, которые изменились внешне:
Фото на превью Abbie420newman1 / Reddit
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