18 фотосравнений, увидев которые хочется воскликнуть: «Да не может такого быть!»

Мы часто любим сравнивать: как выглядели люди раньше и сейчас, как изменились вещи, которыми долго пользовались. И фотографии наглядно демонстрируют контраст. Именно такими снимками поделились герои нашей подборки.

«Вот так я изменилась за 3 года»

Грудное молоко через 3 дня и 8 недель после родов

Слева газировка из Португалии, а справа — из Америки

«Новая батарея и та, что была в моем ноутбуке в течение двух лет»

Вода из реки Миссисипи. Слева — взяли из истока, справа — из устья

«Заказала бананы, и мне доставили вот такие»

«Упаковка конфет стала белой после того, как я изменил цвет освещения»

«Мое растение просто король драмы. Фото справа — это всего через 20 минут после полива»

«Вот как я изменилась за 5 лет!»

На фото будто мать и дочь, а не один и тот же человек. © Gholgie / Reddit

Новая свеча зажигания и та, которой 50 лет

«Клубника из магазина и ягодка из моего сада»

Насос для внутривенного вливания жидкости 1990 и 2020 годов

Трава, на которой произошел небольшой пожар, отросла гораздо быстрее, чем та, которую огонь не затронул

Летняя и зимняя «шуба» бесшерстной собаки

© Paper_Parasaur / Reddit Zest 53 минуты назад Думаю, что их точно так же надо мазать солнцезащитным кремом с высоким фактором УФ защиты, как и людей под солнцем. Думаю, что в целом такой сильный загар так же неполезен для них, как и для людей. - - Ответить

«Под ультрафиолетовым светом становится видно, что с моими зубами не так. Две фарфоровые коронки не светятся, как остальные зубы»

«Добавила на свое детское фото себя взрослую»

Одна и та же модель лежанки для собак с разницей в 3 года. Левая все время была на улице и вот так выгорела на солнце

«Я в одном и том же платье, только с разницей в 2 года»