18 фотосравнений, увидев которые хочется воскликнуть: «Да не может такого быть!»
Народное творчество
1 час назад
Мы часто любим сравнивать: как выглядели люди раньше и сейчас, как изменились вещи, которыми долго пользовались. И фотографии наглядно демонстрируют контраст. Именно такими снимками поделились герои нашей подборки.
«Вот так я изменилась за 3 года»
- Ни фига себе! © Sacdaddicus / Reddit
Грудное молоко через 3 дня и 8 недель после родов
Слева газировка из Португалии, а справа — из Америки
«Новая батарея и та, что была в моем ноутбуке в течение двух лет»
Вода из реки Миссисипи. Слева — взяли из истока, справа — из устья
«Заказала бананы, и мне доставили вот такие»
«Упаковка конфет стала белой после того, как я изменил цвет освещения»
«Мое растение просто король драмы. Фото справа — это всего через 20 минут после полива»
«Вот как я изменилась за 5 лет!»
- На фото будто мать и дочь, а не один и тот же человек. © Gholgie / Reddit
Новая свеча зажигания и та, которой 50 лет
«Клубника из магазина и ягодка из моего сада»
Насос для внутривенного вливания жидкости 1990 и 2020 годов
Трава, на которой произошел небольшой пожар, отросла гораздо быстрее, чем та, которую огонь не затронул
Летняя и зимняя «шуба» бесшерстной собаки
Думаю, что их точно так же надо мазать солнцезащитным кремом с высоким фактором УФ защиты, как и людей под солнцем. Думаю, что в целом такой сильный загар так же неполезен для них, как и для людей.
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«Под ультрафиолетовым светом становится видно, что с моими зубами не так. Две фарфоровые коронки не светятся, как остальные зубы»
«Добавила на свое детское фото себя взрослую»
Одна и та же модель лежанки для собак с разницей в 3 года. Левая все время была на улице и вот так выгорела на солнце
«Я в одном и том же платье, только с разницей в 2 года»
- Вот это да! Справа будто совершенно другой человек. © Creationiskey / Reddit
Если вам хочется еще увидеть наглядные примеры большой разницы, то вот вам несколько таких подборок:
Фото на превью StickShiftedd / Reddit
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