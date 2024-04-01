20 фото, которые показывают пропасть между «было» и «стало»

Народное творчество
1 час назад

Понять масштаб произошедших изменений обычно проще, если сравнить фото предмета или объекта в начале и в конце. Такая наглядность обычно вызывает вау-эффект, ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И наша статья — очередное тому доказательство.

«Я перешла с 62 размера одежды на 44»

O_о
32 минуты назад

Это 44?! Ппц она миниатюрная, наверное. У меня сейчас даже некоторые вещи 44 маломерки, а лет эдак с десять назад почти всё носила 44, и я была у́же раза в полтора так в руках и в 4 раза в груди

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«Моя собака до и после прогулки»

Vorchun
27 минут назад

А если местами фото поменять? До и после внезапного медведя.

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«Я набрала всего 5 кг, а смотрите, какая разница!»

Светлана
1 день назад

Хороша девка! Была стройняшка, но стала ещё лучше! Не понимаю современную моду на ходячих вешалок.

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«Моя мама сделала подтяжку лица. Ей 66 лет»

  • Будто скинула 20 лет, хотя выглядит очень естественно. © Why0Why1000 / Reddit

«Мой прогресс в оформлении тортиков: слева — самый первый, справа — последний»

«Нашла свой идеальный тональник. Фото до и после — это просто вау!»

Svetlana Svetlana
1 час назад

Чё-то ржу. Не сердитесь, пожалуйста, но на фото "до" такое выражение лица...

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«Я начала пить больше воды и ходить. Сама не могу поверить, как это изменило меня!»

«Растение после 2 лет любви и заботы»

«Раньше у меня было прозвище «Дурнушка Бэтти»

«Я в 26 и 33. Никаких диет или операций, только здоровый образ жизни»

«Этой игрушке уже 63 года. Ее ремонтировали практически все в нашей семье: я, мама, дяди и тети, бабушки»

«Прошло полгода с момента операции на носу»

«Мои изменения за 2 года. Вес остался тот же, но я начала заниматься спортом. Вот как мышцы влияют на общий вид»

Татьяна Лобанова
1 час назад

Девушка стала держать спину и опустила плечи, сразу подтянулась вся фигура. А вес мог не измениться, потому что мышцы намного тяжелее жира, жировая ткань уменьшилась, но мышцы накачались. Красивая девушка.

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«Решил прибраться в гардеробной»

«Прошло 3 года после операции по восстановлению ушей»

«Иногда я не узнаю саму себя»

«Постригли песеля — фото до и после»

«Работала над мышцами на руках. Прогресс за 3,5 года»

«Немного переделал старую татуировку»

«Поменяла образ жизни и стала ухаживать за кожей»

Маша
1 день назад

Пластику сделала, видно же, глаза и нос другие. Вот и весь "уход"

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Люди могут меняться до неузнаваемости, когда перестраивают свой образ жизни. А уж если женщина начинает экспериментировать с прической или макияжем, то иногда ее и родная мама не с первого раза узнать может.

Фото на превью marykunt / Reddit

Комментарии

Уведомления
Светлана
1 день назад

Добавили 2 новых фото и выдали за новый выпуск. Может думают, что их смотрят и читают только склеротики и маразматики?

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Йог Сотот крут
42 минуты назад

зачем стройная девушка набрала 5 кило мышц, я так понимаю? было всё и так хорошо. А"дурнушка" и раньше не была дурнушкой

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Vorchun
33 минуты назад

А как показать пропасть времени и нервов, если это единственная видимая разница между было и стало?

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