Это 44?! Ппц она миниатюрная, наверное. У меня сейчас даже некоторые вещи 44 маломерки, а лет эдак с десять назад почти всё носила 44, и я была у́же раза в полтора так в руках и в 4 раза в груди
20 фото, которые показывают пропасть между «было» и «стало»
Понять масштаб произошедших изменений обычно проще, если сравнить фото предмета или объекта в начале и в конце. Такая наглядность обычно вызывает вау-эффект, ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И наша статья — очередное тому доказательство.
«Я перешла с 62 размера одежды на 44»
- У вас даже нос похудел! © peascreateveganfood / Reddit
«Моя собака до и после прогулки»
«Я набрала всего 5 кг, а смотрите, какая разница!»
Хороша девка! Была стройняшка, но стала ещё лучше! Не понимаю современную моду на ходячих вешалок.
«Моя мама сделала подтяжку лица. Ей 66 лет»
- Будто скинула 20 лет, хотя выглядит очень естественно. © Why0Why1000 / Reddit
«Мой прогресс в оформлении тортиков: слева — самый первый, справа — последний»
«Нашла свой идеальный тональник. Фото до и после — это просто вау!»
Чё-то ржу. Не сердитесь, пожалуйста, но на фото "до" такое выражение лица...
«Я начала пить больше воды и ходить. Сама не могу поверить, как это изменило меня!»
Ага, а что она ещё села на диету и что между фотками 20 месяцев - так, мелочи.
«Растение после 2 лет любви и заботы»
«Раньше у меня было прозвище «Дурнушка Бэтти»
«Я в 26 и 33. Никаких диет или операций, только здоровый образ жизни»
«Этой игрушке уже 63 года. Ее ремонтировали практически все в нашей семье: я, мама, дяди и тети, бабушки»
«Прошло полгода с момента операции на носу»
«Мои изменения за 2 года. Вес остался тот же, но я начала заниматься спортом. Вот как мышцы влияют на общий вид»
Девушка стала держать спину и опустила плечи, сразу подтянулась вся фигура. А вес мог не измениться, потому что мышцы намного тяжелее жира, жировая ткань уменьшилась, но мышцы накачались. Красивая девушка.
«Решил прибраться в гардеробной»
«Прошло 3 года после операции по восстановлению ушей»
Заминусуйте меня, но не понимаю тату на лице. В целом к татуировкам хорошо отношусь, но не на лице. Как клеймо
«Иногда я не узнаю саму себя»
«Постригли песеля — фото до и после»
«Работала над мышцами на руках. Прогресс за 3,5 года»
«Немного переделал старую татуировку»
«Поменяла образ жизни и стала ухаживать за кожей»
Люди могут меняться до неузнаваемости, когда перестраивают свой образ жизни. А уж если женщина начинает экспериментировать с прической или макияжем, то иногда ее и родная мама не с первого раза узнать может.
Комментарии
Добавили 2 новых фото и выдали за новый выпуск. Может думают, что их смотрят и читают только склеротики и маразматики?
зачем стройная девушка набрала 5 кило мышц, я так понимаю? было всё и так хорошо. А"дурнушка" и раньше не была дурнушкой
А как показать пропасть времени и нервов, если это единственная видимая разница между было и стало?