20 фото, которые показывают пропасть между «было» и «стало»

Понять масштаб произошедших изменений обычно проще, если сравнить фото предмета или объекта в начале и в конце. Такая наглядность обычно вызывает вау-эффект, ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И наша статья — очередное тому доказательство.

«Я перешла с 62 размера одежды на 44»

© Low_Use_957 / Reddit O_о 32 минуты назад Это 44?! Ппц она миниатюрная, наверное. У меня сейчас даже некоторые вещи 44 маломерки, а лет эдак с десять назад почти всё носила 44, и я была у́же раза в полтора так в руках и в 4 раза в груди - - Ответить

У вас даже нос похудел! © peascreateveganfood / Reddit

«Моя собака до и после прогулки»

«Я набрала всего 5 кг, а смотрите, какая разница!»

«Моя мама сделала подтяжку лица. Ей 66 лет»

Будто скинула 20 лет, хотя выглядит очень естественно. © Why0Why1000 / Reddit

«Мой прогресс в оформлении тортиков: слева — самый первый, справа — последний»

«Нашла свой идеальный тональник. Фото до и после — это просто вау!»

«Я начала пить больше воды и ходить. Сама не могу поверить, как это изменило меня!»

«Растение после 2 лет любви и заботы»

«Раньше у меня было прозвище «Дурнушка Бэтти»

«Я в 26 и 33. Никаких диет или операций, только здоровый образ жизни»

«Этой игрушке уже 63 года. Ее ремонтировали практически все в нашей семье: я, мама, дяди и тети, бабушки»

«Прошло полгода с момента операции на носу»

«Мои изменения за 2 года. Вес остался тот же, но я начала заниматься спортом. Вот как мышцы влияют на общий вид»

Татьяна Лобанова 1 час назад Девушка стала держать спину и опустила плечи, сразу подтянулась вся фигура. А вес мог не измениться, потому что мышцы намного тяжелее жира, жировая ткань уменьшилась, но мышцы накачались. Красивая девушка. - - Ответить

«Решил прибраться в гардеробной»

«Прошло 3 года после операции по восстановлению ушей»

«Иногда я не узнаю саму себя»

«Постригли песеля — фото до и после»

«Работала над мышцами на руках. Прогресс за 3,5 года»

«Немного переделал старую татуировку»

«Поменяла образ жизни и стала ухаживать за кожей»