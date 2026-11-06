Котопятница в редакции

У меня своих котиков пока что нет, поэтому я показываю маминых. Это «маменькин цветочек» Мурка — нежная кошечка с крылышками, как у ангела, на спине.

А вот это — рыжий бандит Тимофей. Ветеринар строго-настрого запретил Тимофею много есть и наказал худеть. И теперь в доме происходит психологическая игра: кто над кем возьмет верх. Тимоша жалобно изображает голодные приступы, а мама — пытается держаться.