Госпожа Агафья и паучок, которому несказанно повезло, что его на окне не заметили...
Котопятница в редакции
Мы в ADME очень любим котиков, поэтому придумали милую традицию, которой придерживаемся вот уже несколько лет. Каждую пятницу мы с коллегами делимся снимками своих питомцев и рассказываем новости о них.
У меня своих котиков пока что нет, поэтому я показываю маминых. Это «маменькин цветочек» Мурка — нежная кошечка с крылышками, как у ангела, на спине.
А вот это — рыжий бандит Тимофей. Ветеринар строго-настрого запретил Тимофею много есть и наказал худеть. И теперь в доме происходит психологическая игра: кто над кем возьмет верх. Тимоша жалобно изображает голодные приступы, а мама — пытается держаться.
У меня тоже своих котиков нет. К сожалению, аллергия( вот хожу любуюсь и кормлю уличных
Мой Карлуша немножечко напрягся, но я ему сказала, что у него "бока лица" в самый раз.
А Тимоше мы желаем поскорее прийти к идеальному нужному весу
«Бока лица» у Тимофея скоро будут тоже больше туловища, как у кота из актуального мема, так что буду держать всех в курсе, как идет похудательный процесс. Пожелайте нам удачи!
Присоединяйтесь к нашей еженедельной традиции — делитесь фотками своих пушистиков. Такую красоту прятать ни в коем случае нельзя!
Комментарии
А это котик Фреечка. кто скажет, что она - не котичка, тот может первый кинуть в нас мячиком. Фреечка такая хорошая девочка, что, посмотрите, от нее аж сияние идет.
Дамы и господа, уберите от экранов беременных и нервных, котик Эллиот хочет показать вам, как делать ножкой ХОБА!
Спасибо за статью! Это просто милашество, то, что нужно после рабочей недели) вот котики