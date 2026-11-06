Котопятница в редакции

Животные
06.11.2026
Котопятница в редакции

Мы в ADME очень любим котиков, поэтому придумали милую традицию, которой придерживаемся вот уже несколько лет. Каждую пятницу мы с коллегами делимся снимками своих питомцев и рассказываем новости о них.

Gerda Lavender
только что

Госпожа Агафья и паучок, которому несказанно повезло, что его на окне не заметили...

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У меня своих котиков пока что нет, поэтому я показываю маминых. Это «маменькин цветочек» Мурка — нежная кошечка с крылышками, как у ангела, на спине.

А вот это — рыжий бандит Тимофей. Ветеринар строго-настрого запретил Тимофею много есть и наказал худеть. И теперь в доме происходит психологическая игра: кто над кем возьмет верх. Тимоша жалобно изображает голодные приступы, а мама — пытается держаться.

Кира
только что

У меня тоже своих котиков нет. К сожалению, аллергия( вот хожу любуюсь и кормлю уличных

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Елена Р.
только что

Мой Карлуша немножечко напрягся, но я ему сказала, что у него "бока лица" в самый раз.
А Тимоше мы желаем поскорее прийти к идеальному нужному весу

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«Бока лица» у Тимофея скоро будут тоже больше туловища, как у кота из актуального мема, так что буду держать всех в курсе, как идет похудательный процесс. Пожелайте нам удачи!

Юлия В.
только что

Да, вот здесь четко видно "бока лица", плавно перетекающие в "бока шеи"😊

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Присоединяйтесь к нашей еженедельной традиции — делитесь фотками своих пушистиков. Такую красоту прятать ни в коем случае нельзя!

Комментарии

Уведомления
Юлия Б.
только что

А это котик Фреечка. кто скажет, что она - не котичка, тот может первый кинуть в нас мячиком. Фреечка такая хорошая девочка, что, посмотрите, от нее аж сияние идет.

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Инна И.
только что

Дамы и господа, уберите от экранов беременных и нервных, котик Эллиот хочет показать вам, как делать ножкой ХОБА!

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Neeee27
только что

Какие у всех великолепные питомцы!!! Загляденье!!!

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Кира
только что

Спасибо за статью! Это просто милашество, то, что нужно после рабочей недели) вот котики

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