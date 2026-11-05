20+ вывесок и объявлений, авторы которых явно знают толк в хорошей шутке

Уличные вывески, объявления в подъездах и в сети давно стали отдельным видом городского искусства. Случайная опечатка, чрезмерная строгость или внезапный порыв творчества легко превращают сияющий баннер или клочок бумаги в комедийный шедевр. Автор этих строк на днях не сдержала улыбку, наткнувшись на огромную вывеску: «Доставка сушей по всему городу». Перед вами фото и истории о том, как попытки привлечь внимание заряжают позитивом, а порой даже меняют жизнь.