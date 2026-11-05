20+ вывесок и объявлений, авторы которых явно знают толк в хорошей шутке
Уличные вывески, объявления в подъездах и в сети давно стали отдельным видом городского искусства. Случайная опечатка, чрезмерная строгость или внезапный порыв творчества легко превращают сияющий баннер или клочок бумаги в комедийный шедевр. Автор этих строк на днях не сдержала улыбку, наткнувшись на огромную вывеску: «Доставка сушей по всему городу». Перед вами фото и истории о том, как попытки привлечь внимание заряжают позитивом, а порой даже меняют жизнь.
- У почтового ящика нашла записку: «34 квартира, хватит днем ходить на каблуках!» А я в это время на работе, дома только муж. Записку спрятала, мужу ни слова. Через день пришла домой пораньше. Вижу у ящика новую записку: «34 квартира! Спасибо за угощение». И наша тарелка с конфетами стоит. Оказалось, это свекровь стала заходить готовить сыну. Она у нас женщина элегантная: даже по квартире ходит в туфлях на небольшом каблуке. Соседка снизу поднялась попенять ей на шум, а свекровь открыла дверь в фартуке и угостила горячими пирожками с творогом: «Это вам в знак извинения!» Соседка растаяла. Пустую тарелку возвращать не принято, вот она и принесла конфет, оставив у ящика, потому что дома никого не застала.
Чисто молочные пельмени из отборного творога
- Работали в одном здании с продавцами шин для авто. Их офис был прямо по коридору, на двери — громадная фотка шины и надпись «ШИНЫ ТУТ», а чтобы попасть к нам, надо было пройти по этому коридору и еще повернуть. Каждый день 5-10 человек доходили до нас и спрашивали шины. После того как повесили объявление: «Подскажем, где шины, за 100 ₽», люди доходили, разворачивались и шли самостоятельно их искать. Конечно, находились, довольно часто, кто ворчал: «Вам что, сложно показать?» Но только один раз за 3-4 года мужик достал сотку, и мы его отвели за угол, где он только что проходил, и показали. Сотка эта красовалась потом на этом объявлении.
Ну это вы зря, стольких потенциальных клиентов упустили)) к примеру, человек спрашивает где шины, вы улыбаетесь и говорите, да зачем вам шины, вот у нас такие туры все включено шикарные)) ну или чем там вы занимаетесь)))
Хорошо-хорошо, мы не настаиваем
- Наткнулась на вакансию от цветочного магазина: «Срочно требуется ночной флорист. Опыт не нужен. Главное — отсутствие фантазии». Прихожу на собеседование, а хозяйка заявляет: «Наш прошлый сотрудник был художником. Мы просили его собрать тридцать дежурных букетов из семи тюльпанов к утреннему открытию в праздники. А он полночи творил: добавлял туда ветки березы, шишки, крутил спирали и называл это „дыханием весенней тайги“. Красиво, но спешащие на работу люди просили нормальные тюльпаны!» Она дала мне семь цветков, ленту и сказала: «Свяжи ровно». Я молча сделала самый скучный в мире узел. Хозяйка тут же приняла меня на работу.
- В нашем городе недавно появилось объявление: «Приглашаем желающих на уборку картошки. Из пяти собранных мешков один — ваш. За каждую борозду выдаются купоны. Участник, набравший наибольшее количество купонов, получит ПРИЗ! МАШИНУ!» А на другой строке мелкими буквами: «навоза».
Вот повезет кому-то! Заплатят деньгами!
- Искал съемную квартиру и наткнулся на столбе на листочек: «Сдам однушку порядочному человеку. Мебель есть, кот прилагается, выселению не подлежит». Позвонил из чистого любопытства. Выяснилось, что хозяйка уезжает на год, а ее рыжий кот Василий категорически отказывается менять район проживания и переезжать к ее маме. В итоге мы с Василием отлично поладили на просмотре: он с первого взгляда одобрил мою куртку и лег на нее спать. Я прожил там два года в статусе идеального квартиранта при строгом, но справедливом усатом арендодателе.
Боюсь даже представить, что там за вещь продается
Сразу подумала - продаются там пластиковые окна, еще и двери, может быть. Вернее даже, стоят там образцы, человек заказывает понравившиеся, ему потом их изготавливают и устанавливают.
- Я сегодня шел по улице, на столбе объявление висит. Сверху небольшими буквами что-то вроде «Индивидуальные курсы английского». А ниже большими буквами, на все объявление: «INGLISH». У меня такое чувство, что что-то там нечисто.
Жаль, не сфоткала, шла сегодня, на дороге баннер про открытие нового пвз, даже адрес написан ПарашУтная улица. У зачеркнута маркером и поправлено на Ю, жителям улицы наверное обидно стало, исправили
Пицце и я — лучшие друзья
- Соглашусь с тем, что люди у нас интересные, каждый день убеждаюсь в этом все больше и больше. Буквально на выходных на нашем доме появилось объявление: «Куплю квартиру в вашем доме. Номер телефона. Владельцы первых и последних этажей: просьба не беспокоить! Как и агентства!» Все бы ничего, но дом у нас двухэтажный, и вся улица в таких домах. Но при этом такое объявление висит на каждом доме нашей улицы.
Я лично такие расклеивала, когда в молодости подрабатывала в агентстве недвижимости. Задание было клеить абсолютно на всех домах без разбора.
А у нас все кухни с высшим образованием
- Я на днях увидела объявление на витрине небольшого магазина: «Уважаемые покупатели! В продаже появились новые булочки с изюмом. Если вам попалась булочка без изюма, значит, изюм просто ушел в соседнюю булочку за 60 рублей. Приятного аппетита!»
Что же вы там такое продаете? Заинтриговали...
А у вас точно элитные обои? А это точно павильон П7? Шавуха ваша со свежим огурцом? Не люблю маринованные.
- Если хотите, можете, конечно, не верить в любовь. Но некоторые люди просто созданы друг для друга. Я однажды разместил в интернете объявление: «Ищу друзей. Гена». На следующий же день ко мне добавилась девушка с комментарием: «Ну что, Гена, буду твоей Чебурашкой». Позавчера у нас была свадьба.
Мне парочку «Майбахов» заверните, пожалуйста. И сдачу дайте яхтами
- Реальное объявление о вакансии на сайте провайдера:
«Функции:
— быстрое определение того, что хочет абонент;
— ответы на официальном сайте;
— определение неисправности по фразе „У меня ничего не работает!“
Требования:
— опыт работы в сфере информационных технологий более 1 года;
— высшее образование не возбраняется.
Условия: сами знаете какие + отдельное большое кресло».
Обычно пишут: Дружный коллектив и кофе-поинт, а тут сразу по фактам: страдать придется много, но хотя бы в удобном кресле.
«Почему „Ы“? Чтоб никто не догадался!»
- Когда занимаешься вопросом аренды квартиры для себя, в интернете натыкаешься на очень много интересных объявлений. Я видел, как сдают квартиры на пересечении улиц, которые являются параллельными, видел объявление, в котором сдавали квартиру в офисном здании (в котором я работаю). Сегодня увидел еще один интересный момент, цитирую: «Сдам двухкомнатную квартиру 52 м² на четвертом этаже одноэтажного кирпичного дома». На четвертом этаже. Одноэтажного дома. Супер.
- Пару лет назад над мужем кто-то решил подшутить: оставил его номер то ли на доске объявлений, то ли еще где, и время от времени ему звонили незнакомые люди и спрашивали: «Здравствуйте, вы даете уроки игры на гитаре?» В чем тут прикол, понять было сложно, но мы согласны, что это — самый бессмысленный розыгрыш в истории. Дело в том, что муж раньше уроки не давал, но после этих звонков задумался, а потом начал учить, и через него прошла почти сотня учеников, которые тоже освоили гитару. Кто это сделал, мы так и не узнали, но муж и ученики ему благодарны.
Для тех, кто еще не определился
- Последние два месяца часто посещаю сайт с вакансиями, ибо очень хочу найти себе нормальную работу. Изучаю объявления, листаю сайт и тут нахожу кое-что интересное. Пишет одна компания: «В нашей организации есть возможность для профессионального развития, но на данный момент ни один из сотрудников не проявил себя настолько, чтобы заслужить повышение». Пожалуй, я не стану проявлять к ним свой интерес...
Это как сказать на первом свидании: "Вообще-то я верю в вечную любовь, но все мои бывшие были отвратительными неудачниками, докажи, что ты не такой".
- В Академии языков, для которой я делаю рекламные макеты, решили организовать детский драмкружок. Попросили нарисовать объявление о наборе в группы английского театра. Нарисовал Гамлета, Офелию и Тень Отца. Мне сказали, что сильно мрачно, надо для деток что-то поярче. «Пусть вместо Тени Отца Гамлета будет Карлсон», — пишут мне. Я отвечаю: «Так он же швед!» А они мне: «Ничего, зато деткам знаком».
Представляю, как Карлсон трагическим голосом вещает Гамлету: "Прощай, прощай и помни обо мне", после чего с громким жужжанием улетает в кулису)
Наша подборка была бы неполной без вывески с котиком у зоомагазина
- Первая вакансия на позицию тестировщика, на которую я когда-то откликнулась, была написана очень позитивно. В качестве бонуса обещали пирожки от бабушки одного из разработчиков. Жаль, меня не взяли.
- Увидела на известном сайте очень смешное объявление. На работу приглашался бухгалтер со своей клиентской базой. Мне стало интересно: а для чего бухгалтеру с клиентами идти куда-то? Оказалось, ему предлагают комфортабельный офис, дружный коллектив и поддержку профессионалов. Очень смешно.
Бухгалтер со своей базой обычно сам себе и офис снимет, и кофе купит, и дружный коллектив отправит за дверь, чтобы квартальный отчет не срывали.
А вы часто замечаете курьезные вывески или объявления? Давайте добавим еще порцию юмора в наши будни:
Комментарии
В квартале, где я раньше жила, был небольшой супермаркет с названием "Зеленый лук" и соответствующей неоновой вывеской.
Вся округа его знала, даже бабушки, не говорящие на местном языке.
Этому же хозяину принадлежал еще один овощной магазин - "Голова-капуста"... с фантазией был дядя)
Вот как что сделали люди с объявлением в подъезде. Кстати после этого его сняли