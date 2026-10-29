20+ записей из ученических тетрадей, которые рассмешили всю учительскую

Помните свои школьные тетради и дневники? Мало кто способен просто взять их и выбросить. Ведь порой на этих страницах прячутся наши потешные ошибки, признания, примеры безграничного креатива и забавные пометки учителей. Обычный диктант или контрольная работа запросто могли превратить самый скучный день в целое приключение и уморительную историю. Кто-то сравнивал маму с Мойдодыром, другие рассказывали, как провели лето, а третьи делились самым сокровенным из семейной жизни. Именно такие строчки зачитывали в учительской. Да и мы сами обожаем пересказывать эти байки своим детям и внукам. А в бонусе вас ждет забавный случай про Витю.