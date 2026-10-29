20+ записей из ученических тетрадей, которые рассмешили всю учительскую
Помните свои школьные тетради и дневники? Мало кто способен просто взять их и выбросить. Ведь порой на этих страницах прячутся наши потешные ошибки, признания, примеры безграничного креатива и забавные пометки учителей. Обычный диктант или контрольная работа запросто могли превратить самый скучный день в целое приключение и уморительную историю. Кто-то сравнивал маму с Мойдодыром, другие рассказывали, как провели лето, а третьи делились самым сокровенным из семейной жизни. Именно такие строчки зачитывали в учительской. Да и мы сами обожаем пересказывать эти байки своим детям и внукам. А в бонусе вас ждет забавный случай про Витю.
- Пошла на родительское собрание, а там учительница давай нахваливать мою дочь-разгильдяйку за жизненное сочинение. Даже похвалили меня за хорошее воспитание. Прибегаю домой, обнимаю ее, а она смотрит на меня как на сумасшедшую: «Мам, ну ты чего? Я просто написала то, что учителям нравится — про котяток, сироток и доброту. Рабочая схема!»
Когда ребенок прочел «Русалочку» и заполнил читательский дневник в школу
- Мои племянники учатся во 2-м классе. И им задали написать сочинение о том, какие национальности я знаю. И вот что пишет мой племянник: «У меня много друзей, и они казахи. Миша — казах, Якуб тоже казах, Гусейн — казах, Милана — казах, Тимоша — это кот, он казах. Учительница Екатерина Сергеевна — казах». Я думала, ему поставят двойку, но ему поставили 4, потому что девочки — не казах, а казашки. И теперь его сочинение висит на доске почета.
Жена автора работает учителем. Дала задание написать басню с подробным ТЗ (выбрать отрицательное качество, создать аллегорию). Одна из учениц принесла этот шедевр
- Сын в 5 классе прочитал «Муму». Учитель задал написать сочинение: «Самый понравивщийся момент в повести «Муму». Как будто там может что-то понравиться! И мой сын выдал: «Мне понравилось, что Герасим исполнил последнее желание Муму — накормил ее борщом». Получил трояк. Нет, а что там еще может понравиться?!
Младший брат автора написал сочинение в школу про отца с золотыми руками и не только. Видимо, мы чего-то не знаем
- Я пошла в 5-й класс. Первым заданием по литературе было: «Как я провела лето, счастливые моменты». Я немного подумала и вспомнила один забавный случай. Написала сочинение с такой сутью: мы с папой вместе мыли машину, он решил надо мной подшутить и по-тихому поставил ведро с водой позади меня. Я попой в него села. Папа сверху на меня еще губку с пеной положил. Мы долго смеялись. Учительница вызвала меня к доске и начала говорить, мол, это не счастливый момент лета, как я вообще могла такое написать. Надо было писать про то, например, как я собирала ромашки в поле, бегала за зайками.
Учительница, видимо, решила, что её ученицы - все без исключения Белоснежки.
Когда очень устала, села проверять тетради и случайно сотворила шедевр
- Когда я была мелкой, мы писали мини-сочинение про то, на какого сказочного персонажа похожа мама. Все писали про добрых фей, принцесс, волшебниц, и только я написала, что моя мама — Мойдодыр, потому что постоянно заставляет убирать и ругается.
Автор делится своим первым сочинением в первом классе. Написал он про маму. Интересно, как же жилось маме 40 тысяч лет назад...
- Сыну задали написать сочинение на тему «Что такое любовь?» Тема сложная и достаточно необычная, но мне было очень интересно, что он напишет. Приходит домой злой и грустный, говорит, что получил двойку за сочинение, и протягивает тетрадь. Открываю, смотрю на тему «Что такое любовь?» И внизу всего две строчки: «Не знаю, так как не любил. Папа говорит, что фигня!»
От возраста, конечно, зависит, нго ребенок и про любовь может раскрыть тему. И не обязательно про любовь к представителям противоположного пола. Ну и как сочинение, конечно, - это на двойку.
Детям задали написать сочинение-рецепт, который должен начинаться со слов: «Мне поручили приготовить». Вот что бывает, когда за дело берется сын программиста
Плохой, значит, отец-программист. Не объяснил сыну что алгоритм должен описываться четко и до мельчайших деталей и учитывать все возможные действия пользователя. Это, скорее, взгляд руководителя, а не программиста.
- Когда я училась в третьем классе, нам задали написать рассказ о любом члене семьи. Выбор пал на деда, так как от него я часто слышала какие-то крутые истории из жизни. Я спросила у дедушки, кем он работал. Дед рассказал о работе в цирке, о том, как дрессировал слонов и жирафов. Жирафы ходили по арене на задних ногах, а слоны балансировали на канате под куполом. Мой рассказ получился самым лучшим! Все с открытыми ртами слушали. Но один мальчик стал смеяться надо мной. Он говорил, что я все выдумала. Но я-то знала, что он просто мне завидует, ведь он написал скучный рассказ о маме-пекаре. Я пришла домой и стала с упоением рассказывать о своем триумфе. Дед стал смеяться, бабушка начала его ругать, но периодически срывалась на смех, как и мама, которая пришла с работы.
А я не понимаю таких людей, которые откровенно врут, чтобы показаться интересным. Любую же профессию можно интересно подать. Тем более если есть такая фантазия.
Когда сын выполнил задание по окружающему миру, но с «изюминкой»
- Помню, в начальной школе писали диктант. А у нашей учительницы был говор непонятный. В общем, она «хэкала». И вот сидим мы, пишем слова под ее диктовку. И вдруг она говорит слово «крух». А я половины слов-то не знаю (мало ли что это). Ну я и написал в тетради «крух». В итоге она зачеркнула мне букву «х» и подписала «г». Так еще и оценку мне снизила.
Вот такое задание дали дочке автора на лето. Выполнила она его просто идеально
- В школе дети писали небольшое сочинение. Нашему сыну 10 лет, он приносит мне свое, дает почитать. Говорит, мол, учительница оценила его старания. Читаю название темы. «Что такое дом для тебя?» Перехожу к творчеству сына и не могу сдержать смех. Он пишет: «Дом — это особенное место. Там мама может готовить вкусную еду, я могу играть за компьютером, а папа может больше не втягивать живот, как на улице, может смотреть футбол и громко кричать на футболистов, а может танцевать с котом вальс, как будто это никто не видит». Теперь про особенности мужа знают все.
Выдержка из сочинения первоклассника. Племянник автора пошел в первый класс и детство закончилось...
- Я сына иногда просвещаю в искусстве. А в школе задали написать сочинение про хобби. Спустя пару дней зовут в школу. Сказали, мол, ваш мальчик упоминает в тексте вещи для взрослых. Прибегаю. И тут учительница смотрит на меня и выдает при всем классе: «Он написал, что вы по вечерам смотрите фотографии больших бюстов». Ну и поди объясни теперь всем, что он имел в виду скульптурные изображения по плечи. Хороша же после этого учительница — могла бы и уточнить у ребенка, прежде чем звонить родителям с такими формулировками.
Брат девушки принес из школы вот такое вот замечание
- Вспомнился случай из начальных классов. Мы тогда проходили антонимы, и домашним заданием было написать антонимы к словосочетаниям со словом «свежий»: свежий хлеб, свежая газета и свежая рыба. Спросила у мамы, какой антоним к «свежему хлебу», на что она ответила: «Черствый». Сдала тетрадь с готовым заданием, а после того как получила ее от учителя, все было красным. Я думала, что не так, пошла к маме предъявлять. Она глянула в тетрадь, и последовал дикий хохот: «Доча, рыба тухлая, газета старая, а черствый только хлеб».
А в качестве бонуса — случай от моей знакомой, которая поделилась забавной школьной историей про медалиста Витю
- С одним парнем в классе у нас были деловые отношения: он помогал мне с физикой, а я взамен проверяла его сочинения и контрольные по русскому и литературе. И вот как-то подает он мне очередное свое сочинение. Я читаю, а там: «Поэзия Ахматовой вошла в мою жизнь так: в детстве я бегала босиком по краешку моря и....» И дальше примерно абзац еще от лица какой-то женщины. Я его спрашиваю: «Витюня, это что?» А он мне говорит, что взял текст из интернета и думал, что это цитата! Цитировал Ахматову он. Хорошо, заметили до сдачи учителю. А то так-то парнишка медалистом был.