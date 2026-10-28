20+ историй о прозвищах, которые прилипли к людям как банный лист

Витя из всего нашего класса первым стал обладателем приставки, поэтому к нему домой быстро потянулся ручеек желающих прикоснуться к восьмибитному миру. Но этот ручеек так же быстро иссяк, как и зародился. Причиной тому было то, что Витя категорически не умел проигрывать. Стоило ему почуять, что его вот-вот обойдут, как он бросал джойстик, выдергивал блок питания приставки из розетки и кричал: «Все, пацаны, мы кинескоп сажаем, отец заметит!»

Минут через пятнадцать пацаны уламывали Витю снова включить приставку, но вскоре все повторялось. Вскоре «Сеги» и «Денди» начали понемногу появляться и у других, и народная тропа к дому Вити заросла совсем.

В общем, насколько я знаю, Витя до сих пор мастер «технично» сливаться.

Витя, мы и тогда все понимали, и сейчас понимаем!