20+ историй о прозвищах, которые прилипли к людям как банный лист

Истории
28.10.2026
20+ историй о прозвищах, которые прилипли к людям как банный лист

Дворовые и школьные клички рождаются в умах, словно искра. И пощады не жди — любая, даже самая обычная фамилия или случайно произнесенное слово за секунду превращаются в такое прилипчивое прозвище, от которого поначалу хочется провалиться сквозь землю — как, например, моему однокласснику Витьке Кинескопу, про которого я рассказала в конце статьи. А потом к этой кличке привыкаешь, и даже собственное настоящее имя иногда кажется каким-то чужим.

  • На факультете микроэлектроники физику преподавал мужик с фамилией Чепрасов — огромный по габаритам дядька. Однажды его в фойе универа увидели с маленьким сыном. С тех пор за ними закрепились прозвища Чип и Микрочип.
  • Был у нас Николай Николаевич Николаев. Прозвище — Тройник.
  • На одной моей работе прозвища были и у машин: директорский «Мерседес» за цвет звали Баклажаном, рабочая девятка была Изолентой — также за цвет. Когда появилась машина техпомощи, то к ней сразу прилипло имя Гайка, а два слесаря из экипажа этой машины стали, соответственно, Чипом и Дейлом.
  • На прошлой работе был парень, у него было прозвище Новосельцев. Он не был лысым, не носил очки, не воспитывал мальчика и... мальчика. Просто его звали Роман, и он был водителем на автобусе с табличкой «служебный».
Фания Сабирова
только что

Был у нас завуч Зайтун Ширазович. Грозный,грузный, в очках. Мы все его боялись, но звали Шайтан Заразович. Стыдно как-то сейчас...

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  • Как-то был на сплаве с туристами, там был юноша по прозвищу Муравей. Он был роста самую-самую малость ниже среднего, обычного телосложения, я еще удивился — за что Муравьем прозвали. Оказалось, за огромную грузоподъемность. Мы вдвоем тащили бревно и еле дышали, а он такое же бревно вскинул на плечо и пошел, насвистывая. Буквально сцена из «Коммандо» с Арнольдом Шварценеггером.
  • Когда училась в 9-м классе, стали популярны черные чокеры. У кого-то плетеные были, из черной проволоки, а у меня — с металлическими кружочками, а-ля ошейник, но тогда это казалось последним писком моды.
    А со мной тогда сидел рядом одноклассник, и он однажды пришел в школу в черных очках. Нас прозвали Глюкоза и Доберман — в честь популярного клипа Глюкозы «Невеста».
a.l.s.o.u_las
  • У меня есть знакомый со школы — Абдул. Я спустя почти 15 лет узнала, что он Саша. А Абдулом стал, когда они велики ремонтировали: он другу упавшую на пол гайку подал со словами: «На, я обдул».
e_lyalya
  • Учительница английского в школе:
    — Дети, вот вы всех учителей как-то называете, а как называете меня?
    У нее была самая безобидная кликуха, поэтому мы сказали:
    — Nuts.
    — А почему Натс?
    — Ну тут вообще без вариантов. Во-первых, Наталья. Во-вторых, Орехова.
    Наталья Васильевна, поклон вам от выпускников!
Светлана
только что

У нас английский преподавала Елизавета Павловна, маленькая, худенькая, мы её звали Лизка Палка, прости нас дураков 🙏

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  • Меня прозвали Попандопуло — стоило лишь как-то выйти на улицу в красных джинсах и полосатой кофте. До того момента «Свадьбу в Малиновке» не смотрела и не понимала, кто это или что это.
nadezhdapereguda
haminsky Яков Х.
только что

У меня сосед по гаражу был с фамилией Попандопуло.
Кстати, лётчик-испытатель в прошлом.

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PolarFox
только что

А ну сочини для меня что-нибудь такое, чтобы душа развернулась, а потом обратно завернулась!

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  • Был один постоянный посетитель в кофейне, которого мы звали «Ни в коем случае». Мы знали, что он пьет кофе без добавок, но когда новенькие или мы сами на автомате спрашивали, надо ли чего добавить, то всегда получали одинаковый ответ.
mestnayahton
haminsky Яков Х.
только что

А я тоже пью кофе без всяких добавок.
Потому как любая добавка превращает кофе в кофейный напиток.

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  • У нас во дворе был пацан, которого звали Попрыгунчик из-за его походки, а младшего брата звали Попрыгунчик-младший. А еще был парень с кликухой Муха и его младший брат — Вжик.
Нина Ширшова
только что

Поступили в институт, и нас сразу отправили на уборочную. Один парень носил пилотку. Уже пятьдесят лет он - майор

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  • В далеком отрочестве одному из дружбанов выстригли на башке две полосы крест-накрест ручной машинкой. Долго потом ходил с прозвищем Шуруп.
Наиля Сибирцева
только что

Я жила в детстве в деревне . Так там были такие клички у парней : Черчилль, старший и младший черчеленок; Капитан, Чомбе, Отец Чапай, сын Чапаенок, внуки уже тоже Чапаята; Пушкин, Песик, и ещё много кличек . Забыла уже

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  • Мое прозвище в студенчестве — Тень. Надо ж было так совпасть, что на первом курсе сдружились с девочкой на курс старше, и мы были очень похожи внешне. И вот она водила меня знакомиться со всякими интересными людьми. Со стороны выглядело, говорят, очень похоже на ожившую тень: я же еще никого не знала и сначала больше молчала в новой компании, пока она трещала на тему: «Это Вася, играет на гитаре, а это Коля, он с факультета К».
nuravdoroge
  • Я вот в школе была Бонифаций. Потому что девичья фамилия была Ванифатьева.
snavidenie
  • К нам в организацию назначили новую сотрудницу, а мы старую очень любили. Прихожу я на работу, а за стойкой ресепшена сидит очень кудрявая блондинка. Ну, «здрасьте-здрасьте», иду к себе в кабинет, по пути встречаю менеджера и спрашиваю: «Это что за Укупник у нас за ресепшеном сидит?» Кто ж знал, что менеджер эту шутейку на всю сеть разнесет.
    Прошло пару лет, с Укупником сдружились, классная девчонка на самом деле. Уже перед моим увольнением стоим с ней, и она говорит: «Вот интересно, какая зараза мне кличку Укупник дала?» Я, хоть и дорабатывала последние дни в организации, решила промолчать.
Фания Сабирова
только что

Я правильная, созналась бы, и попросила прощения. Иначе будет вспоминаться всю жизнь. Иногда "страдала" за свой характер, говорили: тебе больше всех надо? И я такая "с чувством исполненного долга" - довольная....

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  • В моем детстве у парнишки была кликуха Беляш. Почему? Потому что раньше он был Пельмень. Почему? Потому что его звали Олег, а «Олежка» рифмуется с «пельмешка». А почему Беляш? Потому что Олег вырос.
  • Меня за глаза называли Беда, хотя с удачей у меня все в порядке. Глаза зеленые, наверное, и беда тому, кто втюрился. А потом во взрослом возрасте подружилась с Викой, так ее звали Победа.
dianakorn_psybusiness
Маке
только что

У моего знакомого была погоняла Беда. Однажды на дне рождения нашего общего друга он произнёс тост: "Желаю, чтобы в твой дом беда приходила только в качестве меня!"

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  • Самые интересные прозвища — в деревне. Там если уж прицепилось, то пожизненно и даже больше.
    Дед один жил, звали его Моряков. С детства думал — фамилия такая. Потому что он — Моряков, жена его — Морякова, дети их — Моряковы дети.
    В общем, что отец того Морякова когда-то в юности «схлопотал» прозвище Моряк за то, что по весне в половодье снял свои ворота и поплыл на них как на плоту, а кто-то из односельчан увидал и крикнул: «Ну ты прям моряк!» И прицепилось! И детям его передалось, и даже внукам!
  • Меня кошкой называли в школе. Взгляд был как у кошки, которая смотрит на всех свысока, хотя я далеко не такая высокая. Но вот прицепилось. К слову, я окончила ветеринарный, и по профессии я грумер-фелинолог (спец по кошкам). Как-то так.
unamarina
  • У нас был Кузнецов Андрей, и вот эволюция его клички:
    Кузнецов — Кузнечик — Кузнец — Кузя — Кз — Казахстан — Казах — Сары Казах (светловолосый казах) — Сары (желтый) — Саранча. И это за все время обучения в школе.
rufiya.28
  • В школе у меня было прозвище Василиса Премудрая, потому что отличница и коса была длинная. А в универе — Принцесса, потому что руки всегда холодные, то есть голубая кровь (не греет).
_ona_zvalas_tatiana
Фания Сабирова
только что

В молодости холодные были руки, папа в своих руках грел. Нарожала детей, теперь даже зимой варежки редко надеваю.

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  • Муж собирался с друзьями на рыбалку. Он в душе, а телефон разрывается от сообщений. Смотрю, а они от «Лапуси». Я аж обомлела. Взяла в руки, нечаянно тыкнула на вызов, сбросила. Тут Лапуся перезванивает. Не удержалась — взяла трубку, а там мужской бас: «Андрюха, ну ты на сообщения не отвечаешь, звонить не звонишь, только маякуешь — это что такое? Мы тебя сколько ждать будем?» Тут из душа вышел муж. И до меня дошло! Вспомнила, что это тот самый друг, которого жена всегда елейно называет Лапусей. Уже лет 20. Вот он у друзей так и записан. А что делать, когда у них в компании трое Леш?
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Бонус от автора: как мой одноклассник Витя Кинескоп получил свое прозвище

Галина ПРиемченко
только что

Я в школе было русалка, потому что раз 25 смотрела фильм Русалочка в кинотеатре и таскала туда весь класс уводя их с уроков, ну очень он мне нравился, и ведь уходили хотя потом получали от Пифа (директор школы), нагоняй

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Витя из всего нашего класса первым стал обладателем приставки, поэтому к нему домой быстро потянулся ручеек желающих прикоснуться к восьмибитному миру. Но этот ручеек так же быстро иссяк, как и зародился. Причиной тому было то, что Витя категорически не умел проигрывать. Стоило ему почуять, что его вот-вот обойдут, как он бросал джойстик, выдергивал блок питания приставки из розетки и кричал: «Все, пацаны, мы кинескоп сажаем, отец заметит!»
Минут через пятнадцать пацаны уламывали Витю снова включить приставку, но вскоре все повторялось. Вскоре «Сеги» и «Денди» начали понемногу появляться и у других, и народная тропа к дому Вити заросла совсем.
В общем, насколько я знаю, Витя до сих пор мастер «технично» сливаться.
Витя, мы и тогда все понимали, и сейчас понимаем!

Комментарии

Уведомления
Tatyana Anatolievna
только что

В детстве во дворе девчонки меня звали Таник-Титаник, потому как я единственная во дворе в возрасте от 7-10 не видела фильм "Титаник". Потом прозвищ так таковых не было до работы. Как устроилась на работу там Татьян в отделе было 4 и большинство работали со мной в оперзале и все кто звал "Таня!", все Татьяны на это откликались. И для адресности ввели "уточнения" по отчеству. Так как я младшая по возрасту и по внешности, меня звали "та, что маленькая" или "Таня с выдачи".

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