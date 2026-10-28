20+ историй о прозвищах, которые прилипли к людям как банный лист
Дворовые и школьные клички рождаются в умах, словно искра. И пощады не жди — любая, даже самая обычная фамилия или случайно произнесенное слово за секунду превращаются в такое прилипчивое прозвище, от которого поначалу хочется провалиться сквозь землю — как, например, моему однокласснику Витьке Кинескопу, про которого я рассказала в конце статьи. А потом к этой кличке привыкаешь, и даже собственное настоящее имя иногда кажется каким-то чужим.
- На факультете микроэлектроники физику преподавал мужик с фамилией Чепрасов — огромный по габаритам дядька. Однажды его в фойе универа увидели с маленьким сыном. С тех пор за ними закрепились прозвища Чип и Микрочип.
- Был у нас Николай Николаевич Николаев. Прозвище — Тройник.
- На одной моей работе прозвища были и у машин: директорский «Мерседес» за цвет звали Баклажаном, рабочая девятка была Изолентой — также за цвет. Когда появилась машина техпомощи, то к ней сразу прилипло имя Гайка, а два слесаря из экипажа этой машины стали, соответственно, Чипом и Дейлом.
У меня с детства всегда автоматом придумываются ироничные прозвища.
- На прошлой работе был парень, у него было прозвище Новосельцев. Он не был лысым, не носил очки, не воспитывал мальчика и... мальчика. Просто его звали Роман, и он был водителем на автобусе с табличкой «служебный».
Был у нас завуч Зайтун Ширазович. Грозный,грузный, в очках. Мы все его боялись, но звали Шайтан Заразович. Стыдно как-то сейчас...
- Как-то был на сплаве с туристами, там был юноша по прозвищу Муравей. Он был роста самую-самую малость ниже среднего, обычного телосложения, я еще удивился — за что Муравьем прозвали. Оказалось, за огромную грузоподъемность. Мы вдвоем тащили бревно и еле дышали, а он такое же бревно вскинул на плечо и пошел, насвистывая. Буквально сцена из «Коммандо» с Арнольдом Шварценеггером.
- Когда училась в 9-м классе, стали популярны черные чокеры. У кого-то плетеные были, из черной проволоки, а у меня — с металлическими кружочками, а-ля ошейник, но тогда это казалось последним писком моды.
А со мной тогда сидел рядом одноклассник, и он однажды пришел в школу в черных очках. Нас прозвали Глюкоза и Доберман — в честь популярного клипа Глюкозы «Невеста».
- У меня есть знакомый со школы — Абдул. Я спустя почти 15 лет узнала, что он Саша. А Абдулом стал, когда они велики ремонтировали: он другу упавшую на пол гайку подал со словами: «На, я обдул».
- Учительница английского в школе:
— Дети, вот вы всех учителей как-то называете, а как называете меня?
У нее была самая безобидная кликуха, поэтому мы сказали:
— Nuts.
— А почему Натс?
— Ну тут вообще без вариантов. Во-первых, Наталья. Во-вторых, Орехова.
Наталья Васильевна, поклон вам от выпускников!
У нас английский преподавала Елизавета Павловна, маленькая, худенькая, мы её звали Лизка Палка, прости нас дураков 🙏
- Меня прозвали Попандопуло — стоило лишь как-то выйти на улицу в красных джинсах и полосатой кофте. До того момента «Свадьбу в Малиновке» не смотрела и не понимала, кто это или что это.
У меня сосед по гаражу был с фамилией Попандопуло.
Кстати, лётчик-испытатель в прошлом.
А ну сочини для меня что-нибудь такое, чтобы душа развернулась, а потом обратно завернулась!
- Был один постоянный посетитель в кофейне, которого мы звали «Ни в коем случае». Мы знали, что он пьет кофе без добавок, но когда новенькие или мы сами на автомате спрашивали, надо ли чего добавить, то всегда получали одинаковый ответ.
А я тоже пью кофе без всяких добавок.
Потому как любая добавка превращает кофе в кофейный напиток.
- У нас во дворе был пацан, которого звали Попрыгунчик из-за его походки, а младшего брата звали Попрыгунчик-младший. А еще был парень с кликухой Муха и его младший брат — Вжик.
Поступили в институт, и нас сразу отправили на уборочную. Один парень носил пилотку. Уже пятьдесят лет он - майор
- В далеком отрочестве одному из дружбанов выстригли на башке две полосы крест-накрест ручной машинкой. Долго потом ходил с прозвищем Шуруп.
Я жила в детстве в деревне . Так там были такие клички у парней : Черчилль, старший и младший черчеленок; Капитан, Чомбе, Отец Чапай, сын Чапаенок, внуки уже тоже Чапаята; Пушкин, Песик, и ещё много кличек . Забыла уже
- Мое прозвище в студенчестве — Тень. Надо ж было так совпасть, что на первом курсе сдружились с девочкой на курс старше, и мы были очень похожи внешне. И вот она водила меня знакомиться со всякими интересными людьми. Со стороны выглядело, говорят, очень похоже на ожившую тень: я же еще никого не знала и сначала больше молчала в новой компании, пока она трещала на тему: «Это Вася, играет на гитаре, а это Коля, он с факультета К».
- Я вот в школе была Бонифаций. Потому что девичья фамилия была Ванифатьева.
- К нам в организацию назначили новую сотрудницу, а мы старую очень любили. Прихожу я на работу, а за стойкой ресепшена сидит очень кудрявая блондинка. Ну, «здрасьте-здрасьте», иду к себе в кабинет, по пути встречаю менеджера и спрашиваю: «Это что за Укупник у нас за ресепшеном сидит?» Кто ж знал, что менеджер эту шутейку на всю сеть разнесет.
Прошло пару лет, с Укупником сдружились, классная девчонка на самом деле. Уже перед моим увольнением стоим с ней, и она говорит: «Вот интересно, какая зараза мне кличку Укупник дала?» Я, хоть и дорабатывала последние дни в организации, решила промолчать.
Я правильная, созналась бы, и попросила прощения. Иначе будет вспоминаться всю жизнь. Иногда "страдала" за свой характер, говорили: тебе больше всех надо? И я такая "с чувством исполненного долга" - довольная....
- В моем детстве у парнишки была кликуха Беляш. Почему? Потому что раньше он был Пельмень. Почему? Потому что его звали Олег, а «Олежка» рифмуется с «пельмешка». А почему Беляш? Потому что Олег вырос.
- Меня за глаза называли Беда, хотя с удачей у меня все в порядке. Глаза зеленые, наверное, и беда тому, кто втюрился. А потом во взрослом возрасте подружилась с Викой, так ее звали Победа.
У моего знакомого была погоняла Беда. Однажды на дне рождения нашего общего друга он произнёс тост: "Желаю, чтобы в твой дом беда приходила только в качестве меня!"
- Самые интересные прозвища — в деревне. Там если уж прицепилось, то пожизненно и даже больше.
Дед один жил, звали его Моряков. С детства думал — фамилия такая. Потому что он — Моряков, жена его — Морякова, дети их — Моряковы дети.
В общем, что отец того Морякова когда-то в юности «схлопотал» прозвище Моряк за то, что по весне в половодье снял свои ворота и поплыл на них как на плоту, а кто-то из односельчан увидал и крикнул: «Ну ты прям моряк!» И прицепилось! И детям его передалось, и даже внукам!
- Меня кошкой называли в школе. Взгляд был как у кошки, которая смотрит на всех свысока, хотя я далеко не такая высокая. Но вот прицепилось. К слову, я окончила ветеринарный, и по профессии я грумер-фелинолог (спец по кошкам). Как-то так.
- У нас был Кузнецов Андрей, и вот эволюция его клички:
Кузнецов — Кузнечик — Кузнец — Кузя — Кз — Казахстан — Казах — Сары Казах (светловолосый казах) — Сары (желтый) — Саранча. И это за все время обучения в школе.
Мужа зовут Марат - Матрас - Матрос - Потёмкин... Разозлюсь и зову Потёмкин
- В школе у меня было прозвище Василиса Премудрая, потому что отличница и коса была длинная. А в универе — Принцесса, потому что руки всегда холодные, то есть голубая кровь (не греет).
В молодости холодные были руки, папа в своих руках грел. Нарожала детей, теперь даже зимой варежки редко надеваю.
- Муж собирался с друзьями на рыбалку. Он в душе, а телефон разрывается от сообщений. Смотрю, а они от «Лапуси». Я аж обомлела. Взяла в руки, нечаянно тыкнула на вызов, сбросила. Тут Лапуся перезванивает. Не удержалась — взяла трубку, а там мужской бас: «Андрюха, ну ты на сообщения не отвечаешь, звонить не звонишь, только маякуешь — это что такое? Мы тебя сколько ждать будем?» Тут из душа вышел муж. И до меня дошло! Вспомнила, что это тот самый друг, которого жена всегда елейно называет Лапусей. Уже лет 20. Вот он у друзей так и записан. А что делать, когда у них в компании трое Леш?
Бонус от автора: как мой одноклассник Витя Кинескоп получил свое прозвище
Я в школе было русалка, потому что раз 25 смотрела фильм Русалочка в кинотеатре и таскала туда весь класс уводя их с уроков, ну очень он мне нравился, и ведь уходили хотя потом получали от Пифа (директор школы), нагоняй
Витя из всего нашего класса первым стал обладателем приставки, поэтому к нему домой быстро потянулся ручеек желающих прикоснуться к восьмибитному миру. Но этот ручеек так же быстро иссяк, как и зародился. Причиной тому было то, что Витя категорически не умел проигрывать. Стоило ему почуять, что его вот-вот обойдут, как он бросал джойстик, выдергивал блок питания приставки из розетки и кричал: «Все, пацаны, мы кинескоп сажаем, отец заметит!»
Минут через пятнадцать пацаны уламывали Витю снова включить приставку, но вскоре все повторялось. Вскоре «Сеги» и «Денди» начали понемногу появляться и у других, и народная тропа к дому Вити заросла совсем.
В общем, насколько я знаю, Витя до сих пор мастер «технично» сливаться.
Витя, мы и тогда все понимали, и сейчас понимаем!
А вот и еще несколько наших подборок ностальгических историй:
- 20+ историй о студенческой юности, где по вечерам пахло костром и печеной картошкой, а песни не смолкали до ночи
- 20+ историй о любви в зрелом возрасте, где счастье выглядит спокойнее, но чувствуется ярче
- 19 историй про любимые кружки из детства, где мы забывали о скуке и с головой окунались в чистое творчество
Комментарии
В детстве во дворе девчонки меня звали Таник-Титаник, потому как я единственная во дворе в возрасте от 7-10 не видела фильм "Титаник". Потом прозвищ так таковых не было до работы. Как устроилась на работу там Татьян в отделе было 4 и большинство работали со мной в оперзале и все кто звал "Таня!", все Татьяны на это откликались. И для адресности ввели "уточнения" по отчеству. Так как я младшая по возрасту и по внешности, меня звали "та, что маленькая" или "Таня с выдачи".