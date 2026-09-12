22 истории из такси, где теплый свет фар и разговоры по душам слились в одно целое

Порой поездка на такси запоминается такими светлыми и теплыми эмоциями, которых не приносит и праздник. То таксист попадается такой добрый и заботливый, что настроение само собой поднимается. То недоразумение выливается в веселую ситуацию, о которой так и хочется рассказать другим людям. То сами таксисты встречают ну очень необычных пассажиров — от песиков до плюшевых игрушек.

Выходила из подъезда, собиралась ехать на работу — таксовать. По пути встретила соседку-бабулю, я даже имени ее не узнала за 4 года, настолько редко общаемся. И она мне:

— Привет, ты куда?

— Здравствуйте, таксовать.

— О, отвези меня в аптеку.

Я немного растерялась, но понимаю, что неспроста она просит, говорю: «Хорошо, поехали». Пока ждала ее, чтобы обратно отвезти, думала, ну ладно, доброе дело сделаю. Денег с нее я брать вообще не собиралась, но тут она мне впихивает 2 тысячи. Я, конечно, отказываюсь, спорим с ней, и тут она приводит неоспоримый аргумент: «Дочке что-то купишь. Возьми, возьми». А эта сумма, к слову, — это целый мой рабочий день в такси.

nikitakotept

Возвращались с сотрудницами на такси с корпоратива немного за полночь. Всю дорогу болтали, смеялись. Мой адрес был последний. А так как с собой были два пакета и дамская сумочка, то, выходя из такси, я пакеты взяла, а сумочку не захватила. Спустя минут 15 в домофон позвонили, и мужской голос спросил не я ли ехала в такси и забыла там сумочку. А я ее на тот момент даже не хватилась. Как оказалось, водитель увидел в машине сумку и пошел вычислять номер квартиры по светящемуся в уже спящем доме окну. Дом шестиподъездный и пятиэтажный. Вот тогда я испытала одновременно и легкое волнение от возможной потери, и чувство благодарности, и веру в хороших людей! Елена Найданова / Dzen

Собралась на работу — вызвала такси. Пока ждала — заснула. Просыпаюсь, а я уже час сплю... Звоню в такси: «Девушка, я час назад вызвала такси и заснула, пришлите мне еще одну машину». Ок, ждите звонка. Перезванивает, смеется: «У вас там та же самая машина стоит, выходите. Водитель, пока вас ждал, тоже заснул!» amelialllll.aa

«Везла маленькие страусиные веера в наволочке. Таксист чуть не отменил заказ, думая, что это собака. Потом меня не пускали в кафе «с животным». А на эскалаторе пожилая армянка сюсюкала в них и спросила: «Что за порода?»

Приехало такси, едем молча. Минут через 5 водитель сам заговорил: спросил, из какого я района. Я сказал. Он вдруг оживился:

— Слушай, а ты не из того двора, где старые качели скрипели?

— Да, оттуда. Я там все детство пропадал с друзьями.

Водитель улыбается:

— Так это ж мы с тобой в прятки играли до темноты! Я — Арсен! Помнишь?

И меня накрыло. Конечно, помню. Мы когда-то были неразлучны — велосипеды, вечно грязные коленки, разговоры о будущем. А потом он переехал, и как-то все само собой потерялось. А сейчас... сидим в машине, смеемся, вспоминаем, как строили шалаши у старого забора, как делили один батон на двоих. Подъехали к нужному адресу. Перед тем как выйти, пожали друг другу руки. Жизнь — странная штука. Едешь по делам — а находишь вдруг кусочек прошлого. kali.lvvs

Еду в такси со свидания. Такси мне заказал молодой человек. На половине пути оплата вдруг резко сменилась на наличные. Инициатива заказать такси, если что, была не моя. Смех да и только. lebver_psy

Однажды я оставила свою маленькую дочь маме. У меня был напряженный рабочий день, и я смогла забрать дочь только вечером. Когда мы вернулись домой, выяснилось, что любимый плюшевый заяц дочки остался у мамы. А без него ребенок никак не мог заснуть. Возвращаться за зайцем уже было поздно, поэтому мы с мужем решили вызвать такси для плюшевого пассажира. Таксист приехал быстро, передал нам его и сказал, что мы его изрядно повеселили: «Знаете, за 9 лет работы я многое повидал, но таких пассажиров у меня еще не было!» А дочурка спокойно уснула со своим любимцем в обнимку. © Рабочие истории / VK

«Таксист в начале поездки сказал: „Вы что, не видите, что собака хочет вперед, ей сзади ничего не видно? Пустите его ко мне, пусть на кресле сидит“. Поставила 5 звезд»

Отдыхал возле Анапы. Понадобилось мне срочно в магазин. Нашел один в паре километров от меня. Выхожу из отеля, смотрю: стоит такси. Подошел я, значит, спрашиваю водителя стоимость, и он мне озвучивает цену в 1300 рублей, и то, как говорится, «по-братски». Ну я решил посмотреть цены в приложении. Вбиваю адрес, и стоимость туда и обратно выходит всего 412 рублей. Заказываю такси, и вот сюрприз: назначают того самого водителя, который стоит сейчас рядом со мной. Так этот тип всю дорогу мне ныл, что я поступил не «по-пацански», что раз я в отпуск приехал, то и денег у меня немерено. Да и вообще, мог бы заплатить ему нормально, а то он тут в такую жару развозит всех... © Рабочие истории / VK

Часто езжу на такси, но вести диалоги с таксистами вообще не люблю. Но вчерашний таксист стал исключением, с ним как-то разговорились. И он рассказал мне, что в такси он подрабатывает после основной работы, так как у него 6 дочек! Но самое интересное, что они с супругой не отчаиваются и хотят пробовать еще, чтобы в их семье появился богатырь. А еще он показал бардачок, где лежит несколько игрушек. Это ему младшие дочки выделили свои сокровища, чтобы, когда папа везет маленьких детей, малышам было с чем поиграть. © Рабочие истории / VK

Пару дней назад опаздывала на работу, заказала такси. Подача была 10 минут. Стою, жду, вдруг вижу: вместо 3 минут стало 8. Уже возмущаюсь, что теперь опаздываю еще больше. Звонит водитель: «Девушка, здравствуйте. Извините, я маму на остановке встретил, не смог оставить там, забрал». Говорю: «Давайте отменять, я уже прям опаздываю». А он: «Мне до вас 3 минуты уже, могу забрать, если вы не против с мамой ехать. Неловко просто». В общем, доехали с мамой, меня несколько раз поблагодарили, я их заверила, что все в порядке. 5 звезд поставила. Вроде, ничего особенного, но ситуацию до сих пор вспоминаю с таким теплом. frantsevaaa

Вот какая записка висела на руле у таксиста

«Дорогой папочка, спасибо тебе, что усердно работаешь для нас. Я очень тебя люблю. С любовью, Рези».

Мне сегодня сделали комплимент. Ехала в такси, таксист мне говорит:

— Вы первая девушка за сегодня, которая вышла почти вовремя.

А я в ответ:

— Это вы еще всей истории не знаете. После сигнала о том, что такси прибыло, я успела переодеться.

— Ого, откуда такая скорость?

— У меня двое детей. © Убойные Истории / VK

«Трое моих любимых деток, которых подобрала в разных местах. Так счастлива, что они у меня есть. Одну из кошек нашла под такси»

Вызвала такси, приехал мужчина на «опеле». И, как только я села, он сразу стал спрашивать, не нужны ли мне вещи, хорошие, турецкие и недорого совсем. Я стала отказываться, мол, не нужны мне никакие вещи, ни хорошие, ни плохие, мне доехать нужно. Но водитель все рассказывал и рассказывал, какие крутые у него вещи, а потом вообще перешел к делу. Пошел, достал из багажника огромную сумку и давай мне демонстрировать свой товар. А он реально оказался хорошим, настолько, что я не смогла пройти мимо костюма, джинсов и кофточки. Обратно пришлось ехать на автобусах, так как на такси денег у меня уже не осталось. © Рабочие истории / VK

Подъезжаю к дому на такси, говорю дежурную фразу: «В арку можно не заезжать, там тупик, неудобно разворачиваться». А таксист мне: «Ничего страшного, у меня принцип: ночью девушек к самому подъезду подвозить, чтобы безопасно дошли». Как легко меня удивить в этом мире заботой и добром! nutkazhelannaya

После ужасного ночного перелета я села в такси в аэропорту, мечтая лишь о том, чтобы поскорее добраться домой и поспать. Но мне попался самый болтливый водитель на свете. Он сказал, что мне повезло, что я прилетела, потому что он слышал о приближающейся сильной буре. А потом добавил, что сам сегодня купит некоторые припасы и советует мне сделать то же самое. Позже уже в офисе я поговорила об этом с другими сотрудниками, но никто ничуть не переживал по этому поводу. Поэтому я лишь докупила немного воды про запас и забыла об этом. А в ночь с воскресенья на понедельник действительно на город обрушилась сильная буря. Я была далеко, поэтому меня никак это не коснулось. Но удивительно, что единственным, кто понял всю серьезность предстоящего, был таксист. Очень рада, что он предупредил меня, несмотря на мое неохотное участие в беседе, так как после бури я смогла раздать воду всем, кто в ней нуждался. © Michelle McCombs / Quora

А я как-то посмеялся с жадности некоторых таксистов. Выхожу на железнодорожном вокзале Краснодара, мне нужно в одну станицу. Она находится в километрах 20 от вокзала. Беру такси. Июнь, жара 34-36 градусов. Мы начинаем ехать, водила оборачивается и спрашивает: — Кондиционер включить? + 500 к цене.

А меня вот выбесила эта жара и это «привлекательное» предложение, так что я ответил:

— Ну уж нет. Окно открыто, и хватит.

И вот мы ехали, и он сам вовсю обливался потом, но принципиально не включал кондей. © Olegkowolf / Pikabu

Вызвали с моим мужчиной такси. Он открывает дверь и заботливо усаживает меня на заднее сидение машины. За рулем была женщина, пока тот обходил машину, спрашивает: «А мы мужчину забираем?» Я в шутку отвечаю: «Да, он хороший».

Она смеется и говорит:

— Не надо так открыто хвалить.

— А что я могу сделать, если это правда и лучше я не встречала?

— Надо скрывать, чтобы не зазнался.

И вот теперь сижу и думаю: как мужчинам не хватает наших добрых слов и как часто мы их критикуем. emiliya.meta

«Обожаю ездить на машине, но на такси меня часто укачивает из-за непредсказуемой манеры вождения. Но я нашла выход — огромная непонятная коробка. Таксисты не знают, что там, думают, вдруг хрупкое, и водят аккуратно»

Стою у торгового центра. И вижу, как женщина укладывает в багажник такси яркие пакеты. Таксист крутится рядом, развлекает ее разговорами.

— Сколько покупок! Ох, как же вы, женщины, любите покупки! А мы работаем и работаем, работаем и работаем...

Женщина молча распихивает пакеты.

— Ну что делать! Такая судьба! Женщины бегают по магазинам, порхают, развлекаются. Покупки, обновки! А мы же мужчины!

Женщина к этому времени уже загрузила 6 пакетов с продуктами и 3 — с бытовой химией. Она распрямляется и смотрит на таксиста изучающе. В руках у нее новая швабра.

Таксист юркает за руль и бормочет:

— Мы же мужчины...

Женщина садится сзади водителя с шваброй в руках. © Убойные Истории / VK