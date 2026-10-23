20+ историй о студенческой юности, где по вечерам пахло костром и печеной картошкой, а песни не смолкали до ночи

Истории
23.10.2026
20+ историй о студенческой юности, где по вечерам пахло костром и печеной картошкой, а песни не смолкали до ночи

Годы студенческой юности — прекрасное время! Энергии хватало и на то, чтобы работать днем, и засиживаться за полночь со смехом, болтовней и танцами. А за совместным трудом в стройотрядах или на выездах «на картошку» на каникулах зачастую рождались настоящая дружба и самые лучшие, теплые воспоминания.

  • Поехали мы в июне 1984 года в стройотряд в Молдову. Мне было 17 лет. И вот один студент глаз с меня не сводил. Открытие лагеря, костер, дискотека. Он все так же пялится, а на танец не приглашает. Зато ко мне подходит местный парень, знакомится. Так вот, что я хочу сказать: слава решительным и смелым. Я замужем 35 лет за этим местным. И у нас решительный и смелый ребенок.
  • Когда мне был 21 год, я работала вожатой на Черном море. В моем отряде было 42 ребенка из детских домов. Я перед отбоем заходила в каждую комнату (по 4 человека в каждой), рассказывала сказку, придуманную на ходу из событий за день, а потом накрывала одеялом и гладила по голове... каждого. Потому что, когда я погладила одного, нужно было видеть глаза остальных. Дети отвечали мне взаимностью: помогали во всем, обнимались и плакали, когда пришло время расставаться...
    И был в моем отряде мальчик Васька. Он постоянно убегал, его снимали с забора и искали за территорией. Начальство постоянно его критиковало и махнуло на него рукой: «Да, раздолбай, ничего путного». А я решила сделать его командиром отряда на спортивном конкурсе. Как же загорелись его глаза! Как легко и непринужденно он взял на себя ответственность! Как он помогал и поддерживал своих ребят, которые отставали на полосе испытаний! С какой гордостью он получал грамоту за 2-е место!
    Васька перестал убегать и стал моей «правой рукой». Ведь он очень путный, просто требовал, чтобы его заметили. И делал это как умел, и как привык.
i_am_a_kind_witch

«Я училась в университете, а летом поехала работать в стройотряд, красила заборы. Купила себе синтезатор, часть отложила, ну и еще купила это красное платье»

m.yevel
  • У моей подруги «картошка» была на юге. Студентки собирали лепестки роз — из них масло для косметики получают. В силу технологий собирать надо до жары. Поэтому они выходили в поле затемно, а в 10 утра уже ехали с работы. Дальше как хочешь — гуляй или спи.
    В то же время я тоже затемно ехал на поле, весь день в грязи выбирал и грузил картошку. А после ужина все просто лежали по койкам.
  • В составе студотряда ехали толпой в один из городов. На одной из станций к нам прицепили почтовый вагон. Руководитель отряда сказал, что в состав прицепили вагон-баню и так как мы проводники, нам сделали исключение и разрешили пойти всем вместе.
    Собрали первогодок и сказали, чтобы переодевались в банное, брали вехотки, полотенца и готовились. Спустя минут 15 процессия двинулась через весь состав в вагон-баню. Некоторые проводники удивлялись, некоторые сразу понимали, что к чему и говорили, что сами только оттуда. Очень жаркая баня и веники бесплатные!
    Ребята дошли до хвоста, и тут руководитель говорит, что он все перепутал и вагон-баня находится в голове состава.

«1989 год, стройотряд в Нарьян-Маре, чуть меньше месяца работал и получил 1270 рублей. Повышенная стипендия была тогда 37. На фото — виброрейка, бетонную дорогу заливали»

© mozheyko / Pikabu
  • Я помню, как в 1974 году, будучи студентами педагогического института, работали на консервном комбинате. Туда со всех колхозов района свозили овощи. Зарабатывала в месяц по 280 рублей. Мама на тот момент была начальником цеха по производству чеканных плит, и зарплата у нее была 110 рублей. Отработав почти два месяца и получив зарплату, я всем близким родственникам накупила подарков. Как же была довольна моя мама!
Юрий Колдаев
только что

Мы студентами летом 3 снзона подряд подрабатывали в нашем Хеленстрое в теплицах,( ремонт стелажей подготовка теплиц к п осадке; за полтора месяца зарабатывали 300-350 рублей( советских),стипендия юыла 30 рублей.С рервой зарплаты ромню купил у однокурсника приставку Wilma,с последней костюм тройку; в нем потом диплом защищал и женился.

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  • На заре туманной юности, после первого курса универа отправились мы с друзьями в Забайкалье, на стройку века, на БАМ. Нашему стройотряду предстояло строить в одном селе магазин.
    Прибыли, поселились, пошли закупать продукты. Подходим к одному старинному дому, по всему видать, еще в XIX веке строили. Но дом справный. Стучим в высокие глухие ворота. Открывает древняя старуха.
    — Бабушка, мешок картошечки не продадите? — кричим ей.
    — Погодьте маленько, — отвечает, и, обернувшись, кричит вглубь двора, — Мамань, мешок картохи можно продать?
haminsky Яков Х.
только что

На заре туманной юности, в 1981 году, после второго курса института отправились мы в составе Всесоюзного студенческого строительного отряда на БАМ, на 12 км восточнее посёлка Звёздный. Жили в палатках в лесу на берегу реки Таюры.
Никто там ничего не выращивал, во всяком случае, в радиусе километров так пятисот. По очень простой причине - места до начала строительства БАМа были совершенно необитаемые, местных там просто не было. Никогда.
Все продукты были привозные. Из пищевых производств была только небольшая пекарня. Спиртное в местном магазине продавали один раз в год, на день строителя, в августе. И только пиво, чешское, кстати.
Так что рассказ о старушке и мешке картошки, мягко говоря, подозрителен.

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«Анапа, 1974. Держит слона за хобот моя двоюродная сестра Светка, которую я вывезла на море на заработанные в стройотряде деньги»

  • Сентябрь 1980 года. Пасмурно, идет дождь. Мы «на картошке». Я, вместе с другими студентами Свердловского автодорожного техникума, стою в поле и жду, когда мимо проедет трактор с маципурой и выкопает из земли картошку, которую надо собирать в ведра и загружать в контейнер. Вдруг трактор останавливается рядом со мной, из него вылезает мужик и спрашивает: «У тебя брат в Свердловске есть?» Отвечаю: «Только двоюродные». Следующий вопрос: «А Сергей Баянов твой брат?» Я, недоуменно: «Да». Оказалось, что этот мужик в конце шестидесятых дружил с моим двоюродным братом! Видимо, в 16 лет я был похож на брата в том же возрасте. После такого случая я уже не удивляюсь совпадениям.
  • Во время учебы в институте ездил в стройотряд. И для себя выбрал на эти два летних месяца прическу «под ноль». Удобно, практично.
    Перед выездом захожу в парикмахерскую. Очереди нет, мастер скучает. Прошу подстричь налысо. Мастер скромно спрашивает: «А можно, прежде чем все срезать, я на вас потренируюсь?» Удивился, но никуда не спешу, конечную прическу испортить невозможно — согласился.
    Стрижка, которую обычно делали за 5 копеек в течение 3 минут, у меня заняла почти час и за те же 5 копеек. За это время на моей голове была сделана куча стрижек: подлиннее, покороче, три уровня разной длины, переход от длинных волос к коротким плавный и ступенькой. С каждой новой стрижкой волосы становились все короче. Все это мастер делала, используя только ножницы и расческу. Наконец взяла машинку и окончательно меня подстригла.
    Рассчитываясь, я поинтересовался, для чего это, вроде мастер уже состоявшийся, не практикант. На что мастер, смущаясь, ответила: «Видите ли, меня пригласили подстричь собак перед выставкой. А я этого еще ни разу не делала. Спасибо, что дали возможность потренироваться».
  • Учились на геологов. Лето проводили в стройотряде в Красноярске. Забежали в какой-то мелкий продуктовый магазин. Продавщица, увидев мою бороду, воскликнула:
    — Или геолог, или художник!
    — Угадали! — заржали парни. — Он и художник, и геолог.
    — Ну тогда понятно, — хмыкнула продавщица. — Какой дурень еще бороду таскать будет?!

«Сходили на знаменитые Красноярские Столбы. Интересно, стоят ли еще эти ворота?»

  • Подрабатываю в стройотряде. Кладем с ребятами дорожную плитку. Трудимся вместе с рабочими. Понятное дело, что в разговорах много грубоватой лексики, да и темы разговоров весьма специфические бывают.
    И вот зашел у наших ребят такой разговор:
    — Я после этой стройки два месяца буду осанку исправлять.
    Второй отвечает:
    — А я речь.
Вероника Тарасова
только что

Сыну было лет 7. Приехав из деревни взял словарь Ожегова и стал искать слово,, курва,,
Захлопнув книгу спросил есть ли у нас ещё толковые словари.
Я сказала что когда вырастет, то и словарь найдёт и слово.

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  • В студенческом спортивном лагере основное наказание было дежурство на чистке овощей — картошки, морковки. Пропустил зарядку — идешь на кухню. Ночью шумишь — идешь на кухню. Ушел с территории в лес — ну вы поняли.
    Попадались все, а вот чистить отправляли 2-3 человек (если нарушители не ловились, то овощи чистили 2 дежурных по кухне). Через несколько дней договорились почти со всеми соседями, что 2 мешка картошки на толпу — это дело на 30 минут. И, независимо от того, кто попался — чистить идут все. И народ согласился. После этого вся компания забила на подъем и зарядку, вставали утром и шли на завтрак, а потом сразу чистить овощи. При этом от администрации лагеря нам выдали грамоту «самая активная палатка смены», а сторож за помощь по хозяйству разрешил ходить в его баню, а не общественную по расписанию.
    Также было правило, что хлеб выносить нельзя. Но на вечерние посиделки у костра хлеб нужен. В итоге нашли лазейку — оказалось, что остатки нарезанного хлеба со столов можно забирать. Нарезаешь 2-3 лишних булки хлеба и нарезанный хлеб уносишь с собой.
  • В студенчестве довелось поработать в стройотряде, и штукатурили мы жилую пятиэтажку. Лето, жарища и грязища. Душа после работы не предусматривалось, нормального питания тоже. Выезжали на энтузиазме молодости и природной веселости.
    До стройотряда никто из нас с этим трудом знаком не был. Обучение прошли за один день. Главная трудность была в выравнивании стыков стен. Надеюсь, что при конечной отделке наши «достижения» в мастерстве были замаскированы обоями.
    И всю жизнь я с неосознанным интересом разглядываю качество углов и стыков в незнакомых помещениях. Достичь блестящих результатов в выравнивании углов за два месяца я так и не смогла, и специализировалась на черновой заделке дефектов в панелях. Но умение штукатурить и шпаклевать в жизни много раз пригодилось.
  • Мама рассказала, далее с ее слов. Стоим после рабочего дня на остановке. Вдруг мимо нас бегут 2 парня, руки задраны над головами, как будто это рога, и кричат:
    — Мы — олени! Мы — олени!
    Проводили мы их недоуменными взглядами — делать людям, видимо, нечего. Стоим дальше. Через некоторое время бегут еще 2 молодых человека с криками:
    — Тут олени не пробегали?
    Народ оживился, взгляды стали заинтересованными. Проходят 2 минуты, мимо бегут еще 2 парня, уже в белых халатах. В толпе уже раздаются редкие смешки, даже уезжать не хочется, интересно, что будет дальше.
    Наконец возникает группа молодых людей с транспарантами: «Поздравьте нас!», «Мы досрочно сдали сессию!», «Завтра уезжаем на Камчатку!», «Виват, стройотряд!»
    В этой группе мы видим всех шестерых парней, которые бегали и нескольких девчонок, радость из них так и брызжет, они смеются! Вот тут все стали улыбаться и поздравлять ребят с завершением сессии и началом каникул.
    И тут, к нашему огромному удивлению, они подарили нам фотографии нас самих же, ошарашенно смотревших на пробегавших мимо «оленей» и прочих персонажей. Оказалось, девчонки нас фотографировали и быстро напечатали карточки в фотосалоне рядом с остановкой.
    Спасибо им за минутку счастья.
  • Поехал я летом со стройотрядом в Нягань. Нас отправили помогать облагораживать территорию строящейся на территории завода бани.
    Чем мы там только не занимались, даже пололи дикий лес перед свежевыкопанным котлованом (который предполагалось залить водой и заселить там рыбок), дабы этот «парк» хоть немного подходил для рекреационных целей. Но больше всего мне запомнился огромный муравейник, который ну никак не вписывался в соседство с отдыхающими важными дядьками. Было принято решение переселить этих коренных жителей подальше — в ту часть леса, которая должна была остаться дикой. Ну и, конечно же, эта задача досталась молодым студентам.
    До сих пор помню, как мы с напарником, взявшись с двух сторон за носилки и загрузив часть «жилища» вместе с его протестующими жителями, пытались как можно быстрее доставить его до места новой дислокации — а это, на минуточку, около пятисот метров от изначального места жительства. Задачу свою мы все-таки довели до конца. Ну а я пополнил свою копилку историй для свиданий, чтобы заполнять неловкие паузы, которые я так не люблю.
intfox

«Уже 4 лета отработал в студенческом стройотряде. Каждый год на день строителя общаги соревнуются, делая поделки. Вот моя работа, я выиграл!»

  • Стройотряд, 10 человек. Работа на железной дороге, шпалы клали. Денег было почти ноль, а лимонаду так хотелось. Покупали шесть бутылок по 30 копеек. Выпиваешь, сдаешь — 15 копеек назад. Покупаешь три. Выпиваешь, сдаешь, покупаешь одну — все при лимонаде. Так две недели, пока деньги не кончились.
    И тут нас отправили шпалы класть подальше, надо на поезде ехать (бесплатно). Обычный, пассажирский, одну остановку. Однажды мы попали на «Сочи-Ухта». Сели в плацкартном в пустое купе. И вдруг — о, чудо, под столом пустые бутылки. Оглянулись — никого. Собрали, сдали.
    На следующий день специально ждали сочинского. Прошлись по вагону — бутылок навалом, карманов не хватило. На следующий день пришли с мешком — тут уже не лимонад, хватило на сгущенку, трехлитровая банка. В общем, через неделю приемщицы знали нас в лицо. А еще через неделю халява закончилась — нас поймали проводники и прогнали, бутылки были главной статьей их дохода.
  • Проходили мы летнюю практику в универе: нужно было построить ландшафтные профили нескольких участков в заповеднике. Иду с вешкой, сообщаю группе, что дальше болото, на что наш мудрый препод заявляет: «Тут не может быть болота, здесь вейник растет!» Делаю шаг и проваливаюсь по пояс. Видимо, вейнику забыли объяснить, что он не должен расти на болоте.

«Летняя практика. Андрей замеряет ширину пласта самым древним способом, при помощи геологического молотка»

© zuberst / Pikabu
  • В конце первого курса я решил жениться. Поэтому я записался в стройотряд от старших курсов, который летом должен был работать на Ямале, там платили больше. А деньги мне были нужны на свадьбу и последующую семейную жизнь.
    Вот только я забыл сказать невесте о своих планах. А зачем? Сюрприз будет! И сразу после экзаменов я полетел в Надым, на заработки, а невеста чуть позже должна была поехать на практику в другой конец страны. Каждый день я писал девушке по письму на адрес общежития, которое передавал через водителей. Подходил к первому попавшемуся и отдавал письмо с просьбой опустить в ближайший почтовый ящик. Им для этого приходилось делать крюк, как оказалось, но ни один не отказал студенту.
    А вот ответов от девушки не было. Ни одного письма в ответ за все два с лишним месяца. В общежитие мы приехали почти одновременно. Столкнулись в холле и сразу начали выяснять отношения. «Почему ты не писала?!» «А ты?»
    Оказалось, что она все эти два месяца ждала. В общежитии писем не застала, уехала на практику. А потом полетела домой сразу, не заезжая в общежитие. У меня вроде был ее домашний адрес, но кто же знал, что она сразу туда поедет? И мы вместе пошли и забрали на вахте общежития пакет писем, которые я ежедневно отправлял из тайги. К чести водителей и почты, ни одно письмо не было потеряно, все отправлены и доставлены!
    Через полтора месяца мы были уже женаты. А что она там себе думала, пока все лето ждала хотя бы одно письмо, я даже не хочу себе представлять.

Студенческие посиделки

  • Это было где-то на пятом курсе меда, когда мы с одногруппниками отправились на практику в поликлинику. Нас разбили попарно, распределили по отделениям и отправили, кажется, в отдел кадров, заполнять какие-то бумаги. Со мной в паре была моя одногруппница, Аня. Мы с ней составляли колоритную парочку: я высокая, крупная шатенка, она — блондинка крайне субтильного телосложения и невысокого роста, макушкой чуть достающая мне до плеча.
    Ну вот пришли мы в кабинет. Кадровичка щурится и поправляет сползшие очки, оглядывает нас... И громогласно заявляет: «Женщина! С детьми в соседнюю поликлинику! Выходите направо и в соседнюю дверь! Это взрослая поликлиника! Взрос-ла-я!»
    Я даже не знаю, кто из нас впечатлился больше: я — двадцатитрехлетняя «мать», или мой «ребеночек» того же возраста. Аня аж заикаться начала от возмущения: «Па-па-звольте, вообще-то мы врачи!» На нас недоверчиво посмотрели, протянули: «Ла-а-адно...» И таки выдали необходимые доки. Хотя у меня так и осталось ощущение, что нам все-таки не до конца поверили.
  • Когда нас вывезли на картошку на первом курсе, я в первый же день втюрилась в куратора. Вечером на танцах подруга поспорила, что я не решусь его пригласить. А я взяла и пригласила! И вот танцуем, а он вдруг шепнул: «Знаешь, твоя подруга обещала мне полтинник, если мы с тобой потанцуем! Но я бы согласился и так». Как мы тогда все смеялись, называя нашу подружку «алчный купидон».
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