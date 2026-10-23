20+ историй о студенческой юности, где по вечерам пахло костром и печеной картошкой, а песни не смолкали до ночи
Годы студенческой юности — прекрасное время! Энергии хватало и на то, чтобы работать днем, и засиживаться за полночь со смехом, болтовней и танцами. А за совместным трудом в стройотрядах или на выездах «на картошку» на каникулах зачастую рождались настоящая дружба и самые лучшие, теплые воспоминания.
- Поехали мы в июне 1984 года в стройотряд в Молдову. Мне было 17 лет. И вот один студент глаз с меня не сводил. Открытие лагеря, костер, дискотека. Он все так же пялится, а на танец не приглашает. Зато ко мне подходит местный парень, знакомится. Так вот, что я хочу сказать: слава решительным и смелым. Я замужем 35 лет за этим местным. И у нас решительный и смелый ребенок.
- Когда мне был 21 год, я работала вожатой на Черном море. В моем отряде было 42 ребенка из детских домов. Я перед отбоем заходила в каждую комнату (по 4 человека в каждой), рассказывала сказку, придуманную на ходу из событий за день, а потом накрывала одеялом и гладила по голове... каждого. Потому что, когда я погладила одного, нужно было видеть глаза остальных. Дети отвечали мне взаимностью: помогали во всем, обнимались и плакали, когда пришло время расставаться...
И был в моем отряде мальчик Васька. Он постоянно убегал, его снимали с забора и искали за территорией. Начальство постоянно его критиковало и махнуло на него рукой: «Да, раздолбай, ничего путного». А я решила сделать его командиром отряда на спортивном конкурсе. Как же загорелись его глаза! Как легко и непринужденно он взял на себя ответственность! Как он помогал и поддерживал своих ребят, которые отставали на полосе испытаний! С какой гордостью он получал грамоту за 2-е место!
Васька перестал убегать и стал моей «правой рукой». Ведь он очень путный, просто требовал, чтобы его заметили. И делал это как умел, и как привык.
«Я училась в университете, а летом поехала работать в стройотряд, красила заборы. Купила себе синтезатор, часть отложила, ну и еще купила это красное платье»
- У моей подруги «картошка» была на юге. Студентки собирали лепестки роз — из них масло для косметики получают. В силу технологий собирать надо до жары. Поэтому они выходили в поле затемно, а в 10 утра уже ехали с работы. Дальше как хочешь — гуляй или спи.
В то же время я тоже затемно ехал на поле, весь день в грязи выбирал и грузил картошку. А после ужина все просто лежали по койкам.
- В составе студотряда ехали толпой в один из городов. На одной из станций к нам прицепили почтовый вагон. Руководитель отряда сказал, что в состав прицепили вагон-баню и так как мы проводники, нам сделали исключение и разрешили пойти всем вместе.
Собрали первогодок и сказали, чтобы переодевались в банное, брали вехотки, полотенца и готовились. Спустя минут 15 процессия двинулась через весь состав в вагон-баню. Некоторые проводники удивлялись, некоторые сразу понимали, что к чему и говорили, что сами только оттуда. Очень жаркая баня и веники бесплатные!
Ребята дошли до хвоста, и тут руководитель говорит, что он все перепутал и вагон-баня находится в голове состава.
«1989 год, стройотряд в Нарьян-Маре, чуть меньше месяца работал и получил 1270 рублей. Повышенная стипендия была тогда 37. На фото — виброрейка, бетонную дорогу заливали»
- Я помню, как в 1974 году, будучи студентами педагогического института, работали на консервном комбинате. Туда со всех колхозов района свозили овощи. Зарабатывала в месяц по 280 рублей. Мама на тот момент была начальником цеха по производству чеканных плит, и зарплата у нее была 110 рублей. Отработав почти два месяца и получив зарплату, я всем близким родственникам накупила подарков. Как же была довольна моя мама!
Мы студентами летом 3 снзона подряд подрабатывали в нашем Хеленстрое в теплицах,( ремонт стелажей подготовка теплиц к п осадке; за полтора месяца зарабатывали 300-350 рублей( советских),стипендия юыла 30 рублей.С рервой зарплаты ромню купил у однокурсника приставку Wilma,с последней костюм тройку; в нем потом диплом защищал и женился.
- На заре туманной юности, после первого курса универа отправились мы с друзьями в Забайкалье, на стройку века, на БАМ. Нашему стройотряду предстояло строить в одном селе магазин.
Прибыли, поселились, пошли закупать продукты. Подходим к одному старинному дому, по всему видать, еще в XIX веке строили. Но дом справный. Стучим в высокие глухие ворота. Открывает древняя старуха.
— Бабушка, мешок картошечки не продадите? — кричим ей.
— Погодьте маленько, — отвечает, и, обернувшись, кричит вглубь двора, — Мамань, мешок картохи можно продать?
На заре туманной юности, в 1981 году, после второго курса института отправились мы в составе Всесоюзного студенческого строительного отряда на БАМ, на 12 км восточнее посёлка Звёздный. Жили в палатках в лесу на берегу реки Таюры.
Никто там ничего не выращивал, во всяком случае, в радиусе километров так пятисот. По очень простой причине - места до начала строительства БАМа были совершенно необитаемые, местных там просто не было. Никогда.
Все продукты были привозные. Из пищевых производств была только небольшая пекарня. Спиртное в местном магазине продавали один раз в год, на день строителя, в августе. И только пиво, чешское, кстати.
Так что рассказ о старушке и мешке картошки, мягко говоря, подозрителен.
«Анапа, 1974. Держит слона за хобот моя двоюродная сестра Светка, которую я вывезла на море на заработанные в стройотряде деньги»
- Сентябрь 1980 года. Пасмурно, идет дождь. Мы «на картошке». Я, вместе с другими студентами Свердловского автодорожного техникума, стою в поле и жду, когда мимо проедет трактор с маципурой и выкопает из земли картошку, которую надо собирать в ведра и загружать в контейнер. Вдруг трактор останавливается рядом со мной, из него вылезает мужик и спрашивает: «У тебя брат в Свердловске есть?» Отвечаю: «Только двоюродные». Следующий вопрос: «А Сергей Баянов твой брат?» Я, недоуменно: «Да». Оказалось, что этот мужик в конце шестидесятых дружил с моим двоюродным братом! Видимо, в 16 лет я был похож на брата в том же возрасте. После такого случая я уже не удивляюсь совпадениям.
- Во время учебы в институте ездил в стройотряд. И для себя выбрал на эти два летних месяца прическу «под ноль». Удобно, практично.
Перед выездом захожу в парикмахерскую. Очереди нет, мастер скучает. Прошу подстричь налысо. Мастер скромно спрашивает: «А можно, прежде чем все срезать, я на вас потренируюсь?» Удивился, но никуда не спешу, конечную прическу испортить невозможно — согласился.
Стрижка, которую обычно делали за 5 копеек в течение 3 минут, у меня заняла почти час и за те же 5 копеек. За это время на моей голове была сделана куча стрижек: подлиннее, покороче, три уровня разной длины, переход от длинных волос к коротким плавный и ступенькой. С каждой новой стрижкой волосы становились все короче. Все это мастер делала, используя только ножницы и расческу. Наконец взяла машинку и окончательно меня подстригла.
Рассчитываясь, я поинтересовался, для чего это, вроде мастер уже состоявшийся, не практикант. На что мастер, смущаясь, ответила: «Видите ли, меня пригласили подстричь собак перед выставкой. А я этого еще ни разу не делала. Спасибо, что дали возможность потренироваться».
- Учились на геологов. Лето проводили в стройотряде в Красноярске. Забежали в какой-то мелкий продуктовый магазин. Продавщица, увидев мою бороду, воскликнула:
— Или геолог, или художник!
— Угадали! — заржали парни. — Он и художник, и геолог.
— Ну тогда понятно, — хмыкнула продавщица. — Какой дурень еще бороду таскать будет?!
«Сходили на знаменитые Красноярские Столбы. Интересно, стоят ли еще эти ворота?»
- Подрабатываю в стройотряде. Кладем с ребятами дорожную плитку. Трудимся вместе с рабочими. Понятное дело, что в разговорах много грубоватой лексики, да и темы разговоров весьма специфические бывают.
И вот зашел у наших ребят такой разговор:
— Я после этой стройки два месяца буду осанку исправлять.
Второй отвечает:
— А я речь.
Сыну было лет 7. Приехав из деревни взял словарь Ожегова и стал искать слово,, курва,,
Захлопнув книгу спросил есть ли у нас ещё толковые словари.
Я сказала что когда вырастет, то и словарь найдёт и слово.
- В студенческом спортивном лагере основное наказание было дежурство на чистке овощей — картошки, морковки. Пропустил зарядку — идешь на кухню. Ночью шумишь — идешь на кухню. Ушел с территории в лес — ну вы поняли.
Попадались все, а вот чистить отправляли 2-3 человек (если нарушители не ловились, то овощи чистили 2 дежурных по кухне). Через несколько дней договорились почти со всеми соседями, что 2 мешка картошки на толпу — это дело на 30 минут. И, независимо от того, кто попался — чистить идут все. И народ согласился. После этого вся компания забила на подъем и зарядку, вставали утром и шли на завтрак, а потом сразу чистить овощи. При этом от администрации лагеря нам выдали грамоту «самая активная палатка смены», а сторож за помощь по хозяйству разрешил ходить в его баню, а не общественную по расписанию.
Также было правило, что хлеб выносить нельзя. Но на вечерние посиделки у костра хлеб нужен. В итоге нашли лазейку — оказалось, что остатки нарезанного хлеба со столов можно забирать. Нарезаешь 2-3 лишних булки хлеба и нарезанный хлеб уносишь с собой.
- В студенчестве довелось поработать в стройотряде, и штукатурили мы жилую пятиэтажку. Лето, жарища и грязища. Душа после работы не предусматривалось, нормального питания тоже. Выезжали на энтузиазме молодости и природной веселости.
До стройотряда никто из нас с этим трудом знаком не был. Обучение прошли за один день. Главная трудность была в выравнивании стыков стен. Надеюсь, что при конечной отделке наши «достижения» в мастерстве были замаскированы обоями.
И всю жизнь я с неосознанным интересом разглядываю качество углов и стыков в незнакомых помещениях. Достичь блестящих результатов в выравнивании углов за два месяца я так и не смогла, и специализировалась на черновой заделке дефектов в панелях. Но умение штукатурить и шпаклевать в жизни много раз пригодилось.
- Мама рассказала, далее с ее слов. Стоим после рабочего дня на остановке. Вдруг мимо нас бегут 2 парня, руки задраны над головами, как будто это рога, и кричат:
— Мы — олени! Мы — олени!
Проводили мы их недоуменными взглядами — делать людям, видимо, нечего. Стоим дальше. Через некоторое время бегут еще 2 молодых человека с криками:
— Тут олени не пробегали?
Народ оживился, взгляды стали заинтересованными. Проходят 2 минуты, мимо бегут еще 2 парня, уже в белых халатах. В толпе уже раздаются редкие смешки, даже уезжать не хочется, интересно, что будет дальше.
Наконец возникает группа молодых людей с транспарантами: «Поздравьте нас!», «Мы досрочно сдали сессию!», «Завтра уезжаем на Камчатку!», «Виват, стройотряд!»
В этой группе мы видим всех шестерых парней, которые бегали и нескольких девчонок, радость из них так и брызжет, они смеются! Вот тут все стали улыбаться и поздравлять ребят с завершением сессии и началом каникул.
И тут, к нашему огромному удивлению, они подарили нам фотографии нас самих же, ошарашенно смотревших на пробегавших мимо «оленей» и прочих персонажей. Оказалось, девчонки нас фотографировали и быстро напечатали карточки в фотосалоне рядом с остановкой.
Спасибо им за минутку счастья.
- Поехал я летом со стройотрядом в Нягань. Нас отправили помогать облагораживать территорию строящейся на территории завода бани.
Чем мы там только не занимались, даже пололи дикий лес перед свежевыкопанным котлованом (который предполагалось залить водой и заселить там рыбок), дабы этот «парк» хоть немного подходил для рекреационных целей. Но больше всего мне запомнился огромный муравейник, который ну никак не вписывался в соседство с отдыхающими важными дядьками. Было принято решение переселить этих коренных жителей подальше — в ту часть леса, которая должна была остаться дикой. Ну и, конечно же, эта задача досталась молодым студентам.
До сих пор помню, как мы с напарником, взявшись с двух сторон за носилки и загрузив часть «жилища» вместе с его протестующими жителями, пытались как можно быстрее доставить его до места новой дислокации — а это, на минуточку, около пятисот метров от изначального места жительства. Задачу свою мы все-таки довели до конца. Ну а я пополнил свою копилку историй для свиданий, чтобы заполнять неловкие паузы, которые я так не люблю.
«Уже 4 лета отработал в студенческом стройотряде. Каждый год на день строителя общаги соревнуются, делая поделки. Вот моя работа, я выиграл!»
- Стройотряд, 10 человек. Работа на железной дороге, шпалы клали. Денег было почти ноль, а лимонаду так хотелось. Покупали шесть бутылок по 30 копеек. Выпиваешь, сдаешь — 15 копеек назад. Покупаешь три. Выпиваешь, сдаешь, покупаешь одну — все при лимонаде. Так две недели, пока деньги не кончились.
И тут нас отправили шпалы класть подальше, надо на поезде ехать (бесплатно). Обычный, пассажирский, одну остановку. Однажды мы попали на «Сочи-Ухта». Сели в плацкартном в пустое купе. И вдруг — о, чудо, под столом пустые бутылки. Оглянулись — никого. Собрали, сдали.
На следующий день специально ждали сочинского. Прошлись по вагону — бутылок навалом, карманов не хватило. На следующий день пришли с мешком — тут уже не лимонад, хватило на сгущенку, трехлитровая банка. В общем, через неделю приемщицы знали нас в лицо. А еще через неделю халява закончилась — нас поймали проводники и прогнали, бутылки были главной статьей их дохода.
- Проходили мы летнюю практику в универе: нужно было построить ландшафтные профили нескольких участков в заповеднике. Иду с вешкой, сообщаю группе, что дальше болото, на что наш мудрый препод заявляет: «Тут не может быть болота, здесь вейник растет!» Делаю шаг и проваливаюсь по пояс. Видимо, вейнику забыли объяснить, что он не должен расти на болоте.
«Летняя практика. Андрей замеряет ширину пласта самым древним способом, при помощи геологического молотка»
ручка молотка ровно 50см, вес молотка ровно 1кг, идлину замерил и вес образцов 😊
- В конце первого курса я решил жениться. Поэтому я записался в стройотряд от старших курсов, который летом должен был работать на Ямале, там платили больше. А деньги мне были нужны на свадьбу и последующую семейную жизнь.
Вот только я забыл сказать невесте о своих планах. А зачем? Сюрприз будет! И сразу после экзаменов я полетел в Надым, на заработки, а невеста чуть позже должна была поехать на практику в другой конец страны. Каждый день я писал девушке по письму на адрес общежития, которое передавал через водителей. Подходил к первому попавшемуся и отдавал письмо с просьбой опустить в ближайший почтовый ящик. Им для этого приходилось делать крюк, как оказалось, но ни один не отказал студенту.
А вот ответов от девушки не было. Ни одного письма в ответ за все два с лишним месяца. В общежитие мы приехали почти одновременно. Столкнулись в холле и сразу начали выяснять отношения. «Почему ты не писала?!» «А ты?»
Оказалось, что она все эти два месяца ждала. В общежитии писем не застала, уехала на практику. А потом полетела домой сразу, не заезжая в общежитие. У меня вроде был ее домашний адрес, но кто же знал, что она сразу туда поедет? И мы вместе пошли и забрали на вахте общежития пакет писем, которые я ежедневно отправлял из тайги. К чести водителей и почты, ни одно письмо не было потеряно, все отправлены и доставлены!
Через полтора месяца мы были уже женаты. А что она там себе думала, пока все лето ждала хотя бы одно письмо, я даже не хочу себе представлять.
Студенческие посиделки
- Это было где-то на пятом курсе меда, когда мы с одногруппниками отправились на практику в поликлинику. Нас разбили попарно, распределили по отделениям и отправили, кажется, в отдел кадров, заполнять какие-то бумаги. Со мной в паре была моя одногруппница, Аня. Мы с ней составляли колоритную парочку: я высокая, крупная шатенка, она — блондинка крайне субтильного телосложения и невысокого роста, макушкой чуть достающая мне до плеча.
Ну вот пришли мы в кабинет. Кадровичка щурится и поправляет сползшие очки, оглядывает нас... И громогласно заявляет: «Женщина! С детьми в соседнюю поликлинику! Выходите направо и в соседнюю дверь! Это взрослая поликлиника! Взрос-ла-я!»
Я даже не знаю, кто из нас впечатлился больше: я — двадцатитрехлетняя «мать», или мой «ребеночек» того же возраста. Аня аж заикаться начала от возмущения: «Па-па-звольте, вообще-то мы врачи!» На нас недоверчиво посмотрели, протянули: «Ла-а-адно...» И таки выдали необходимые доки. Хотя у меня так и осталось ощущение, что нам все-таки не до конца поверили.
- Когда нас вывезли на картошку на первом курсе, я в первый же день втюрилась в куратора. Вечером на танцах подруга поспорила, что я не решусь его пригласить. А я взяла и пригласила! И вот танцуем, а он вдруг шепнул: «Знаешь, твоя подруга обещала мне полтинник, если мы с тобой потанцуем! Но я бы согласился и так». Как мы тогда все смеялись, называя нашу подружку «алчный купидон».
А вот и еще несколько наших подборок ностальгических историй:
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