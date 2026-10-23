20+ историй о студенческой юности, где по вечерам пахло костром и печеной картошкой, а песни не смолкали до ночи

На заре туманной юности, в 1981 году, после второго курса института отправились мы в составе Всесоюзного студенческого строительного отряда на БАМ, на 12 км восточнее посёлка Звёздный. Жили в палатках в лесу на берегу реки Таюры.

Никто там ничего не выращивал, во всяком случае, в радиусе километров так пятисот. По очень простой причине - места до начала строительства БАМа были совершенно необитаемые, местных там просто не было. Никогда.

Все продукты были привозные. Из пищевых производств была только небольшая пекарня. Спиртное в местном магазине продавали один раз в год, на день строителя, в августе. И только пиво, чешское, кстати.

Так что рассказ о старушке и мешке картошки, мягко говоря, подозрителен.