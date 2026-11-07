Я работаю в провинциальном театре и расскажу, как течет жизнь за кулисами и почему я влюблена в свою работу

Ходила в драмтеатр на каждый спектакль, как на работу. Меня уже гардеробщицы узнавать стали. Но вакансий, увы, в труппе никаких не было. Так что пришлось после института секретарем в компанию к родственникам устраиваться, хотя работа мне не нравилась. Но не сидеть же у родителей на шее.

И тут прихожу я на премьеру в театр, а гардеробщица Анна Сергеевна подмигивает мне и говорит: «Лидочка, а у нас помощника осветителя ищут. Ты же мечтала о работе здесь, не хочешь попробовать?» Да я была готова там трудиться даже в качестве реквизита! Тут же записалась на собеседование, и, о радость, меня взяли! Но я и не представляла, что меня ждет.

