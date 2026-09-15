18 простых вещей из бабушкиных квартир, которые запомнились внукам надолго

Бабушки у нас славятся не только тем, что пекут вкусные пирожки и безмерно любят своих внуков. Еще в их квартирах можно найти затейливые вещицы, антиквариат и семейные реликвии. У кого-то на антресолях завалялся редкий сервиз с сюрпризом, кто-то бережно хранит на вид простые пластмасски, а есть и те, кто то и дело пытается подарить своим внукам что-нибудь эдакое. Рассматривать эти диковинки, узнавать новое и слушать о них добрые истории — это и есть моменты, которые мы ценим.