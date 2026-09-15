18 простых вещей из бабушкиных квартир, которые запомнились внукам надолго
Бабушки у нас славятся не только тем, что пекут вкусные пирожки и безмерно любят своих внуков. Еще в их квартирах можно найти затейливые вещицы, антиквариат и семейные реликвии. У кого-то на антресолях завалялся редкий сервиз с сюрпризом, кто-то бережно хранит на вид простые пластмасски, а есть и те, кто то и дело пытается подарить своим внукам что-нибудь эдакое. Рассматривать эти диковинки, узнавать новое и слушать о них добрые истории — это и есть моменты, которые мы ценим.
- В детстве я часто гостил у бабушки. Был у нее набор стаканов, которые то и дело сами по себе разбивались вдребезги: то в закрытом серванте, то на столе. В какой-то момент оставшиеся три стакана положили в картонную коробку, где и они лопнули в течение месяца. Конечно, мы все придавали этому мистическое значение. И только повзрослев и познакомившись с физикой, я понял: внутри стекла было высокое механическое напряжение, что придавало ему дополнительную прочность, но из-за аморфности стекла через какое-то время небольшие изъяны стали критичными, нарушалась устойчивая структура стекла, и механическое напряжение разрывало стакан изнутри. Мою догадку позже подтвердила статья, где у людей тоже лопались целые сервизы одной французской фирмы. Наши загадочные стаканы были как раз от нее.
Мужчина перебирал вещи в бабушкином подвале и нашел вот такие штуки. Предполагает, что это связано с кухней
Это оказались подставки для столовых приборов — ножей, вилок и т.д. Очень удобная вещь, чтобы не запачкать праздничную скатерть.
Мужчина нашел на антресолях в квартире бабушки, казалось, обычный набор посуды. Только есть одно «но» — стекло меняет цвет
стоит проверить счетчиком Гейгера... Смущает, особенно после помады из радия и тория, и часов
Это был сервиз 1911 года, сделанный из уранового стекла. При воздействии УФ-света посуда начинает светиться зеленым.
- Впервые за три года решила прибраться в шкафу у бабушки мужа и нашла там клад — собрание сочинений Артура Конан Дойла, «Популярную медицинскую энциклопедию», «Курс дифференциальных уравнений», «Сборник задач по аналитической геометрии», книгу о казахском орнаменте и многое другое. Все это — из библиотеки дедушки моего мужа. Читаю названия книг и думаю: вот это был интеллектуал!
Девушка нашла в бабушкином шкафу около 30 вот таких резиновых штуковин
Что это такое, внучка даже представить не могла. Выяснилось, что это втулка стабилизатора для подвески в Жигулях! Правда, неясно — передняя или задняя. В принципе, можно было догадаться, ведь рядом были лампочки для фар.
Мужчина искал что-то на кухне бабушки и в итоге нашел необычный инструмент
Мысли у него были разные, но это оказался всего лишь прибор для того, чтоб аккуратно срезать скорлупу в сваренном всмятку яйце.
- Заехала к бабуле, а она собирается в театр с новым кавалером. Просит достать из буфета «жужжалку для расслабления». Лезу в темный шкаф, вытягиваю тяжелый прибор, он случайно включается и начинает тарахтеть! Выключить не могу, несу это рычащее чудо бабуле, а она с улыбкой берет и с вздохом прикладывает его прямо к затылку: «Ох, спасение мое! Шею с утра свело. А мне в театре три часа сидеть! Я этот массажер давно купила, он еще тебе прослужит!»
Внуки нашли у бабушки в ящике деревяшку и задумались, для чего она нужна
А весь сыр-бор был из-за обычного деревянного пестика для измельчения специй, ягод или выдавливания сока.
Вот такой то ли чайник, то ли горшок нашли внуки у бабушки и сразу же задумались, а можно ли это продать?
Штуковина оказалась еще и тяжелой! После недолгих поисков выяснилось, что этот бронзовый сосуд предназначался для мытья рук.
Почти все бабушки любят дарить внукам что-нибудь из своих сервантов и кладовок. Вот и этому мужчине повезло. Правда, он не в курсе, что именно за презент ему преподнесли
Оказалось, что это специальное устройство для распила древесины под нужным углом. Самое забавное, что у бабули есть еще одна деталь, вот только она не уверена, что отсюда. Ох уж эти бабушки!
- У бабушки в шкафу хранятся запасы на все случаи жизни. Иногда она что-то оттуда достает и хочет подарить нам. И вот один раз она пыталась всучить нам какую-то посудину с крышкой в виде керамической курицы. Я стойко отказывалась. Но тут подкрался день рождения моего бывшего мужа — отца моего ребенка. Они с сыном видятся редко, так что никаких особых подарков делать не собирались. И тут бабушка с той самой керамической курицей. Сын воодушевился, забрал курицу, насыпал внутрь конфет, завязал бант и пошел к отцу. На следующий день аккуратно спрашиваю: как прошло? Оказалось, что подарку были рады, поставили его на самое видное место, фотографировали и всем показывали. А все потому, что сын мой умудрился сказать, что эту курицу он купил в Париже на антикварном рынке!
Все детство внучка думала, что у бабушки в квартире на шкафу стоит коробка с модной шляпкой, как в фильмах
А это оказался старый проигрыватель для виниловых пластинок.
Во время уборки у бабушки внук нашел такое приспособление. У кого есть варианты?
Этим инструментом равномерно рассыпают муку по рабочей поверхности — очень удобная вещь! Кстати, его можно использовать и для посыпки кондитерских изделий.
- У нас ни единой фотографии бабушкиного дома. Не принято было тогда фотографировать жилище и все, что в нем находится. Но каждый раз, когда мы у нее были, удивлялись сундуку. Там хранилась новая посуда, постельное белье и отрезы на платья. А крышка сундука была оклеена деньгами. Такими старинными. Какого года, я не знаю. Сейчас очень жалею, что не сохранила эту реликвию.
Эти розовые штучки озадачили внуков, но ответ быстро нашелся
Бабуля была любительницей телемагазинов, так что родственники сразу подумали, что вещь из какого-то каталога. Оказалось, что это бигуди. Кто-нибудь из наших читательниц пользовался такими?
Мне напомнили конусы для домашнего сепаратора, только у моих (блин, почему в русском языке нет аналога слову grandparents???) дедушки с бабушкой были стальные.
Внучка вместе с дедушкой нашли в закромах у бабули необычную ложку. Вспомнили, что ее хотели подарить правнучке. Интерес вызвал вензель
Такая ложка, скорее всего, делалась на заказ — именно в таких случаях мастера ставят подобные гравировки.
Такой прибор хранился в доме бабушки. Жена внука сориентировалась, что нижние цифры отражают температуру. Но остальные?
миллибары (мбар / mb.) — основная метрическая единица, широко применяемая в метеорологии и на флоте.
in. на морском барометре — это сокращение от inches («дюймы»)
Так обозначают высоту ртутного столба в дюймах — единицу измерения атмосферного давления, распространённую в англоязычных странах. Например, отметка «29.92 in.» соответствует нормальному атмосферному давлению — примерно 760 мм рт. ст.
Женщине подсказали, что это латунный морской анероидный барометр и термометр, изготовленные французской компанией. И тут все стало на свои места, ведь дедуля родился и вырос во Франции.