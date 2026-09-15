Блин, "пойти на выпускной" - чисто американская тема. У нас же совсем другие выпускные.
10 экранных историй, которые вернут в школьные годы быстрее звонка на перемену
Стоит только увидеть на улице детвору в школьной форме, услышать звонок на перемену или открыть старый дневник — и вот мы уже снова сидим за партой, ждем урока и строим планы на большую жизнь. Некоторые фильмы и сериалы умеют возвращать нас в те самые воспоминания, которые пропитаны приключениями, восторгом первой любви и теплыми разговорами после уроков. В этих фильмах есть тот самый уют, который знаком каждому, кто когда-то считал минуты до звонка. А еще — много смеха, неловких ситуаций и маленьких побед.
Сумма квадратов катетов (2024)
Старшеклассница Соня переходит в новую элитную школу и, чтобы освоиться среди одноклассников, решает устроить своеобразный эксперимент — подружить задиру Марка и тихого отличника Гришу. Ведь она думает, что знает все о психологии подростков! Казалось бы, что может пойти не так? Но в ходе этой затеи оба парня неожиданно влюбляются в Соню, что приводит к любовному треугольнику и соперничеству между ними.
Рейтинг КиноПоиска: 7.2
- Ничего не ждала от этого фильма, хотела поставить «на фон» — и именно поэтому была приятно удивлена тем, сколько в нем поворотов и насколько неожиданно он раскрывается ближе к финалу.
Хуже всех (2024)
Непопулярная старшеклассница решает завести саркастичный видеоблог, в котором с иронией рассказывает о себе и своей жизни. Так она надеется привлечь внимание красавца-одноклассника, с которым мечтает пойти на выпускной. Но неожиданно блог становится популярным и превращается в нечто большее, чем просто попытку привлечь внимание, а жизнь героини резко меняется.
Рейтинг КиноПоиска: 6.6
- Это не просто фильм, а какой-то эмоциональный ураган! Сначала смеешься, потом плачешь, потом снова смеешься, но уже сквозь слезы.
Каникулы (2022)
Театральный кружок калужской школы едет на детский фестиваль. Группу разновозрастных детей сопровождают руководительница кружка, завуч школы и мама одной из девочек. У каждого участника этой поездки свои проблемы и чаяния, но общее дело объединяет их и помогает лучше узнать друг друга и самих себя.
Рейтинг КиноПоиска: 7.2
- Первый раз посмотрела фильм в кинотеатре. Потом пересмотрела два раза. Фильм сразу захватил, хотелось услышать и запомнить каждую фразу. Переживала и смеялась до слез. Видела такую же реакцию у других зрителей.
Олдскул (2025)
Мария Павловна — учитель математики старой закалки. На ее уроках дети ходят по струнке. Неожиданно для себя она оказывается в элитной школе на Рублевке — все ради шанса наладить отношения с единственной внучкой. Сейчас, к началу учебного года, вышел второй сезон этого сериала, где героиня снова попытается наладить отношения с дочерью и лучше понять мир современных подростков.
Рейтинг КиноПоиска: 7,9
- Главное достоинство «Олдскула» — темп. Семнадцать серий хватает и на семейный конфликт, и на школьный хаос. Юмор, как и положено, возникает из характеров, и взрослый состав здесь гораздо сильнее молодежного. При этом буквально каждую сцену крадет местный завхоз. Кто бы его не придумал, пожимаю руку. Это детище испанского стыда и харизмы великолепно.
Твое сердце будет разбито (2026)
Полина переходит в новую школу и влюбляется в местного хулигана по кличке Барс. Они заключают сделку, по условиям которой Барс будет притворятся ее парнем и защищать ее от козней одноклассниц. Однако со временем у них возникают настоящие чувства друг к другу.
Рейтинг КиноПоиска: 7,4
- Я думала, что это будет рядовая ванильная история для школьниц. Любовь хорошей девочки и хулигана — такой типичный сюжет, что, казалось бы, тут уже сложно придумать что-то новое. Но фильм приятно удивил: он оказался гораздо глубже, чем казалось на первый взгляд. Пожалуй, взрослым он будет интересен даже больше, чем школьникам.
Асфальтовое солнце (2021)
Ретро-драма о лете 1982-го, подростке, который хочет выиграть соревнования по скейтбордингу, а попутно переживает семейную драму и первую любовь.
Рейтинг КиноПоиска: 7,2
- Теплый, как засвеченная пленка, и знакомый, как хиты «Песняров», по настроению фильм. Уже в самом начале мы понимаем, что финал будет хорошим, а путь к нему полным приключений и неловких ситуаций.
Страна Саша (2022)
17-летний Саша только-только закончил школу, отгремел выпускной, но все никак не может заставить себя подать документы в университет. Поэтому он тусуется с другом-граффитистом, катается на скейте и бьет баклуши. Но все меняется, когда он неожиданно знакомится со своей ровесницей Женей, которая, в отличие от него, прекрасно знает, чего хочет от жизни.
Рейтинг КиноПоиска — 6.7
- Каждый кадр прямо «пахнет» юностью. Фильм — как глоток лета. Советую смотреть его всем мечтателям и творческим людям, ну и, конечно же, всем школьникам и абитуриентам, что привыкли ощущать жизнь глубже и чувствуют, будто на данном этапе они немного потерялись.
Я делаю шаг (2023)
Саша Макаров работает учителем в обычной школе в Пскове. Причем в той же школе, где когда-то учился сам — дети его не уважают, завуч постоянно придирается. Саше кажется, что вся его жизнь катится в тартарары. А вдобавок ко всему, у него есть один секрет, о котором знает только его бывшая одноклассница.
Рейтинг КиноПоиска: 7,8
- «Такого не может быть!» — думала весь фильм. Но по итогу кино мне очень понравилось, а финал удивил!
Голова-жестянка (2022)
16-летняя Женя по прозвищу Жесть бунтует так, что достается всем: родителям, старшему брату, подругам и одноклассникам. И у этого бунта есть свои причины. Но все меняется после знакомства с руководителем кружка робототехники, который становится наставником Жени. Так, взаимодействуя с роботами, она учится общению с людьми.
Рейтинг КиноПоиска: 6,9
- По моим наблюдениям, творческая команда вдохновлялась кем-то в духе Уэса Андерсона. В фундаменте мы видим приятный и нежный фильм о юношестве, любви, взрослении. Все это в очень трогательных летних локациях.
Новенький (2021)
В школу приходит новенький — Сеня Иванов. И он быстро завоевывает симпатии одноклассников и учителей. Это не нравится другому старшекласснику, которого Сеня своим появлением смещает с пьедестала. Между мальчишками возникает нешуточное соперничество.
Рейтинг КиноПоиска: 7,5
- Скажу честно, фильм меня приятно удивил и где-то даже поразил. Это кино о жизни, которое общается с нами понятным языком и заставляет о многом задуматься.
Школьные годы давно остались позади, но кино иногда умеет открыть дверь туда всего за пару часов. А какие у вас любимые фильмы про школьную пору?
Комментарии
Раз пошла такая пьянка, хочу попросить совета сообщества. На работе много стресса и не могу смотреть новые фильмы - не хочу все эти переживания испытывать, да и фильм может не понравится. Смотрю проверенные детективные сериалы: Следствие вели, След (не надо только вот, пожалуйста, ничего говорить), Вещдок. Ещё нравились фильмы типа Дежурный ангел. Первые сезоны Черного зеркала тоже зашли, но, правда, эмоций там уйма была. Может подскажете что-нибудь подобное? А то всё вышеперечисленное немного поднадоело уже.