10 экранных историй, которые вернут в школьные годы быстрее звонка на перемену

Стоит только увидеть на улице детвору в школьной форме, услышать звонок на перемену или открыть старый дневник — и вот мы уже снова сидим за партой, ждем урока и строим планы на большую жизнь. Некоторые фильмы и сериалы умеют возвращать нас в те самые воспоминания, которые пропитаны приключениями, восторгом первой любви и теплыми разговорами после уроков. В этих фильмах есть тот самый уют, который знаком каждому, кто когда-то считал минуты до звонка. А еще — много смеха, неловких ситуаций и маленьких побед.