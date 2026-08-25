22 истории с рынка, пропитанные ароматом квашеной капусты — для тех, кто мерил джинсы на картонке
Тот, кто мерил джинсы на картонке за шторкой, покупал пирожок у продавщицы с тележкой и пробовал спелую клубнику прямо с прилавка, отлично знает, что поход на рынок бывает полон маленьких радостей и аромата спелых ягод. В нашей статье — 23 жизненные истории о том, как обычный поход на базар превращается в жизненную комедию с шутками, скидками и душевным общением. Эти зарисовки наполнены юмором и теплыми воспоминаниями, где искренние комплименты и комичные ситуации дарят море впечатлений, а в воздухе витает знакомый с детства аромат жареных пирожков и свежей петрушки.
- Сто лет не была на рынке, а тут иду мимо, смотрю — ряды джинсов. Зашла к одной продавщице, а она такая: «У меня есть для вас джинсы, Турция! Какой у вас размер?» Потом оценивающе оглядывает меня и добавляет: «Ну, для вас сниму прямо с манекена!» И все, я поплыла. Это ж, типа, значит, что я стройняшка, хотя, по правде сказать, и не совсем. А зеркало узкое и высокое, и в нем я реально худая. Смотрю на себя и думаю: «Вот это звезда!» И продавщица говорит: «Ну, звезда же!» Я с ней согласилась и купила у этой наимилейшей женщины к джинсикам еще и тенниску.
- Возвращалась вечером с работы через базар, задумала набрать фруктов к чаю. Тут меня окликает усатый торговец за прилавком, мужчина лет пятидесяти. И с широкой улыбкой протягивает дольку мандарина и говорит:
— Девушка, угощайтесь! Они сладкие, как первая любовь, а вы мне ее как раз напомнили...
Я бровь приподняла, улыбнулась:
— Надо же! И чем же?
— У нее такие же глаза красивые были, мамой клянусь!
В общем, за такую комедийную сцену пришлось купить у него пару кило мандаринов и персиков, плюс дыньку я еще прихватила. Умеют же люди делать продажи на ровном месте!
Когда продавец щедрый, но не очень
- Есть у нас в городе рынок, называется Татар-базар. Рынок как рынок: овощи, соленья, рыба, мясо и прочее. Я уже довольно давно подсел на сало, которое, как мне казалось, есть только у одного продавца — у женщины с небольшим южным говором, такой краснощекой и добродушной. Много раз мы с ней общались, и она уверяла, что у нее все сало «только с частных хозяйств». Верил ей на слово, так как сало действительно вкусное, а у других я и не брал. Пару дней назад приехал к ней за очередной порцией, а у нее прием товара. Стою, жду, когда она закончит, и попутно читаю этикетки на упаковках. Короче, сало сделано в Ставропольском крае, и получает она его от того же поставщика, что и все ее соседи. И ведь я подозревал! Но сила маркетинга творит чудеса.
Сейчас даже "бабушки" на рынке -это своеобразный "бренд" - они могут купить у поставщика овощи и продавать как выращенные своими руками.
- На базаре выбирала персики. Рядом бабушка стояла, явно стеснялась спросить цену. Продавец, молодой парень, ее заметил, быстро взвесил ей килограмм и взял всего 50 рублей. Я подаю ему свои персики на весы, и он на полном серьезе выдает: «А с вас тыща!» Я оторопела, а он подмигнул мне: «Она свои 50 рублей честно заработала жизнью, а ты — молодой спонсор ее радости. Ладно, это шутка, конечно — держи за триста!»
На рынке практически всех осыпают комплиментами. В этот раз нельзя не признать, что покупатель хорош собой, очарователен и просто красавчик
- Однажды выбирали жениху брюки на рынке. Пятая точка у него красивая, ноги стройные и ровные, а как брюки наденет, то или мешок сзади, или ноги кажутся кривыми, или еще что. Он был готов взять любые, но я настояла на длительной примерке у многих продавцов. В итоге пришел хозяин рынка. Недовольный. Обьясняю ситуацию. Он: «Есть на него брюки, но они дорогие!» Говорю, мол, а разве я о цене спрашиваю? Приносит. Реально сели как влитые!
Учился в параллельной группе парень Саша Ч. Была тогда мода на бермуды. Были у него светло синие. Короче, от его попы и стати в этих джинсах было глаз не отвести. Он до сих пор для меня эталон самой сексуальной мужской пятой точки.
- На рынке муж уперся: «Берем вот этот арбуз, он звонкий!» А продавец подсовывает мне другой: «Бери его — он сладкий, как первая любовь!» Муж вспылил, достал 2000, кинул на весы: «Спорим, что мой арбуз слаще? Режь оба!» И вдруг продавец, будто он только и ждал этих слов, мигом достал огромный нож, протер его и с треском рассек оба арбуза. Отрезал кусочек мякоти из сердцевины каждого и протянул мужу. Арбуз мужа внутри оказался розовым и водянистым, а второй, который продавец советовал, — ярко-красным, аж сахарился на солнце! Муж густо покраснел, а торговец хохотнул, взял деньги только за арбуз, а 2000 вернул со словами: «Мужик, держи обратно — за упрямство. И ешь на здоровье!»
- Воспоминания разблокированы. 30 лет назад мы с бабушкой пришли к родителям на точку на рынке — они торговали одеждой из Польши. Мама решила примерить на меня детские брючки и куртку. Пока я стояла, такая красавица, набежала куча народа и раскупила у мамы половину партии со словами: «У меня такая же девочка, очень хорошо сидит курточка!» Так я впервые поработала манекенщицей.
На базаре в Самарканде чего только нет: масло в баклажках, и стиральный порошок на развес
- На рынке подошел к палатке, где торговал колоритный такой мужчина. Овощи свежие, очередь набралась быстро и довольно большая. Черед доходит до дамы лет 40, которая покупает килограмм болгарского перца и просит скидочку. Продавец, окидывая взглядом очередь и понимая, что сейчас все попросят, говорит:
— Извините, продаю, как есть.
— Но у Вас же в болгарском перце воздух! Воздух же тоже имеет свой вес. Получается, я вам немного за воздух плачу! Могли бы и скинуть цену.
Продавец выпал в прострацию секунды на три. Очевидно, что за весь его стаж работы с таким заявлением к нему обратились впервые. Он подумал, а потом неожиданно для всех достойно парировал дамочке:
— Девушка, там воздух такой же, как и снаружи! А снаружи объем воздуха равен площади весов, умноженной на высоту атмосферы. И весь он давит на весы. И если я от килограмма отниму вес этого воздуха, то вам буду должен две квартиры! А учитывая мой доход, мне проще будет на вас жениться!
Дамочка расплатилась и убежала вся красная под плохо сдерживаемый смех очереди. Мужчина от перенапряжения вытер пот со лба и добавил:
— Ну, надо же, пригодилась физика!
«Каждую субботу в Турции мы с друзьями ходим на рынок. Боже, сколько здесь фруктов, а какие вкусные овощи!»
- Всегда беру бочковые огурчики у одной румяной продавщицы. А тут обсчитала она меня, и я зарекся: больше ни-ни. Иду мимо, а она руки в боки: «Гляньте, и не смотрит на меня! Подойди, красавчик, что скажу». Я подошел, а она залезла в свою пухлую поясную сумку, достала оттуда аккуратно сцепленные скрепкой 760 рублей и выдала на весь рынок: «Я ж тебе в прошлый раз сдачу не отдала — замоталась к вечеру! А ты деру дал и ушибся, видать. На, держи и не дуйся!» В качестве извинений она бесплатно закинула мне в пакет два пупырчатых, хрустящих огурчика с укропом и чесноком. В общем, обиду как рукой сняло, и за огурчиками я снова хожу только к ней.
- В середине 80-х мой добрый знакомый с семьей путешествовал на машине по Кавказу. Рано утром остановились они в небольшом селе у только еще открывающегося базарчика. У одного пожилого торговца знакомый попробовал новый для себя вид орехов и ему очень понравилось. Увидев, что у деда этих орехов ведро, он сказал, что возьмет все. На что неожиданно получил ответ:
— Все не отдам. Бери половину.
Опешив и решив, что проблема в коммуникации, товарищ стал медленно и четко объяснять: — Отец, ты не понял. Я возьму у тебя весь товар по твоей цене.
На что получил спокойный ответ:
— Это ты не понял. Я пришел на базар. Я буду здесь сидеть, общаться с соседями, с покупателями. Если отдам тебе все, что мне делать дома весь день?
Поняв, что столкнулся с новой для себя концепцией розничной торговли, мой товарищ спросил, мол, почему бы не продать орехи и не сидеть на базаре просто так? На что старик возмутился:
— Ты что?! Хочешь, чтобы люди сказали, что я бездельник, которому нечем заняться, и он просто так ошивается на базаре?!
У меня прабабушка так на стихийном рынке сидела. Почти сто лет прожила)))
Когда встретил на рынке настоящую красавицу, о которой мечтал: чтобы скромная и ноги от ушей
- Когда мне было 8 лет, моей огромной мечтой была бандана — треугольный платочек, который повязывают на голову. Это был 2001 год, мода на них была безумная. И стоили они тоже не особо дешево. Родители копили на квартиру, и такая нерациональная трата не входила в семейный бюджет. И вот дедушка Миша (папа моего папы, не кровного, но самого на свете родного), получив пенсию, повел меня на рынок и сказал выбирать самую красивую бандану. Любую! Я была самой счастливой на свете! Тогда мне казалось, что дедушка Миша безумно богат.
Его нет уже больше 20 лет. Но моего сына тоже зовут Михаил.
- Недавно был на базаре с мамой. Стоим, значит, я держу кульки, она выбирает помидоры. Рядом торгует мужчина. Подходит к нему дедок лет 80-ти. Смотрит, что-то выбирает. Продавец спрашивает: «Что вам, молодой человек?» Дедуля засмеялся, сказал, что ему нужен один банан. Продавец взял и просто бесплатно дал дедуле банан. Вы бы видели, как тот был рад! Поблагодарил 100 раз. У меня аж настроение поднялось от такой доброй сценки.
На рынке в Таиланде можно купить практически все. И кота, кажется, тоже. Хотя, возможно, это продавец?
- Почти 30 лет назад. Утро. Суббота. Мама будит: «Вставай, Андрюша, на рынок идем тебе брюки покупать!» Встаешь, батя на кухне сидит, усами шевелит: «Что так часто брюки ему покупаем? Он что, отличник что ли у нас?» И страх такой берет, думаешь, что сейчас-то и вскроется, что ты на той неделе двойку по литературе получил! Но пронесло.
И вот, идешь с мамкой на базар. Она делает лицо такое незаинтересованное: «Ой, почем эти брюки?» Продавщица говорит: «Триста рублей, но это кашемир и Чебоксарский трикотаж — сносу не будет!» Мамка щупает: вроде качество не очень... Продавщица добавляет, что у нее сын такие же носит уже десятый год! Мамка просит меня померить.
Встаешь на картонку, кругом толпа, но ты переодеваешься — вроде велики. Продавщица наседает, мол, что велики — то чепуха: там подшить — делов на три вечера! Мамке штаны не нравятся, но в открытую сказать нельзя — все-таки время у продавщицы отняли. Поэтому она хитрит и говорит, что мы пойдем еще походим.
Ходишь-ходишь, мамка то колготки «Леванте» прикупит, то семена для укропа — все подсчитано копейка в копейку! Потом возвращаешься к первой тетке, мамка сторговывается на 270. Я сразу хочу переодеться в новые штаны, но мамка отрезает: «Надевай старые — вон грязюка какая! Эти новые побереги пока, не носи, вот осенью будет у тети Тани юбилей, так тогда и наденешь!» А потом уговариваю маму еще и на мороженое. Все-таки праздник — штаны сыночке купили!
Я понимаю... Тоже нуждались. Покупка вещи была праздником. Очень радовалась, когда подруга мне на д.р. подарила платье. Кто рос в достатке не поймет. Тоже на картонке примеряла вещи. Помню как мечтала о черных лосинах, но они были дороже, потому мне купили золотистого цвета. Хорошо что молодость и фигура позволяли любой цвет.
Когда умеешь выглядеть эффектно даже на рынке. Хотя, кажется, показалось
- Тридцать лет назад мы всей семьей приехали из маленького городка на рынок Таганский ряд. Купили мне дубленку и джинсы «Кардинал». Сидим уже в машине, едим, гляжу — батя идет и с шапкой из ондатры. Купил он ее, оказывается, для меня. Вот я тогда точно был жених! Даже в этой шапке пару раз на дискач ходил.
- Я больше 6 лет хожу на рынок за фруктами к одному и тому же продавцу. Он обязательно всех детей угостит фруктами, спросит, как семья, как муж, подскажет, что вкуснее и свежее. Также в покупку входят комплименты, лимон к чаю и доставка пакетов до машины. Обожаю рынок!
А из рыночных фруктов и овощей получаются очень вкусные джемы, компоты и прочие закрутки на зиму. При этом не одна варка варенья не обходится без теплых и забавных историй, как в нашей статье про домашние заготовки, пропитанные ароматом уходящего лета и семейным уютом.