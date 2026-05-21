12 бухгалтеров, у которых каждый день как отдельный жанр кино

Профессия бухгалтера — это бесконечные цифры, отчеты, кипы бумаг. Однако не только это. Будни бухгалтеров наполнены маленькими радостями в виде приятных разговоров с коллегами и трогательными отношениями между ними. Ну а некоторые ситуации, происходящие в бухгалтерском коллективе, претендуют на то, чтобы по ним сняли сериал.

Наша главбух Оля и бухгалтер Андрей каждый день в 14.00 закрываются в архиве. Выходят оттуда довольные, раскрасневшиеся. Все хихикают. Тут наш шеф не выдержал. Стучит в дверь архива. Открывают наши «влюбленные», опустив глаза. Шеф как зальется смехом: там на столе среди папок разложена огромная копченая скумбрия и вареная картошка. Они оба решили следить за питанием, все на работе об этом знали. Дома как-то держались, а вот в офисе срывались. Вот они и прятались в архиве, чтобы вкусно пообедать без свидетелей, а запах рыбы выветривали в открытую форточку. ADME

«Я бухгалтер. Недавно коллеги поймали меня на том, как я уснула в обеденный перерыв, потому что накануне до утра делала отчеты»

У нас в бухгалтерии появилась новенькая — Лена. Директор часто вызывал ее к себе. Закроют жалюзи в кабинете, и сидят там по часу. Служебный роман! Тут пришла его жена. Мы замерли. Она распахнула дверь, а там картина маслом: Лена склонилась над директором и строгим голосом чеканила: «Евгений Павлович, я вам в десятый раз объясняю! Сводные таблицы делаются не так!» Оказалось, он так боялся признаться совету директоров, что в свои 50 лет плохо знает Эксель, поэтому нанял новенькую для тайных уроков. ADME

Работала у меня несколько лет назад бухгалтер, подрабатывала на стороне в парикмахерской «Волшебница». Я не был против, тем более без ущерба для производства. Однажды ей сотрудники телефонную трубку принесли, а она взяла ее и представилась: «Да, это я. Елена Игоревна, „Волшебница“». © Cool story / VK

«Я главбух. А еще и грумер. Но одно другому не мешает. У меня две работы и обе любимые»

У нас на работе произошел интересный случай. Бухгалтер выходит в декрет в середине марта, но договорилась с главным, что доработает до конца месяца. После праздников не вышла на работу. Сообщения и звонки оставляет без ответов. Сообщения были доставлены и прочитаны. Коллеги начали волноваться. Две девчонки после работы поехали по адресу проживания, указанный в заявлении на прием. Оказался неправильный адрес. Я нашла ее страницу в соцсети. Прошлась по видео и комментариям, нашла страницы мамы, папы и супруга. Написала всем сообщения. На следующий день ответил только супруг. И что вы думаете? Она просто не захотела дорабатывать. laaazza

«Работаю бухгалтером. Недавно нам с коллегами нужно было два раза по столько же распихать эти папки по архивам»

Проходила практику в конторе. Главбух — дама в бигудях и кружкой чая. Как не зайду: «Милочка, разбирайтесь сами!» Сдала отчет, на утро полный переполох, шеф вызывает к себе, а главбух спокойненько так: «Все путем, я же не упоминала, что мы с шефом решили устроить тебе проверку — дали исходник с ошибкой. Ты ее исправила, теперь ты в штате». Людям настолько скучно, что ли? ADME

Занимала должность старшего бухгалтера в крупной организации. Предстояла проверка из головного офиса, я активно готовилась к ней: все перепроверяла, брала работу на дом. Однажды ночью работала дома, немного поспала, а утром снова принялась за дела. Я проверяла документы, пила кофе и собиралась на работу, сильно спешила. Когда пришла в офис и сняла пальто, то обнаружила, что забыла надеть юбку! Коллеги потом долго вспоминали, как я распахнула пальто, а под ним оказались только колготки. После этого я всегда говорю — сон важнее всего! © Палата №6 / VK

«Калькулятор настоящего бухгалтера⁠»

Сотрудница моей мамы работала главным бухгалтером. И вот в выходной, когда она была дома, жарила котлеты, ей позвонил директор и сказал: «Мила, машина стоит у подъезда, выходите! Нужно срочно ехать в банк, чтобы решить важные вопросы». Мила Ивановна надела шапку на грязные волосы, длинную шубу на халат и, благоухающая котлетами, поехала в банк. Там ей предложили снять верхнюю одежду. Отказалась. Вопрос решался долго, в течение часа. © Не все поймут / VK

Работаю за ноутбуком, подходит дочь:

— Мама, а кем ты работаешь?

— Бухгалтером.

— Будто бы детей пугаешь.

— Почему?

— Ну, «бухгалтер» звучит как «пугалтер!» aidana.zhardembekova

«Так ты покормишь или нет? Или, как обратить на себя внимание главбуха в отчетный период»

Госконтора. Иду по второму этажу в бухгалтерию, нужно было подписать пару бумаг. Тишина, никого нет, дверь в кабинет открыта и оттуда громко доносится голос главбуха — дамы в летах:

— Вот только сядешь спокойно, стакан чаю себе нальешь.

Я завалился в кабинет и на ходу продолжил:

— И обязательно кто-нибудь припрется с какой-нибудь фигней! © Убойные Истории / VK

«Это наша новогодняя елка в бухгалтерии»

Внезапно позвонил «друг» детства, узнав, что я бухгалтер. Попросил вести его ИП. Рассчитала месячную стоимость, отправила договор, выставила счет, веду учет. Через месяц выставила следующий счет. А он глаза округлил и говорит, мол, дорого, я думал это за год. Просил снизить ценник по старой памяти, утверждал, что операций немного, а денежка ему пригодится. Объяснила, что у меня прайс, а время — золото. Я лучше книжку почитаю или в зал схожу. buh_antonina_spb

Нашему бухгалтеру вчера знатно вынесли мозг. Надо было выставить счет на ИП Попов. Состоялся такой диалог:

— Инициалы какие?

— ИП.

— Я понимаю что ИП. Инициалы-то какие?

— Девушка, ИП же.

— Я знаю, что такое ИП! Мне для счета нужны инициалы — имя, отчество.

— Да И.П. же говорю! Иван Петрович. © Убойные Истории / VK

«В компании, где я работаю, проходил конкурс на самую смешную дверь к 1 апреля. Это дверь в бухгалтерию. У наших бухгалтеров тонкое чувство юмора»

Иду по коридору, вижу — приоткрыта дверь в один из кабинетов. А там в полумраке, прижавшись друг к другу, стоит наш главбух Игорь и бухгалтер Таня. Стоят, не дыша, обнявшись. Романтика! Тихонько прохожу мимо, чтобы не спугнуть. Вдруг Игорь шепчет: «Она ушла?» Таня выглядывает в щелку: «Вроде шаги затихли. Пронесло!» Они вывалились из того кабинета, потные и счастливые со словами. «Думали, все, конец! Баба Валя на этаж с ведром зашла, еле успели спрятаться, а то мне еще отчет два часа делать!» А баба Валя — это наша легендарная уборщица, которая если кого-то поймает, то точно заговорит! Спастись от нее в ближайшее время будет уже невозможно. ADME