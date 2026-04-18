Как я пекла простые торты на заказ и почему самое непредсказуемое в этой работе — общение с людьми

Еще одной проблемой было отсутствие отзывов. Я решила схитрить и попросила нескольких знакомых и маму сделать у меня «заказ» и оставить свои впечатления. Да, это было немного нечестно, но я была уверена в качестве своих тортиков, да и те знакомые на самом деле их пробовали и остались довольны. Денег, конечно, я с них не брала.

Я сделала так, чтобы мое объявление выделялось на фоне других и стала ждать. Прошла неделя и мне написала девушка, которой нужно было «Птичье молоко». Причем, завтра. Я, конечно же, согласилась и с воодушевлением взялась за заказ. Это был мой третий раз, но я строго следовала рецепту, и торт получился идеальным. Вечером девушка спросила, готов ли торт и когда его можно будет забрать. Я ответила, что только утром, потому что ему нужно стабилизироваться, девушка согласилась. А утром первое, что я увидела — это сообщение от заказчицы, в котором она писала, что ей срочно нужно уехать. Сказать, что я расстроилась — ничего не сказать. Полдня я проплакала от обиды, а торт в итоге был отдан бесплатно в местном чате-барахолке.