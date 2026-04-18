Как я пекла простые торты на заказ и почему самое непредсказуемое в этой работе — общение с людьми
За свои 45 лет я успела позаниматься много чем: продавала стройматериалы, писала статьи для местной газеты, работала поваром в санатории, а потом и ресторане. Но мне всегда хотелось делать что-то руками и обязательно живое, творческое, поэтому дополнительно к образованию повара, я решила закончить курсы кондитеров, чтобы печь приятные глазу и вкусовым рецепторам тортики на заказ.
Я понимала, что конкуренция среди домашних кондитеров высока, но все же подумала, что если найти какую-то незанятую нишу внутри этой сферы, шансы на успех все же есть. Это оказалось и просто, и сложно одновременно. И я решила поделиться с вами своими житейскими наблюдениями и впечатлениями об этой душевной, в общем-то, работе.
Решение пришло ко мне спонтанно, и так же спонтанно я записалась на курсы. А по окончании изучила, что нужно начинающему домашнему кондитеру, и отправилась на маркетплейс закупаться всем необходимым. Для начала — по минимуму. В мой стартовый набор вошли разъемная форма для выпечки, шпатель для крема, насадки на кондитерский мешок, сами мешки, вращающаяся платформа, красители, сироп глюкозы, агар-агар и какао-порошок.
Я решила, что буду делать тортики для ленивых — допустим, вы хотите удивить семью или потенциального кавалера медовиком, но сами печь не умеете или желания нет. И тут я делаю за вас торт, который не будет похож ни на магазинный, ни на стандартное изделие домашних кондитеров. Но для начала надо было потренироваться и сделать фото для профиля.
У меня в меню были стандартные торты из детства — «Ленинградский», «Птичье молоко», «Медовик» и «Прага». Декор, конечно, был такой, чтобы никто не заподозрил, что вы пекли эту сладость не сами — нарочито неумелый и, прямо скажем, кривоватый. Рецепты я взяла те, по которым эти торты пекли десятки лет назад — никакого маргарина и заменителей, если того не требовал рецепт.
Самым сложным было высчитать стоимость десерта, и я стала ориентироваться на других домашних кондитеров. Правда, у них были очень красивые торты с профессиональным оформлением, поэтому пришлось повозиться с расчетами. Я попробовала убрать из стоимости все украшательства и назначила цену. Первый шаг был сделан.
Я училась использовать кондитерский мешок, делая цветочки
Еще одной проблемой было отсутствие отзывов. Я решила схитрить и попросила нескольких знакомых и маму сделать у меня «заказ» и оставить свои впечатления. Да, это было немного нечестно, но я была уверена в качестве своих тортиков, да и те знакомые на самом деле их пробовали и остались довольны. Денег, конечно, я с них не брала.
Я сделала так, чтобы мое объявление выделялось на фоне других и стала ждать. Прошла неделя и мне написала девушка, которой нужно было «Птичье молоко». Причем, завтра. Я, конечно же, согласилась и с воодушевлением взялась за заказ. Это был мой третий раз, но я строго следовала рецепту, и торт получился идеальным. Вечером девушка спросила, готов ли торт и когда его можно будет забрать. Я ответила, что только утром, потому что ему нужно стабилизироваться, девушка согласилась. А утром первое, что я увидела — это сообщение от заказчицы, в котором она писала, что ей срочно нужно уехать. Сказать, что я расстроилась — ничего не сказать. Полдня я проплакала от обиды, а торт в итоге был отдан бесплатно в местном чате-барахолке.
Зачем отдавать торт бесплатно, да ещё на барахолке? Всегда можно попытаться продать!
Спустя еще неделю мне написал парень и заказал медовик. Он хотел подарить своей девушке якобы собственноручно испеченный торт и сделать предложение. Я испекла торт, молодой человек его забрал, сказав, что получилось идеально. А вечером он позвонил и заявил, что из-за меня она ему отказала — оказалось, что она с детства терпеть не может мед. И он почему-то решил, что в этом виновата я и теперь должна вернуть ему деньги. Может, я поступила неправильно, но мне стало его жаль и я вернула ему все до копейки.
К счастью, следующий заказ был вполне удачным: у меня заказали «Ленинградский», попросив сделать декор максимально неуклюжим. Я постаралась и сделала самые ужасные цветочки разноцветными кремами и заказчица осталась абсолютно довольной. Наконец-то у меня получилось сделать заказ! Ура! Плюс ко всему, у меня появился настоящий отзыв. Теперь-то уж точно дело пойдет!
Мне написали несколько человек, которым нужен был торт со сложным декором, хотя в объявлении было четко указано, что и как я делаю. Аргумент был один — ну вы же умеете печь, почему не можете сделать десерт в виде книги / кота / Пизанской башни (да, это не шутка, такой торт и правда хотели заказать). Приходилось долго и терпеливо объяснять, что при всем желании я не смогу сделать подобное, просто потому что не умею. Одна девушка даже оставила мне плохой отзыв из серии «не читал, но осуждаю». К счастью, у меня был большой опыт работы с людьми и я понимала, что на пути попадаются и не совсем адекватные.
Но больше всего мне запомнилась девушка, которая заказала «Птичье молоко» с пометкой «Чтобы был простой, но как в магазине». А туда по умолчанию идет темный шоколад. Я все сделала, девушке понравилось. Вечером звонок от нее — мол, торт оказался горьким и ее репутация хозяйки безнадежно испорчена. Меня затрясло, я попросила прислать фото. Открыла я фотку и застыла с открытым ртом — на ней была одна золотистая подложка со следами шоколадной глазури. Когда я спросила, где торт, девушка без зазрения совести выдала: «Ну, я же за него заплатила, пришлось есть». Видимо, через силу, ага. Деньги, конечно, я возвращать отказалась.
Вообще труд кондитера очень сложен, даже если вам не приходится делать сложносочиненные торты. И самая большая трудность — это не испечь коржи и украсить их кремом, а работа с людьми. Недовольные клиенты будут всегда, как бы вы ни старались. Кому-то не понравится вкус и вы получите не самый хороший отзыв, который будет портить ваш рейтинг, а кто-то будет ожидать декор, даже если вы сто раз сказали, что не делаете его. Но все это с лихвой покрывает радость от моментов, когда люди хвалят ваш десерт — это на самом деле окрыляет.
А еще кондитер — это человек, у которого нет праздников и выходных дней. Когда перед Новым годом все готовят еду для собственной семьи, ты готовишь для чужой. 30 декабря я пекла аж 5 тортов, а потом, 31, развозила их по разным концам города. А на собственном новогоднем столе оказался покупной оливье и курица-гриль, которые я, кстати, даже не ела, потому что улеглась в постель в 11, проспав бой курантов.
Со временем количество заказов стало расти и я начала делать по три торта в неделю. И чем больше десертов я пекла, тем меньшую радость мне все это приносило — творчество превращалось в конвейер. Я стало дико уставать, у меня испортился характер, от чего стали страдать мои близкие. Для себя я видела два выхода: либо арендовать помещение для работы и нанять помощника, либо перестать этим заниматься. И я, подумав, выбрала второй, ведь я шла в эту профессию для того, чтобы творить, но встретилась с выгоранием — от слова «торт» у меня вырывался нервный смешок. Так что я решила вновь сменить сферу деятельности и вернуться в журналистику. Сейчас я пеку торты максимум пару раз в год и то только для своей семьи.
Кстати, благодаря моей работе кондитером мама встретила своего нынешнего мужа. Как-то один пожилой мужчина заказал у меня «Птичье молоко» для своих внуков. Он должен был приехать сам, а мне в это время нужно было везти другой торт, поэтому я попросила маму отдать заказ. Уж не знаю, как так получилось, но когда я вернулась домой, они пили чай с этим самым десертом, а мне в срочном порядке пришлось печь еще один. Кстати, как думаете, сколько ярусов будет в их свадебном «Птичьем молоке»?
Мадам из истории ни разу не кондитер, особенно умилила история про отказ сделать дизайнерские торты.
Представляю, если бы меня, бухгалтера, попросили свести баланс, а я бы заныла, что не умею...
Странная и очень неприятная героиня истории.
А вы печете торты? Или, может, у вас тоже был опыт работы домашним кондитером? Поделитесь в комментариях.
Комментарии
Хитрая какая: не умею печь хорошие торты - сделаю кривые торты своей фишкой. Типа, так и задумано. Концепция бизнеса - обман.
Отзывы от знакомых - это, видите ли, нечестно, а то, что сама суть её работы - это обман окружающих, это нормально. Я, конечно, вообще не понимаю этого желания впечатлить кого-то любой ценой. Не умею делать торты - честно скажу. Давайте я лучше печеньки испеку или брауни. Или куплю готовый торт в магазине. А так чужой выдавать за свой, при этом дома нет ничего для изготовления тортов - ну да, ни разу не понятно.