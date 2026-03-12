Как я стала сельским ветеринаром и почему не хочу возвращаться в город

У мужа там был дом, который уже пару лет стоял без хозяев после того, как родители ушли один за другим, так что вопрос о жилье не стоял. Неделю мы обустраивались, а потом я пошла к своему старому знакомому — думала, что буду пока работать его помощником. Но оказалось, что он ждал меня, чтобы наконец-то уйти на пенсию — ему было уже под 80 и работать стало тяжело. Я испугалась — хоть я и практиковалась на деревенской животине, но самостоятельно никогда не работала. Я уговаривала Иваныча поддержать меня хотя бы в первый месяц, но он ни в какую не соглашался — правда, сказал, что если будет какой-то сложный случай, поможет.

И сложный случай не заставил себя ждать — уже через неделю меня посреди ночи разбудил громкий стук в дверь и отчаянный крик «Помогите!» Я вскочила и побежала открывать — на пороге стояла взволнованная соседка — оказалось, ее корова никак не могла разродиться. Сумка у меня была наготове — как раз на такой случай. Мы прибежали в коровник и я поняла, что дело плохо — животное лежало и жалобно мычало. Я быстро оценила ситуацию — ей необходимо было кесарево сечение, плод был слишком крупным. Первой мыслью было побежать за Иванычем, но времени у меня не было — надо было спасать и рогатую роженицу и ее потомство. Сказать, что мне было страшно — ничего не сказать. Но я собралась и сделала все, что было необходимо, — благо, муж и сын соседки пришли на помощь, — теленок успешно появился на свет и я, уставшая, но довольная, пошла досыпать. А утром меня ждал сюрприз — на пороге лежали творог, сметана и большая банка молока. И деньги, которые я, окрыленная ночным успехом, так и не взяла с хозяйки коровы. Кстати, с коровой и теленком все хорошо, оба выкарабкались и живут свою счастливую жизнь.