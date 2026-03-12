я, конечно, понимаю, что это природа, естественность, а что естественно, то не безобразно, но... Это перебор.
Как я стала сельским ветеринаром и почему не хочу возвращаться в город
Ежедневно мы получаем от наших читателей письма, в которых они рассказывают истории из своей жизни. В одном из таких писем девушка по имени Анна, работавшая ветеринаром в городе, поведала нам свою — о том, как переехала в деревню и стала лечить не только кошек и собак, но и коров, поросят и даже куриц. С ее разрешения мы хотим передать ее рассказ и вам.
Я выросла хоть и в небольшом, но все же городе, и о деревенской жизни не имела почти никакого представления. А еще с самого детства я мечтала стать ветеринаром — все мои игрушечные мишки и зайки были с выстриженными животами и перевязанными лапками. Я постоянно приносила домой животных и, если им нужна была помощь, уговаривала родителей отвезти их в клинику. Те лишь тяжело вздыхали и выполняли мою просьбу. Поэтому, когда я выросла, вопрос о том, куда поступать, даже не стоял — я пошла учиться в местный ветеринарный колледж.
Но вот чего я не ожидала, так это того, что наша практика будет проходить в селе. Меня «прикрепили» к деревенскому ветеринару Иванычу — пожилому и вечно недовольному мужчине, который, однако, превосходно знал свое дело. С ним я научилась принимать роды у коров и овец, договариваться с суровыми сельскими мужиками и даже доить коз. Не знаю, зачем мне нужно было последнее умение, видимо, мой «начальник» решил приучить городскую к настоящей жизни в деревне. Но я не жаловалась — мне казалось, что если уж я умею справляться с крупными животными, то кошки и собаки точно меня не испугают. Но я заблуждалась — это, на самом деле, совсем разные вещи.
После окончания колледжа я устроилась работать в самую большую клинику в нашем городе помощником ветеринара. И вот тут меня ждал сюрприз — оказалось, что я практически не умею работать с маленькими друзьями человека: умение принимать отел и справляться с другими крупными животными никак не пригодилось мне в работе с ними. Зато пригодилось умение договариваться, ведь хозяева кошек и собак зачастую не очень-то хотят говорить правду, и чтобы ее добиться, нужно было находить индивидуальный подход. Так что, можно сказать, я училась заново. Так прошло 5 лет и я наконец-то стала работать самостоятельно.
Но жизнь внесла свои коррективы: я вышла замуж. Мой будущий муж не очень давно переехал в наш город, но сильно тосковал по сельской жизни — он вырос в деревне и его давно звали туда комбайнером в местное фермерское хозяйство. И он стал уговаривать меня переехать туда, где прошло его детство. И знаете, что самое забавное? Это была именно та деревня, в которой я была на практике. Мне тогда показалось, что это знак судьбы и я решилась — едем. Мама, конечно, охала и ахала, мол, что ты там будешь, коровам хвосты крутить? Но я твердо стояла на своем и мама смирилась. А папа меня поддержал, спасибо ему огромное. Я позвонила Иванычу и спросила, не нужна ли ему помощница. Его «да» стало последним аргументом.
У мужа там был дом, который уже пару лет стоял без хозяев после того, как родители ушли один за другим, так что вопрос о жилье не стоял. Неделю мы обустраивались, а потом я пошла к своему старому знакомому — думала, что буду пока работать его помощником. Но оказалось, что он ждал меня, чтобы наконец-то уйти на пенсию — ему было уже под 80 и работать стало тяжело. Я испугалась — хоть я и практиковалась на деревенской животине, но самостоятельно никогда не работала. Я уговаривала Иваныча поддержать меня хотя бы в первый месяц, но он ни в какую не соглашался — правда, сказал, что если будет какой-то сложный случай, поможет.
И сложный случай не заставил себя ждать — уже через неделю меня посреди ночи разбудил громкий стук в дверь и отчаянный крик «Помогите!» Я вскочила и побежала открывать — на пороге стояла взволнованная соседка — оказалось, ее корова никак не могла разродиться. Сумка у меня была наготове — как раз на такой случай. Мы прибежали в коровник и я поняла, что дело плохо — животное лежало и жалобно мычало. Я быстро оценила ситуацию — ей необходимо было кесарево сечение, плод был слишком крупным. Первой мыслью было побежать за Иванычем, но времени у меня не было — надо было спасать и рогатую роженицу и ее потомство. Сказать, что мне было страшно — ничего не сказать. Но я собралась и сделала все, что было необходимо, — благо, муж и сын соседки пришли на помощь, — теленок успешно появился на свет и я, уставшая, но довольная, пошла досыпать. А утром меня ждал сюрприз — на пороге лежали творог, сметана и большая банка молока. И деньги, которые я, окрыленная ночным успехом, так и не взяла с хозяйки коровы. Кстати, с коровой и теленком все хорошо, оба выкарабкались и живут свою счастливую жизнь.
Вообще самое сложное — это брать деньги. Когда я работала в городской клинике, вся оплата проходила через больничную кассу и я получала фиксированную зарплату. А здесь мне нужно это было делать самой. Однажды произошел эпический случай: я принимала роды у козы и хозяйка сказала, что сегодня не сможет заплатить, потому что нет денег, но обязательно расплатится позже. А на следующий день ко мне пришла хозяйка и протянула коробку. Я заглянула и обалдела: там сидело пяток утят. С немым вопросом я подняла глаза на женщину, а та заворковала, мол, Анечка, возьми птенцами, а то у тебя хозяйства нет, негоже в деревне без него. Еле отделалась от внезапного подарка, потому что пока не рассчитывала обзаводиться живностью.
Самое «веселое» — это период вакцинации. В нашей деревне почти все держат коров, да и в соседних тоже, и ветеринар есть не везде, поэтому мне приходится ездить по окрестностям — в эти дни я уезжаю рано утром, а приезжаю поздним вечером. Был у меня и курьезный случай: приехала я к одним людям вакцинировать их животину, и они предупредили, что одна из коров очень не любит уколы и посоветовали мне быть осторожной. Я пожала плечами и пошла делать укол. Только я воткнула шприц в мышцу, как телка взбрыкнула и рванула с места. Я инстинктивно схватила ее за хвост и она потащила меня по земле. Вы когда-нибудь катались по навозу, держась за корову? 0 из 10, не рекомендую.
Однажды меня вызвали в конюшню в соседнее село, надо было осмотреть одного жеребца. Захожу я загон и вдруг взглядом замечаю в другом конце своего мужа, стоящего очень близко с какой-то девушкой — они, судя по всему, очень мило ворковали. А я знала, что супруг должен быть на работе, поэтому у меня тут же закрались подозрения. Я, как бешеный бык, помчалась к голубкам, чтобы разрушить их любовную идиллию. Подлетев к ним, я открыла рот с желанием сказать все, что думаю. Муж по моему лицу понял, что я, мягко говоря, злюсь, и тут же остановил меня. Оказалось, что он решил сделать мне сюрприз и купить лошадь, чтобы я смогла на ней ездить по вызовам. Ну что ж, сюрприз удался. Очень даже. Кстати, на лошади я ездить практически не умела, но в планах мужа было научить меня этому искусству. А девушка оказалась управляющей конюшней. Кстати, она в последствии стала моей первой подругой, которой я обзавелась на новом месте.
Если нужно ездить по деревням и есть, где держать и чем кормить, то лошадь лучший транспорт. По проходимости сравнится разве что ослик, но там скорости не те.
Но самым необычным моим пациентом была женщина. Обычная человеческая женщина. К нашей соседке приехал сын с беременной женой, та была на последнем сроке. Скорую они вызвали, но та опаздывала, и они не придумали ничего лучше, чем позвать ветеринара. Я отнекивалась, говорила, что у меня несколько иная специализация, но слушать меня не хотели. Я вздохнула и пошла, но, к счастью, через пять минут после того, как я зашла в дом, приехала скорая. Я вздохнула еще раз — на сей раз от облегчения. А на следующий день соседка снова принесла мне творог и сметану — мол, за отзывчивость. Мне, городскому жителю, сложно к такому привыкнуть, конечно, но все равно приятно.
Я живу в деревне уже восьмой год. За это время привыкла и к деревенской жизни и к отсутствию графика — животные не спрашивают, какой час на дворе, когда приходит время окота или отела. Да и болеют они без расписания, поэтому мой чемоданчик всегда наготове. За это время я научилась верховой езде и теперь гарцую на лошади в соседние села — мы живем в местности с очень мягкими зимами, поэтому моя Плотва служит мне и зимой и летом.
А вот хозяйством мы так и не обзавелись — у нас есть только огород, где мы выращиваем немного овощей, потому что времени на это нет. Когда я переезжала сюда, я и представить не могла, сколько будет работы, ведь мне приходится не только ходить по домам, но и лечить животных на ферме, когда штатный ветеринар уходит в отпуск или болеет. Да и мелких домашних животных тоже приходится врачевать в местной клинике, где я подрабатываю три раза в неделю. В общем, не до хозяйства мне. Но, может, в будущем обзаведусь.
Хочу ли я вернуться в город? Нет. Мне нравится место, где я живу, люди, которые меня окружают, и работу свою я искренне люблю, хотя иногда мне безумно сложно. Но когда я вижу, как спасенный мной теленок пасется на лужайке, я понимаю, что оно того стоит.
