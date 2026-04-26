Мы решили посмотреть, как выглядели бы 16 любимых киногероев, если бы время вдруг повернуло вспять

Глядя на строгую управдомшу из «Бриллиантовой руки» или коварную Миледи, трудно представить, что когда-то они были юными мечтательницами с горящим взглядом. Мы привыкли к их экранным образам, но нейросети и капелька воображения способны творить настоящие чудеса. В нашей подборке сегодня — живые истории преображения: от звездного Афони до юного Северуса Снегга, который мог бы стать героем бртайнских романтических поэм..

В молодости Афоня влюблял в себя не харизмой, а есенинским шармом. С такой искрой в глазах эта парочка вполне могла стать местными «мистером и миссис Смит»

Посмотрите на юную Надю — разве от таких уходят? С такой внешностью она могла бы покорить столицу, а не только сердце простого деревенского парня

Глядя на юную Миледи Винтер, понимаешь: ни у кого не было шансов устоять перед этим дьявольским обаянием

Неужели этот красавец — тот самый скромный экономист Горбунков? Молодой Семен Семеныч вполне мог бы подрабатывать на подиуме, уж больно фактурное у него лицо

С такой внешностью можно было подчинить себе мир без всяких лазеров. Но Доктор Зло явно не искал простых путей — зачем быть моделью, когда можно планировать мировое господство?

Трудно поверить, что юная Долорес Амбридж спустя много лет превратится в «розовый кошмар» Хогвартса. Что должно было случиться в ее жизни, чтобы заменить этот свет в глазах на жажду тотального контроля?

Секретарша Верочка, которая знала о моде все, и в юности явно была иконой стиля. Глядя на нее, понимаешь: она не просто учила Калугину ходить — она пыталась передать ей врожденный лоск

Юный Северус Снегг выглядит как герой британских романтических поэм. Лили Эванс стоило присмотреться к нему повнимательнее!

С такой бешеной харизмой Мачеха могла бы построить империю и без связи с королем

Молодой Жеглов выглядит так, будто сошел с афиши нуарного детектива. Когда смотришь в его пронзительные глаза, так и тянет признаться во всем. Даже в том, чего вы не делали

Строгая декан Гриффиндора в молодости наверняка разбила не одно сердечко в Хогвартсе

Глядя на юную жену Бунши, хочется спросить: «Ульяна Андреевна, как вы погли променять этот блеск на скандалы с соседями?»

Великий комбинатор всегда был хорош. Юному Остапу доверили бы ключи от квартиры, где деньги лежат, без лишних вопросов

С такой внешностью артефакты должны были сами прыгать в руки Индианы Джонса, лишь бы подольше остаться в компании такого археолога

«Он же Гога, он же Жора» в молодости явно не прятался по электричкам. С таким лицом он мог бы стать дипломатом, а не слесарем в НИИ