Мы представили, как бы выглядели герои мультиков в реальной жизни. Результат — закачаешься

Давайте представим на минутку, что современные киностудии взяли и сняли фильмы по нашим любимым мультикам. Как могли бы выглядеть такие персонажи, как Шапокляк или Карлсон? Налейте чайку — будет интересно.
Мама дяди Федора — «Трое из Простоквашино»
Маша — «Маша и Медведь»
Шапокляк — «Шапокляк»
Мама и Папа — «Три кота»
Роза — «Барбоскины»
Царица — «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»
Медведица — «Маша и Медведь»
Шпуля — «Фиксики»
Лунтик — «Лунтик и его друзья»
Снежная королева — «Снежная королева»
Нюша — «Смешарики»
Буба — «Буба»
Свинка Софи — «Летающие звери»
Варя — «Сказочный патруль»
Карлсон — «Карлсон вернулся»
Лисичка — «Ми-ми-мишки»
Царевна Елена Прекрасная — «Царевны»
В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
