Мы представили, как бы выглядели герои мультиков в реальной жизни. Результат — закачаешься

3 часа назад

Давайте представим на минутку, что современные киностудии взяли и сняли фильмы по нашим любимым мультикам. Как могли бы выглядеть такие персонажи, как Шапокляк или Карлсон? Налейте чайку — будет интересно.

Мама дяди Федора — «Трое из Простоквашино»

Маша — «Маша и Медведь»

Шапокляк — «Шапокляк»

Мама и Папа — «Три кота»

Роза — «Барбоскины»

Царица — «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»

Медведица — «Маша и Медведь»

Шпуля — «Фиксики»

Лунтик — «Лунтик и его друзья»

Снежная королева — «Снежная королева»

Нюша — «Смешарики»

Буба — «Буба»

© Буба / 3D Sparrow, AI-generated image

Свинка Софи — «Летающие звери»

Варя — «Сказочный патруль»

Карлсон — «Карлсон вернулся»

Лисичка — «Ми-ми-мишки»

Царевна Елена Прекрасная — «Царевны»

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

