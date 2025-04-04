Мы представили, как могли бы выглядеть герои наших любимых фильмов в современном мире

Кино
1 час назад

Героев старого доброго кино мы любим такими, какие они есть. Но иногда так и тянет пофантазировать: как могла бы выглядеть сегодня Надюха из "Любовь и голуби" или Фрося Бурлакова из "Приходите завтра..."? И нам удалось осуществить эту мечту и воплотить некоторые образы в жизнь.

Шурочка, «Служебный роман»

Катя, "Вам и не снилось..."

Людка, «Любовь и голуби»

Нестор, «Большая перемена»

Зина, «Иван Васильевич меняет профессию»

Лелик, «Бриллиантовая рука»

Раиса Захаровна, «Любовь и голуби»


Фрося, «Приходите завтра...»

Анатолий, «Служебный роман»

Тамара, «Афоня»

Людмила, «Москва слезам не верит»

Жорж, «Иван Васильевич меняет профессию»

Тося, «Девчата»

Стёфа
18 часов назад

Ненене
Тут она какая-то постарше получилась

В фильме то она простая наивная девчушка совсем!

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Людмила, «Служебный роман»

Ульяна, «Иван Васильевич меняет профессию»

Геннадий, «Бриллиантовая рука»

Екатерина, «Москва слезам не верит»

Аркадий, «Покровские ворота»

Надюха, «Любовь и голуби»

А в других статьях мы решили выяснить, что осталось за кадром наших любимых фильмов, и какие сцены были вырезаны из обожаемых многими кинолент.

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