Мы представили, как могли бы выглядеть герои наших любимых фильмов в современном мире
Кино
1 час назад
Героев старого доброго кино мы любим такими, какие они есть. Но иногда так и тянет пофантазировать: как могла бы выглядеть сегодня Надюха из "Любовь и голуби" или Фрося Бурлакова из "Приходите завтра..."? И нам удалось осуществить эту мечту и воплотить некоторые образы в жизнь.
Шурочка, «Служебный роман»
Катя, "Вам и не снилось..."
Людка, «Любовь и голуби»
Нестор, «Большая перемена»
Зина, «Иван Васильевич меняет профессию»
Лелик, «Бриллиантовая рука»
Раиса Захаровна, «Любовь и голуби»
Фрося, «Приходите завтра...»
Анатолий, «Служебный роман»
Тамара, «Афоня»
Людмила, «Москва слезам не верит»
Жорж, «Иван Васильевич меняет профессию»
Тося, «Девчата»
Ненене
Тут она какая-то постарше получилась
В фильме то она простая наивная девчушка совсем!
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Людмила, «Служебный роман»
Ульяна, «Иван Васильевич меняет профессию»
Геннадий, «Бриллиантовая рука»
Екатерина, «Москва слезам не верит»
Аркадий, «Покровские ворота»
Надюха, «Любовь и голуби»
Фото на превью Любовь и голуби / Мосфильм, Служебный роман / Мосфильм
Комментарии
Уведомления
Зачем дорисовывать лысым персонажам волосы? В современном мире не лысеют?
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