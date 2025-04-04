Мы представили, как могли бы выглядеть герои наших любимых фильмов в современном мире

Героев старого доброго кино мы любим такими, какие они есть. Но иногда так и тянет пофантазировать: как могла бы выглядеть сегодня Надюха из "Любовь и голуби" или Фрося Бурлакова из "Приходите завтра..."? И нам удалось осуществить эту мечту и воплотить некоторые образы в жизнь.