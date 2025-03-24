11 деталей в наших любимых фильмах, которые мы почему-то игнорировали годами

Существует версия, что один из членов известной троицы, состоящей из Балбеса, Бывалого и Труса, впоследствии получил кличку Хмырь. В сети предположили, что у Гаврилы Петровича Шереметьева (Хмыря) было непростое прошлое. Скорее всего, он получил приличное образование, так как умел играть на фортепиано, знал английский и был поклонником балета.

Но в какой-то момент мужчина преступил закон, и судьба связала его с Балбесом и Бывалым. Когда троицу задержали за похищение Нины («Кавказская пленница»), Трусу пришлось отправиться в тюрьму. Там он и познакомился с Доцентом. А так как заключение сказалось на характере Шереметьева, и он превратился из пугливого жулика в хмурого, нелюдимого вора, то его прозвали Хмырем.