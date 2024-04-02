15+ человек отрастили такую самооценку, что ее теперь из Эквадора видно

Народное творчество
1 час назад

Робкие и неуверенные в себе люди для поднятия самооценки записываются к психологу, читают специальную литературу или покупают занятия у коучей. Но не таковы герои историй из нашей статьи — они сами (или с помощью близких) нашли способ прокачать свое эго. Как у них это получилось? Об этом читайте ниже.

  • Я очень низкая — 145 см. Муж немного выше — 160. Во взрослом возрасте нас это совершенно не парит, шутим над собой, что семья гномов. Вот только за дочку переживали. Вдруг в школе дразнить будут. Только начало старшей школы, 6 класс. А дети бывают очень злые. Но как-то раз проходила мимо дочкиной школы, а у нее как раз была физкультура на улице. Смотрю, а она первая стоит. Самая маленькая, но первая. И главное руководит всеми так забавно. Ты туда, ты сюда. Здоровые лбы, а слушаются. И в целом видно, что класс очень дружный. И так на сердце спокойно стало, что мой гномик, оказывается, с лидерскими качествами, и друзья у нее есть. Приятно. © Мамдаринка / VK
  • Спустя пару недель после родов пригласили меня мужем на юбилей. Понятно, фигура изменилась: все, что может отечь, отекло, вес набрала. В общем, в старые наряды не влезешь сколько живот ни втягивай — нужно платье новое. Заглянула в бутик вечерних платьев, с виду приличный, где тонкие-звонкие продавщицы порхают в белых блузочках. Хожу, знакомлюсь с ассортиментом. И тут подлетает такая нимфа-продавщица и ангельским голосом говорит: «Вы не обижайтесь, но в нашем магазине таких больших размеров нет». У другой бы самооценка рухнула, но я невозмутимо развернулась и молча вышла. А уже на улице позвонила хозяину магазинчика, телефон которого висел над ресепшеном и от души рассказала начальнику все, что думаю о нем, его консультантшах и способе ведения бизнеса. Тот долго извинялся и даже компенсацию предложил. Из кармана хамки, разумеется.
  • Представьте первокурсника, который пришел на первое в жизни собеседование. На пороге кабинета, где его ждут кадровики, парень цепляется ботинком о коврик и шлепается наземь. Кадровики в шоке и, кстати, из четверых специалистов помогать бросился только один. Как бы вы поступили на месте парня? Кто-то смутился бы, кто-то решил бы, что это плохой знак. Но парень поступил по-другому. Он поднялся, отряхнул штаны, поднял бумаги и заявил: «Ого! Я прямо-таки ввалился в хорошую компанию!» © Akshaya Balan / Quora
Шуршилла
6 минут назад

"Тот долго извинялся и даже компенсацию предложил. Из кармана хамки, разумеется."

...Но ее размер в магазине от этого все равно так и не появился.

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Настоящий король со своей девушкой ростом 203 сантиметра (не считая каблуков).

  • Сижу в кафе, чай попиваю и копаюсь в телефоне. За соседним столиком молодые девчонки косятся на меня, перешептываются и улыбаются. Начинаю чувствовать себя неловко: оглядела наряд, дырок нет нигде, все чистенькое. И чего они смешного нашли? Тут дамочки поднимаются, подходят ко мне и одна из них произносит: «Я сразу поняла, что вы меня узнали. Да-да, я тот самый бьюти-блогер. На меня все внимание обращают. Вы тоже хотите со мной сфоткаться?» Я что-то пробубнила и отвернулась, а девушки удалились. До сих пор не пойму: это шутка была или у человека действительно такое самомнение?
  • Начала ходить в зал. Тренировки давались тяжело, но сносно. Начала замечать взгляды многих мужчин в зале, и самооценка взлетела. Ровно до тех пор, пока один мужчина не подошел спросить, не нужен ли мне доктор. Оказалось, что во время тренировки я становлюсь краснее свеклы, поэтому все на меня так пристально смотрели. Боялись, чтоб в обморок не шлепнулась. © Подслушано / Ideer
  • Недавно забираю в известном ресторане фастфуда заказ. На выдаче стоит совершенно обычный, субтильный паренек. Я по обыкновению прошу проверить все ли на месте и соответствует ли чеку. На что парень закатывает глаза и спрашивает:
    — Зачем вам это?
    Я, немного теряясь, отвечаю:
    — Чтоб знать, что все правильно сложили, а то были случаи, когда что-то путали или вообще не давали.
    Секунды молчания, после которых парень, пристально глядя мне прямо в душу, чеканя каждое слово, произносит:
    — Но со мной же у вас такого не было.
    Вот это я понимаю — железный аргумент на случай важных переговоров. © Galindyxa / Pikabu

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Deathman / Pikabu

  • Есть у меня незамужняя подруга. Не сказать, что красавица, но симпатичная. И есть друг, тоже ищет вторую половину. Человек хороший, но внешность на любителя. Я их решила свести. Пригласила в кафе. Уже на первых минутах увидела у них неприязнь друг к другу. Посидели недолго и разбежались. Потом я от каждого выслушивала, что я с ума сошла, знакомить его/ее с таким середнячком. Я поняла, почему они одиноки: слишком высокая самооценка и планка. Ну и сидите дома теперь! Красавцы! © Подслушано / Ideer
  • У моего парня самооценка ниже плинтуса. Не то чтобы он сильно парится из-за своей внешности, но оценивает себя на троечку. Я годами говорю ему: «Ты красавчик, мужественный и сильный». Но без толку. По какой-то глупости решила зарегистрировать его на сайте знакомств. И понеслось: десятки совпадений, девушки заваливают его комплиментами. В общем, показала ему все это и забыла. А через пару дней, проверив аккаунт, обнаружила, что этот нехороший человек назначает свидания дамочкам. Разошлись. Ну что я хочу сказать: его самооценка действительно взлетела до небес. Но из-за этого он меня кинул! P.S. Если вам нужна сваха, пишите. У меня хорошо получается, лол. © Jessie5681 / Reddit
  • Я всегда боялась наступления 30-летнего возраста, думала: «Фу, болезни, морщины, фигура». Но оказалось, быть 30-летней женщиной круче, чем 20-летней! При правильном питании фигура почти не изменилась, самооценка повысилась, а болезни пока еще лечатся. Появились деньги на то, в чем вечно себе отказывала, появился, наконец, свой угол. Никогда не радовалась так своему дню рождения! © Подслушано / Ideer

Для создания этого материала были использованы следующие источники: LosikSeverniy / Pikabu

  • Смотрела египетскую передачу в одно время на арабском. Суть примерно как в «Жди меня». Но не совсем. Люди приходят туда, чтобы попросить прощения у когда-то обиженного ими человека. Ну и частенько приходят мужья, просят привести их бывших жен, чтобы попросить прощения. А почему бывшие? Просто мужик бросал семью, чтобы кутить с молодухой. Ну и естественно, женщины плачут, мужики слезно просят понять, простить и снова жить вместе, и женщины прощают. И понравилась мне одна история, когда мужик, нагулявшись вдоволь с молодой, потерял все деньги, развелся с молодухой и приперся на программу вернуть бывшую жену. А там бывшая такая красивая женщина, хозяйка собственного магазина, живет припеваючи с детьми уже взрослыми. И она, увидев бывшего мужа в студии, говорит: «О, я рада тебя видеть и все такое. Но к тебе не вернусь, у меня все хорошо: дети женились, тебя забыли. Желаю тебе дальнейшего счастья и удачного поиска новой жены». © Vi0lett / Pikabu
  • Мою самооценку подняло приглашение на ужин от нового знакомого. В этом городе у меня ни родных ни друзей и вообще я очень стеснительная. Боялась, что будет не ужин, а катастрофа — ну о чем говорить с почти не знакомым человеком. Вопреки моим ожиданиям все прошло отлично и теперь у меня есть хороший друг. Понимаю, что нельзя поднимать самооценку за счет других людей, но это реально работающий способ. © BowmanTheShowman / Reddit
  • Я — очень самоуверенный парень. Ну, знаете, из тех, кто может подняться на сцену вручения премии Грэмми, спеть перед миллионами людей и даже не вспотеть. А все почему? Мне по барабану — опозорюсь я или преуспею. А еще мне все равно любят меня люди или ненавидят. В масштабе вселенной наша жизнь слишком коротка, а мои провалы и успехи — лишь песчинка в истории человечества. Так что самое главное — прожить жизнь так, как хочется. А я хочу жить на полную катушку. Вот и весь секрет. © James Dacey / Quora
shanghai48
51 минута назад

Я прочла это текст так, как будто кто-то поздоровался не с ним, с его классным пальто... Надеюсь, ошиблась

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  • Недавно на улице я стала свидетелем потрясающей картины. Идут три пацана, на вид лет 8-9. Одеты обычно: черные куртки, серые шапки, штаны, школьные рюкзаки. Но один из них в нежно-розовой меховой шапке-ушанке. Один из них начинает поддразнивать друга: «Ты что, любишь розовый?» Остальные смеются. А мальчишка им спокойно отвечает: «Да, Кирилл. Но тебя это волновать не должно.» Браво, браво! Подумала я про себя, и только улыбнулась. © Batosha22 / Pikabu
  • Когда я учился в 10 классе, меня вызвали на педсовет с родителями. Когда я зашел в кабинет директора, то вместо того, чтобы поздороваться, сказал: «Вам, наверно, интересно, зачем я вас тут всех собрал?» Директор оценил мою шутку лучше, чем родители и учителя. © Подслушано / Ideer
  • Помню, в 2000 году я была некрасивой девчонкой лет пятнадцати. У моих одноклассниц давно уже водились ухажеры, а я страдала, что мной не интересовался никто и никогда. В это же лето выносила рано утром из дома мусор, и из проезжающей мимо машины парень лет 25-ти крикнул громко: «Красавица! Ты так прекрасна!» И столько души он вложил в голос и улыбку. Самооценка навсегда взлетела до небес, и в зеркале по приходе домой я разглядела симпатичную девушку. Я не знаю, кто он, но спасибо ему огромное. © Подслушано / Ideer

Вам понравились истории про людей с сильным характером? Держите еще. Герои этой подборки настолько преисполнились, что могут поставить на место кого угодно.

Комментарии

Уведомления
Юлия Мельник
44 минуты назад

Не понимаю, чем гордится та, что пожаловалась на продавца, и зачем это было нужно. Ничего особенного ей не сказали. Это была лишь канстотация факта. Говорит как раз о сильно больном самолюбии.

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