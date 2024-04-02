"Тот долго извинялся и даже компенсацию предложил. Из кармана хамки, разумеется."
...Но ее размер в магазине от этого все равно так и не появился.
15+ человек отрастили такую самооценку, что ее теперь из Эквадора видно
Робкие и неуверенные в себе люди для поднятия самооценки записываются к психологу, читают специальную литературу или покупают занятия у коучей. Но не таковы герои историй из нашей статьи — они сами (или с помощью близких) нашли способ прокачать свое эго. Как у них это получилось? Об этом читайте ниже.
- Я очень низкая — 145 см. Муж немного выше — 160. Во взрослом возрасте нас это совершенно не парит, шутим над собой, что семья гномов. Вот только за дочку переживали. Вдруг в школе дразнить будут. Только начало старшей школы, 6 класс. А дети бывают очень злые. Но как-то раз проходила мимо дочкиной школы, а у нее как раз была физкультура на улице. Смотрю, а она первая стоит. Самая маленькая, но первая. И главное руководит всеми так забавно. Ты туда, ты сюда. Здоровые лбы, а слушаются. И в целом видно, что класс очень дружный. И так на сердце спокойно стало, что мой гномик, оказывается, с лидерскими качествами, и друзья у нее есть. Приятно. © Мамдаринка / VK
- Спустя пару недель после родов пригласили меня мужем на юбилей. Понятно, фигура изменилась: все, что может отечь, отекло, вес набрала. В общем, в старые наряды не влезешь сколько живот ни втягивай — нужно платье новое. Заглянула в бутик вечерних платьев, с виду приличный, где тонкие-звонкие продавщицы порхают в белых блузочках. Хожу, знакомлюсь с ассортиментом. И тут подлетает такая нимфа-продавщица и ангельским голосом говорит: «Вы не обижайтесь, но в нашем магазине таких больших размеров нет». У другой бы самооценка рухнула, но я невозмутимо развернулась и молча вышла. А уже на улице позвонила хозяину магазинчика, телефон которого висел над ресепшеном и от души рассказала начальнику все, что думаю о нем, его консультантшах и способе ведения бизнеса. Тот долго извинялся и даже компенсацию предложил. Из кармана хамки, разумеется.
- Представьте первокурсника, который пришел на первое в жизни собеседование. На пороге кабинета, где его ждут кадровики, парень цепляется ботинком о коврик и шлепается наземь. Кадровики в шоке и, кстати, из четверых специалистов помогать бросился только один. Как бы вы поступили на месте парня? Кто-то смутился бы, кто-то решил бы, что это плохой знак. Но парень поступил по-другому. Он поднялся, отряхнул штаны, поднял бумаги и заявил: «Ого! Я прямо-таки ввалился в хорошую компанию!» © Akshaya Balan / Quora
"Тот долго извинялся и даже компенсацию предложил. Из кармана хамки, разумеется."
Настоящий король со своей девушкой ростом 203 сантиметра (не считая каблуков).
- Сижу в кафе, чай попиваю и копаюсь в телефоне. За соседним столиком молодые девчонки косятся на меня, перешептываются и улыбаются. Начинаю чувствовать себя неловко: оглядела наряд, дырок нет нигде, все чистенькое. И чего они смешного нашли? Тут дамочки поднимаются, подходят ко мне и одна из них произносит: «Я сразу поняла, что вы меня узнали. Да-да, я тот самый бьюти-блогер. На меня все внимание обращают. Вы тоже хотите со мной сфоткаться?» Я что-то пробубнила и отвернулась, а девушки удалились. До сих пор не пойму: это шутка была или у человека действительно такое самомнение?
- Начала ходить в зал. Тренировки давались тяжело, но сносно. Начала замечать взгляды многих мужчин в зале, и самооценка взлетела. Ровно до тех пор, пока один мужчина не подошел спросить, не нужен ли мне доктор. Оказалось, что во время тренировки я становлюсь краснее свеклы, поэтому все на меня так пристально смотрели. Боялись, чтоб в обморок не шлепнулась. © Подслушано / Ideer
- Недавно забираю в известном ресторане фастфуда заказ. На выдаче стоит совершенно обычный, субтильный паренек. Я по обыкновению прошу проверить все ли на месте и соответствует ли чеку. На что парень закатывает глаза и спрашивает:
— Зачем вам это?
Я, немного теряясь, отвечаю:
— Чтоб знать, что все правильно сложили, а то были случаи, когда что-то путали или вообще не давали.
Секунды молчания, после которых парень, пристально глядя мне прямо в душу, чеканя каждое слово, произносит:
— Но со мной же у вас такого не было.
Вот это я понимаю — железный аргумент на случай важных переговоров. © Galindyxa / Pikabu
О, а раньше эти сообщения писала девушка. Видимо, с горя сменила пол.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Deathman / Pikabu
- Есть у меня незамужняя подруга. Не сказать, что красавица, но симпатичная. И есть друг, тоже ищет вторую половину. Человек хороший, но внешность на любителя. Я их решила свести. Пригласила в кафе. Уже на первых минутах увидела у них неприязнь друг к другу. Посидели недолго и разбежались. Потом я от каждого выслушивала, что я с ума сошла, знакомить его/ее с таким середнячком. Я поняла, почему они одиноки: слишком высокая самооценка и планка. Ну и сидите дома теперь! Красавцы! © Подслушано / Ideer
- У моего парня самооценка ниже плинтуса. Не то чтобы он сильно парится из-за своей внешности, но оценивает себя на троечку. Я годами говорю ему: «Ты красавчик, мужественный и сильный». Но без толку. По какой-то глупости решила зарегистрировать его на сайте знакомств. И понеслось: десятки совпадений, девушки заваливают его комплиментами. В общем, показала ему все это и забыла. А через пару дней, проверив аккаунт, обнаружила, что этот нехороший человек назначает свидания дамочкам. Разошлись. Ну что я хочу сказать: его самооценка действительно взлетела до небес. Но из-за этого он меня кинул! P.S. Если вам нужна сваха, пишите. У меня хорошо получается, лол. © Jessie5681 / Reddit
- Я всегда боялась наступления 30-летнего возраста, думала: «Фу, болезни, морщины, фигура». Но оказалось, быть 30-летней женщиной круче, чем 20-летней! При правильном питании фигура почти не изменилась, самооценка повысилась, а болезни пока еще лечатся. Появились деньги на то, в чем вечно себе отказывала, появился, наконец, свой угол. Никогда не радовалась так своему дню рождения! © Подслушано / Ideer
Для создания этого материала были использованы следующие источники: LosikSeverniy / Pikabu
- Смотрела египетскую передачу в одно время на арабском. Суть примерно как в «Жди меня». Но не совсем. Люди приходят туда, чтобы попросить прощения у когда-то обиженного ими человека. Ну и частенько приходят мужья, просят привести их бывших жен, чтобы попросить прощения. А почему бывшие? Просто мужик бросал семью, чтобы кутить с молодухой. Ну и естественно, женщины плачут, мужики слезно просят понять, простить и снова жить вместе, и женщины прощают. И понравилась мне одна история, когда мужик, нагулявшись вдоволь с молодой, потерял все деньги, развелся с молодухой и приперся на программу вернуть бывшую жену. А там бывшая такая красивая женщина, хозяйка собственного магазина, живет припеваючи с детьми уже взрослыми. И она, увидев бывшего мужа в студии, говорит: «О, я рада тебя видеть и все такое. Но к тебе не вернусь, у меня все хорошо: дети женились, тебя забыли. Желаю тебе дальнейшего счастья и удачного поиска новой жены». © Vi0lett / Pikabu
- Мою самооценку подняло приглашение на ужин от нового знакомого. В этом городе у меня ни родных ни друзей и вообще я очень стеснительная. Боялась, что будет не ужин, а катастрофа — ну о чем говорить с почти не знакомым человеком. Вопреки моим ожиданиям все прошло отлично и теперь у меня есть хороший друг. Понимаю, что нельзя поднимать самооценку за счет других людей, но это реально работающий способ. © BowmanTheShowman / Reddit
- Я — очень самоуверенный парень. Ну, знаете, из тех, кто может подняться на сцену вручения премии Грэмми, спеть перед миллионами людей и даже не вспотеть. А все почему? Мне по барабану — опозорюсь я или преуспею. А еще мне все равно любят меня люди или ненавидят. В масштабе вселенной наша жизнь слишком коротка, а мои провалы и успехи — лишь песчинка в истории человечества. Так что самое главное — прожить жизнь так, как хочется. А я хочу жить на полную катушку. Вот и весь секрет. © James Dacey / Quora
Я прочла это текст так, как будто кто-то поздоровался не с ним, с его классным пальто... Надеюсь, ошиблась
- Недавно на улице я стала свидетелем потрясающей картины. Идут три пацана, на вид лет 8-9. Одеты обычно: черные куртки, серые шапки, штаны, школьные рюкзаки. Но один из них в нежно-розовой меховой шапке-ушанке. Один из них начинает поддразнивать друга: «Ты что, любишь розовый?» Остальные смеются. А мальчишка им спокойно отвечает: «Да, Кирилл. Но тебя это волновать не должно.» Браво, браво! Подумала я про себя, и только улыбнулась. © Batosha22 / Pikabu
- Когда я учился в 10 классе, меня вызвали на педсовет с родителями. Когда я зашел в кабинет директора, то вместо того, чтобы поздороваться, сказал: «Вам, наверно, интересно, зачем я вас тут всех собрал?» Директор оценил мою шутку лучше, чем родители и учителя. © Подслушано / Ideer
- Помню, в 2000 году я была некрасивой девчонкой лет пятнадцати. У моих одноклассниц давно уже водились ухажеры, а я страдала, что мной не интересовался никто и никогда. В это же лето выносила рано утром из дома мусор, и из проезжающей мимо машины парень лет 25-ти крикнул громко: «Красавица! Ты так прекрасна!» И столько души он вложил в голос и улыбку. Самооценка навсегда взлетела до небес, и в зеркале по приходе домой я разглядела симпатичную девушку. Я не знаю, кто он, но спасибо ему огромное. © Подслушано / Ideer
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Комментарии
Не понимаю, чем гордится та, что пожаловалась на продавца, и зачем это было нужно. Ничего особенного ей не сказали. Это была лишь канстотация факта. Говорит как раз о сильно больном самолюбии.