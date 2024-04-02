15+ человек отрастили такую самооценку, что ее теперь из Эквадора видно

Робкие и неуверенные в себе люди для поднятия самооценки записываются к психологу, читают специальную литературу или покупают занятия у коучей. Но не таковы герои историй из нашей статьи — они сами (или с помощью близких) нашли способ прокачать свое эго. Как у них это получилось? Об этом читайте ниже.