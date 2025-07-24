16 историй, которые люди вместе с покупками из магазина принесли

Истории
4 часа назад

Казалось бы, поход в магазин — обычная бытовая рутина, с которой точно не должно возникнуть никаких проблем, но не тут-то было. Иногда даже поход за хлебом может обернуться пропажей мужа, а покупка кофточки — драмой в четырех действиях.

  • Поехали как-то с мужем в супермаркет, заходим, он сразу берет корзинку и идет за мной. Минут через пять я оборачиваюсь, а его нет. Думаю, что он в отдел техники зашел, хожу дальше сама, а его все нет. Начинаю психовать, позвонила 5 раз, а он трубку не берет. Через полчаса нахожу его у витрины с телевизорами, в руках пакет макарон, глазами впился в какой-то футбольный матч. Я подхожу, говорю: «Ты нормальный вообще?», а он поворачивается ко мне с таким видом, как будто его вывели из транса, и говорит: «Гол был! Ты видела, какой гол был?!». Я чуть не прибила его прям там же этой пачкой макарон. © Мамдаринка / VK
  • В молодости работала в магазине одежды. Приходит женщина, начинает мерить приглянувшуюся модель кофточки. Она ей не идет категорически, но даме нравится. Предлагаю ей померить другую. Она упирается, пытается уйти. Я выскакиваю из-за прилавка, закрываю магазин на ключ и говорю: «Выпущу, только когда примерите. Покупать не заставлю, но без примерки не отпущу».
    Покупательница в шоке, грозиться заявить в милицию. А мне пофиг. Она, всхлипывая, начинает раздеваться, примерять отобранные только для нее модели. И здесь «картина маслом». Она примеряет одну вещь — хороша, другая — еще лучше. Тетка замирает перед зеркалом, совершенно потерянная, и о выбранной кофточке забывает напрочь. Это была уже совершенно другая женщина. © Наталья Бовина. Записки эзотерика. / Dzen
  • А нас как-то закрыли в магазине керамики. Там, по всей видимости, был сокращенный рабочий день. Причем мы зашли, женщины на ресепшене на нас посмотрели, отвернулись и стали дальше болтать. Мы походили, посмотрели, приценились, и тут стало подозрительно тихо. Идем к ресепшену, а там никого, и дверь входная закрыта. Побродили в поисках средств коммуникации, наткнулись на черный вход, а там дверь открыта оказалась, мы вышли и ушли. © Фотоальбом художника с рисунками и заметками на полях / Dzen
  • Зашли с подругой в магазин одежды. Тут же выплыла продавщица постарше нас и спросила, что надо. Я четко сказала ей, какая вещь (свитер) и какого цвета (сиреневый или фиолетовый) мне нужна. Дама куда-то ушла и через минуту является с бежевой кофтой на пуговицах! А я такой фасон не ношу в принципе. Я говорю: «Вы поняли, что я просила?» И слышу в ответ: «Я лучше знаю, что вам надо!» Естественно, мы развернулись и ушли. А магазин этот вскоре закрылся. © Идея Михайловна Набоко / Dzen
  • Зашла в магазин, набрала парню, спросить, что надо купить, а он начал подробно рассказывать, какой должен быть состав у хлеба. Я разозлилась и крикнула: «Поняла, нам нужен хлеб для душнил!» Бросила трубку и спросила у продавца: «У вас есть такой хлеб?» Она удивилась, а потом взяла и повела к одной из полок и начала рассказывать: «Есть с изюмом, есть бездрожжевой, есть банановый...» © Карамель / VK
  • Я искала подарок на день рождения. В магазине была только одна свободная продавец-консультант, но она меня избегала. А когда мой муж подошел, ее поведение изменилось, и она вдруг захотела выполнять свою работу. Я смотрела на сумку, которую купила бы себе сама, если бы не грубая продавщица. Муж спросил меня, хочу ли я ее купить, но я отказалась, так как меня не устроил сервис. А через несколько дней муж удивил меня точно такой же сумкой. Я спросила его, купил ли он ее в том же месте и та ли это продавщица, которая ему помогла. Так и было, и я сказала ему, что хочу ее вернуть. © wildkoala9009 / Reddit
  • Зашли в популярный магазин дверей. В середине зала за столом сидит продавец — лузгает семечки и читает журнал, исподлобья взглянула на нас и продолжила сидеть. И тут одна из дверей в выставочном зале внезапно открывается и оттуда выходит еще один продавец — идет с чашкой чая и лениво спрашивает: «Вы что-то хотели?» Нет, спасибо. Уже ничего не надо. © Фикус в фокусе / Dzen
  • В детстве мечтала стать учителем литературы. Окончила школу с золотой медалью, а университет с красным дипломом, но картавого человека не взяли ни в одну школу! Устроилась обычным кассиром в супермаркет, под конец одной из смен не выдержала и разревелась, и тут ко мне подходит покупательница. Мы разговорились, я поделилась горем, а она улыбнулась и говорит: «Вы чего? Знаете, сколько частных школ вас с распростертыми объятьями примут?» Она оставила мне номер своей подруги, с которой мы созвонились и договорились о сотрудничестве. Так, я устроилась в частную школу учителем литературы, где я уже третий год работаю! © Карамель / VK
  • Неподалеку от места работы мужа был магазин, где продавались отличные итальянские сэндвичи. Мы останавливались и брали парочку на обед, может быть, раз или два в неделю. Однажды, когда мы стояли у кассы, продавщица взяла на себя труд прочитать нам лекцию о том, что мы зря тратим деньги, покупая эти сэндвичи, и что нам будет дешевле сделать их дома. Я проигнорировала ее совет, заплатила за сэндвичи и ушла. В следующий раз, когда мы пришли в магазин, она повторила то же самое, сказав, что мы не можем позволить себе покупать сэндвичи и что она собирается рассказать об этом моему свекру. Я сказала: «Простите? Кто вы такая, чтобы диктовать нам, что мы можем себе позволить, а что нет? И никого больше не касается, как мы тратим свои деньги!» © Madamlunna73 / Quora
Karolinga
4 часа назад

Золотая медаль и красный диплом-это железная задница,целеустремленность и дисциплина. Пару занятий у логопеда, ежедневные упражнения и нет картавости чтобы дети за спиной не смеялись.Что за ерунда.

-
-
Ответить
  • Зашли с мужем в мебельный присмотреть диван и кухню на дачу. Лето, жарища страшная. И дают нам консультанта — молоденькую девушку. Возможно, кто-то из родственников пристроил подработать на каникулах. И вот идет рядом с нами этакое чудо: обута в сланцы, одета в коротенький топик и коротенькую юбочку. Наращенные ресницы-опахала, накаченные губы. А во рту жвачка, девочка периодически выдувает и лопает пузыри. Ничего так персонаж? Ни на один вопрос ответить не может, только глазами хлопает. И хоть не люблю скандалить, но в этот раз не выдержала: пришлось рассказать администратору про дресс-код и потребовать квалифицированного консультанта. Диван купили. © Натали / Dzen
  • Надо мне было купить наряд для одного торжественного случая. Я зашла в стильный бутик в одном из элитных торговых центров. Владелец попытался помочь мне и показал несколько вариантов. Я отказалась от большинства из них. В конце концов он вышел из себя и, резко вскинув брови, сказал: «Моя дорогая, вы не в ладах с модой!» Нет нужды говорить, что мы с этим джентльменом договорились, что я не найду наряд в его заведении. © Arlene Walsh / Quora
  • Зашел в строительный магазин за линолеумом. Попросил продавцов: «Четыреста восемьдесят кусок отрежьте и триста восемьдесят». Привез линолеум домой, раскатываю — не хватает. Померял — 3 метра 18 сантиметров. Второй кусок — 4 метра 18 сантиметров. Еду обратно в магазин, интересуюсь у продавцов, мол, как же так получилось? А мне: «Так вы сами просили три сто восемьдесят и четыре сто восемьдесят». Вот как в голове у человека может такое сложиться? Три метра и сто восемьдесят миллиметров? © zlopas / Pikabu
  • Студенткой подрабатывала продавцом в свадебном салоне. Я тогда продала больше платьев, чем другие девочки. Всегда слушала невест, с огромным удовольствием помогала им выбрать. Ко мне присылали подружек, сестер, знакомых. И через 4 месяца работы меня увольняют со словами: «Слишком хорошо работаешь, другие за тобой не успевают». Занавес. © Дело тонкое / Dzen
  • Много лет назад я только начинала ездить на велосипеде на большие расстояния. Мы с отцом отправились в недельную поездку на велосипедах. Чтобы было удобней ехать, решила купить гелевый чехол для сиденья велосипеда. Когда я сказал продавцу, что мне нужно, она ответила: «Вам просто нужно подкачаться». Я ушла, не сказав ей ни слова. Мне показалось, что она не заслуживает объяснений. © Mary Wehrle / Quora
  • Сегодня купила суккулент, который не числился на остатках в магазине. Умирал. На кассе кассир на меня презрительно посмотрела и буркнула: «Реанимировать, что ли, собрались?» Сказала, что да. И что один уже погиб у них, не поливают же. В ответ услышала, что, мол, а кто поливать должен? Так как на остатках растения не оказалось, пробили мне его на кассе как банку шпрот. © Маргарита С-Бегемотом / Dzen
  • Работала на кассе в супермаркете, подошел парень и спросил: «Можно я нестандартно с вами рассчитаюсь?» На что я ответила: «Да, я освобожусь в 8, поэтому где-то в такое время мы и можем сходить на кофе». Парень немного смутился и сказал: «Я вообще-то хотел монетами заплатить за покупки, но на кофе с вами тоже с радостью схожу». Все же иногда моя самоуверенность работает в правильном направлении, мы уже 3 год вместе живем. © Палата ** / VK

А тут собрали 18 случаев, когда в кафе или ресторане разыгрался такой спектакль, что про еду все просто забыли.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее